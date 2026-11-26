Koalícia chce cez prílepok zo Suskovej dielne zrušiť trestný čin prikrmovania, upozorňujú progresívci – VIDEO
Ide o ďalší účelový zásah, ktorým chce koalícia zrušiť jeden z trestných činov korupcie a doručiť adresnú pomoc konkrétnym ľuďom napojeným na moc, tvrdí Števulová. Koaliční poslanci ...
26.11.2026 (SITA.sk) - Ide o ďalší účelový zásah, ktorým chce koalícia zrušiť jeden z trestných činov korupcie a doručiť adresnú pomoc konkrétnym ľuďom napojeným na moc, tvrdí Števulová.
Koaliční poslanci predložili k trestnoprávnej novele z dielne ministra spravodlivosti Borisa Suska prílepok, ktorým úplne vypúšťajú trestný čin prijímania a poskytovania nenáležitej výhody, teda tzv. prikrmovania.
Podľa poslankyne Progresívneho Slovenska (PS) Zuzany Števulovej ide o ďalší účelový zásah, ktorým chce vládna koalícia zrušiť jeden z trestných činov korupcie a doručiť adresnú pomoc konkrétnym ľuďom napojeným na moc.
„Poslanec Ján Ferenčák, ktorý hlasoval za zrušenie voľby poštou, čelí podľa medializovaných informácií obvineniu práve z prijatia nenáležitej výhody. Je najnovšia iniciatíva tria (Adam) Lučanský-(Michal) Bartek-(Zuzana) Plevíková len zhodou okolností? Alebo len podivuhodná náhoda,“ pýta sa Števulová. Zároveň pripomenula, že trestný čin prikrmovania sa týka aj ďalších káuz vládnych politikov.
„Nadácia Zastavme korupciu podala trestné oznámenie v prípade pobytu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka na pretekoch F1, čo preverovala aj Krajská prokuratúra v Bratislave. Taktiež sa to môže týkať aj premiéra Roberta Fica a jeho súkromných letov do Splitu, kde bolo trestné oznámenie podané začiatkom novembra. Máme tu zjavne ďalší politický a hulvátsky obchod. Preto žiadame, aby poslanci tento pozmeňujúci návrh okamžite stiahli,“ vyhlásila Števulová. Doplnila, že žiadna trestná novela ministra Suska sa nezaobíde bez snahy pomôcť určitým ľuďom blízkym tejto koalícii.
„V decembri 2023 znížili tresty korupčníkom a premlčali stíhania, minulý rok sa Gašparovým prílepkom pokúsili oslabiť kajúcnikov a teraz priamo rušia jeden z korupčných trestných činov,“ dodala poslankyňa.
Števulovej kolegyňa Lucia Plaváková (PS) označila postup koalície za mimoriadne cynický, keďže ďalší prokorupčný pozmeňujúci návrh prilepili k zákonu, ktorý sa má venovať ochrane žien a detí pred násilím.
„Jeden minister tu k ochrane detí pred radikalizáciou prilepí presúvanie eurofondových peňazí pod svoj rezort. Druhý k ochrane žien a detí pred násilím prilepil pomoc ľuďom namočeným v korupčných kauzách,“ zdôraznila Plaváková. Podľa nej je takýto prístup neakceptovateľný a nechutný.
„Musím sa už opýtať, čo sú toto za ľudia, keď dokážu do každého jedného zákona prilepiť niečo škodlivé. Škodiť, škodiť a škodiť – to je jediné, čo Ficova vláda robí,“ uzavrela Plaváková.
Zdroj: SITA.sk - Koalícia chce cez prílepok zo Suskovej dielne zrušiť trestný čin prikrmovania, upozorňujú progresívci – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Koaliční poslanci predložili k trestnoprávnej novele z dielne ministra spravodlivosti Borisa Suska prílepok, ktorým úplne vypúšťajú trestný čin prijímania a poskytovania nenáležitej výhody, teda tzv. prikrmovania.
Podľa poslankyne Progresívneho Slovenska (PS) Zuzany Števulovej ide o ďalší účelový zásah, ktorým chce vládna koalícia zrušiť jeden z trestných činov korupcie a doručiť adresnú pomoc konkrétnym ľuďom napojeným na moc.
Snahy pomôcť ľuďom blízkym koalícii
„Poslanec Ján Ferenčák, ktorý hlasoval za zrušenie voľby poštou, čelí podľa medializovaných informácií obvineniu práve z prijatia nenáležitej výhody. Je najnovšia iniciatíva tria (Adam) Lučanský-(Michal) Bartek-(Zuzana) Plevíková len zhodou okolností? Alebo len podivuhodná náhoda,“ pýta sa Števulová. Zároveň pripomenula, že trestný čin prikrmovania sa týka aj ďalších káuz vládnych politikov.
„Nadácia Zastavme korupciu podala trestné oznámenie v prípade pobytu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka na pretekoch F1, čo preverovala aj Krajská prokuratúra v Bratislave. Taktiež sa to môže týkať aj premiéra Roberta Fica a jeho súkromných letov do Splitu, kde bolo trestné oznámenie podané začiatkom novembra. Máme tu zjavne ďalší politický a hulvátsky obchod. Preto žiadame, aby poslanci tento pozmeňujúci návrh okamžite stiahli,“ vyhlásila Števulová. Doplnila, že žiadna trestná novela ministra Suska sa nezaobíde bez snahy pomôcť určitým ľuďom blízkym tejto koalícii.
„V decembri 2023 znížili tresty korupčníkom a premlčali stíhania, minulý rok sa Gašparovým prílepkom pokúsili oslabiť kajúcnikov a teraz priamo rušia jeden z korupčných trestných činov,“ dodala poslankyňa.
Ľudia namočení v korupčných kauzách
Števulovej kolegyňa Lucia Plaváková (PS) označila postup koalície za mimoriadne cynický, keďže ďalší prokorupčný pozmeňujúci návrh prilepili k zákonu, ktorý sa má venovať ochrane žien a detí pred násilím.
„Jeden minister tu k ochrane detí pred radikalizáciou prilepí presúvanie eurofondových peňazí pod svoj rezort. Druhý k ochrane žien a detí pred násilím prilepil pomoc ľuďom namočeným v korupčných kauzách,“ zdôraznila Plaváková. Podľa nej je takýto prístup neakceptovateľný a nechutný.
„Musím sa už opýtať, čo sú toto za ľudia, keď dokážu do každého jedného zákona prilepiť niečo škodlivé. Škodiť, škodiť a škodiť – to je jediné, čo Ficova vláda robí,“ uzavrela Plaváková.
Zdroj: SITA.sk - Koalícia chce cez prílepok zo Suskovej dielne zrušiť trestný čin prikrmovania, upozorňujú progresívci – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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