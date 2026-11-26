V Košiciach začalo snežiť, sypače už sú v teréne a hrozí aj tvorba snehových jazykov
Mesto vyslalo do terénu 11 veľkých sypačov. V metropole východu začalo snežiť, v teréne je 11 veľkých sypačov. Mesto Košice o tom informuje na svojom webe. Výstraha prvého stupňa
26.11.2026 (SITA.sk) - Mesto vyslalo do terénu 11 veľkých sypačov.
V metropole východu začalo snežiť, v teréne je 11 veľkých sypačov. Mesto Košice o tom informuje na svojom webe.
Ako pripomenulo, podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu môže v meste a jeho okolí v najbližších hodinách pribudnúť päť až 10 centimetrov snehu. Meteorológovia v tejto súvislosti vydali pre štvrtok výstrahu 1. stupňa pred poľadovicou a snežením, v piatok a v sobotu podľa nich hrozí aj tvorba snehových jazykov.
„Dispečing zimnej údržby mesta preto už v noci vyslal sypače na preventívny posyp. Motoristi ich mohli zaregistrovať na trasách MHD v kopcovitých úsekoch mesta v smere na Bankov, Jahodnú a Kavečany, ako aj na niektorých sídliskách. Preventívny posyp uskutočnili v skorých ranných hodinách aj na vybraných bočných uliciach na sídliskách alebo na chodníkoch smerujúcich do zdravotníckych zariadení či škôl,” uviedlo mesto.
Samospráva doplnila, že po tom, ako začalo snežiť, vyšlo do ulíc 11 veľkých sypačov. Zameriavajú sa najmä na trasy, po ktorých jazdí MHD, posýpajú ich soľou. Ak v nasledujúcich hodinách pribudne súvislá snehová vrstva, sypače pôjdu aj do bočných ulíc na sídliskách i na chodníky. Mesto uvádza, že vzhľadom na aktuálnu predpoveď počasia požiadalo spoločnosť Kosit ako svojho zmluvného partnera o to, aby navýšil počet vodičov mechanizmov zimnej údržby z 19 na 28.
„Cieľom tohto opatrenia je operatívne a čo najefektívnejšie zmierňovať dopady nepriaznivých poveternostných podmienok na obyvateľov a život v meste. Všetkých účastníkov cestnej premávky vrátane chodcov žiadame, aby boli pri jazde na cestách a pohybe na chodníkoch maximálne opatrní,” apelovalo mesto Košice. Doplnilo, že dispečing zimnej údržby bude situáciu aj naďalej situáciu monitorovať.
„V prípade zhoršenia počasia a poklesu teploty pod bod mrazu pošle mesto Košice výzvu na vykonanie zimnej údržby aj vyše tisícke účastníkov projektu Adoptuj si chodník a zarábaj,” uzavrela samospráva.
Zdroj: SITA.sk - V Košiciach začalo snežiť, sypače už sú v teréne a hrozí aj tvorba snehových jazykov © SITA Všetky práva vyhradené.
V metropole východu začalo snežiť, v teréne je 11 veľkých sypačov. Mesto Košice o tom informuje na svojom webe.
Výstraha prvého stupňa
Ako pripomenulo, podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu môže v meste a jeho okolí v najbližších hodinách pribudnúť päť až 10 centimetrov snehu. Meteorológovia v tejto súvislosti vydali pre štvrtok výstrahu 1. stupňa pred poľadovicou a snežením, v piatok a v sobotu podľa nich hrozí aj tvorba snehových jazykov.
„Dispečing zimnej údržby mesta preto už v noci vyslal sypače na preventívny posyp. Motoristi ich mohli zaregistrovať na trasách MHD v kopcovitých úsekoch mesta v smere na Bankov, Jahodnú a Kavečany, ako aj na niektorých sídliskách. Preventívny posyp uskutočnili v skorých ranných hodinách aj na vybraných bočných uliciach na sídliskách alebo na chodníkoch smerujúcich do zdravotníckych zariadení či škôl,” uviedlo mesto.
Maximálna opatrnosť
Samospráva doplnila, že po tom, ako začalo snežiť, vyšlo do ulíc 11 veľkých sypačov. Zameriavajú sa najmä na trasy, po ktorých jazdí MHD, posýpajú ich soľou. Ak v nasledujúcich hodinách pribudne súvislá snehová vrstva, sypače pôjdu aj do bočných ulíc na sídliskách i na chodníky. Mesto uvádza, že vzhľadom na aktuálnu predpoveď počasia požiadalo spoločnosť Kosit ako svojho zmluvného partnera o to, aby navýšil počet vodičov mechanizmov zimnej údržby z 19 na 28.
„Cieľom tohto opatrenia je operatívne a čo najefektívnejšie zmierňovať dopady nepriaznivých poveternostných podmienok na obyvateľov a život v meste. Všetkých účastníkov cestnej premávky vrátane chodcov žiadame, aby boli pri jazde na cestách a pohybe na chodníkoch maximálne opatrní,” apelovalo mesto Košice. Doplnilo, že dispečing zimnej údržby bude situáciu aj naďalej situáciu monitorovať.
„V prípade zhoršenia počasia a poklesu teploty pod bod mrazu pošle mesto Košice výzvu na vykonanie zimnej údržby aj vyše tisícke účastníkov projektu Adoptuj si chodník a zarábaj,” uzavrela samospráva.
Zdroj: SITA.sk - V Košiciach začalo snežiť, sypače už sú v teréne a hrozí aj tvorba snehových jazykov © SITA Všetky práva vyhradené.
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