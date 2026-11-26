Zákulisie Formuly 1, veľké víťazstvá aj osobné konflikty
Christian Horner strávil viac ako dvadsať rokov na čele Red Bull Racing.
V knihe Drive: Memoáre teraz rozpráva o ceste od kúpy tímu Jaguar až po majstrovské triumfy, o Sebastianovi Vettelovi, Maxovi Verstappenovi, zákulisných intrigách aj o osobnej cene úspechu.
Keď výrobca energetických nápojov Red Bull prevzal tím Jaguar, málokto mohol tušiť, aký príbeh sa začne písať. Za symbolickú jednu libru získal tím, ktorý potreboval novú identitu, smerovanie aj ambície. Do jeho čela sa v roku 2005 postavil Christian Horner. Mal iba 31 rokov a stal sa najmladším šéfom tímu v histórii Formuly 1.
Nasledujúce roky ukázali, že to nebola náhodná voľba. Red Bull sa postupne prepracoval medzi absolútnu špičku a pod Hornerovým vedením získal štrnásť majstrovských titulov v hodnotení jazdcov a konštruktérov. Z ambiciózneho projektu sa stala globálna športová značka, ktorá dokázala konkurovať tradičným velikánom motoristického športu.
Práve túto cestu opisuje kniha. Nejde však o obyčajný prehľad výsledkov a historických momentov. Horner sa vracia aj k vlastným začiatkom, detskej vášni pre rýchlosť a kariére pretekára, ktorá ho napokon priviedla až na opačnú stranu boxovej uličky – k riadeniu celého tímu.
V knihe sa objavujú výrazné osobnosti, ktoré formovali modernú Formulu 1. Dietrich Mateschitz, zakladateľ Red Bullu, Bernie Ecclestone, ale aj jazdci Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo a Max Verstappen. Každý z nich predstavuje inú kapitolu tímovej histórie a spolupráce.
Horner sa nevyhýba ani rivalite, prekvapivým zvratom a osobným výzvam. Rozpráva o rozhodnutiach, ktoré sa museli robiť v zlomkoch sekundy, o psychickom tlaku počas pretekových víkendov a o tom, akú cenu môže mať neustála snaha posúvať hranice výkonu. Nezostáva pritom iba pri pracovnom živote. Priestor dostáva aj jeho manželka Geri a rodinné zázemie, ktoré je pri takom náročnom povolaní mimoriadne dôležité.
Zaujímavé je, že Christian Horner neponúka iba oslavu vlastných úspechov. Jeho príbeh ukazuje, ako funguje vrcholový motoristický šport, v ktorom sa technické schopnosti stretávajú s ľudskými ambíciami, egom, odvahou a schopnosťou zvládať tlak. A práve tento pohľad môže zaujať aj čitateľov, ktorí nefandia Red Bullu, ale chcú lepšie pochopiť svet Formuly 1.
Knihu odporúča aj slovenský komentátor F1 Števo Eisele. „Autobiografia Christiana Hornera je bez debaty formulová kniha roka. Svižne napísaná, veľmi konkrétna a plná mikropríbehov, o ktorých som dokonca ani ako komentátor F1 netušil,“ hovorí. Oceňuje najmä otvorenosť, konkrétne mená, situácie a konflikty, ale aj úspechy, ktoré stáli za vybudovaním víťazného tímu.
Kniha Drive: Memoáre neponúka iba pohľad na víťazstvá Verstappena či Vettela, ale predovšetkým zákulisie fungovania celej stajne. Eiseleho odporúčanie je navyše veľmi dobrým dôkazom, že kniha môže osloviť aj náročnejších fanúšikov F1, nielen príležitostných divákov.
Prečítajte si tiež
- Niekdajší talent nečakane zomrel vo veku 37 rokov. Počas bujarých rokoch bojoval so závislosťou na alkohole
- Ruský súd v okupovanom Donbase poslal Kolumbijčana na 20 rokov za mreže
- Komisár pre deti Mikloško reaguje na tragédiu v Kolačkove, rozsiahli požiar ohrozil približne 50 detí – FOTO
- Severná Kórea údajne pozastavila vojenskú pomoc Rusku pre spor o Južnú Kóreu
- V Bangkoku utrpelo sedem ľudí zranenia pri mohutnom výbuchu v ropnom zariadení