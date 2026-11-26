Izraelský minister obrany chce vyhnať z Gazy milión ľudí, aby donútil Hamas odovzdať zbrane
Podľa Jisraela Kaca je už aj tak 70 percent územia Gazy zničených a pod kontrolou izraelských síl. Izraelský minister obrany
26.11.2026 (SITA.sk) - Podľa Jisraela Kaca je už aj tak 70 percent územia Gazy zničených a pod kontrolou izraelských síl.
Izraelský minister obrany Jisrael Kac vo štvrtok pohrozil ďalším vysídlením približne milióna Palestínčanov v Pásme Gazy, ak hnutie Hamas neodovzdá svoje zbrane. Vyjadrenia zazneli napriek prímeriu, ktoré platí od októbra minulého roka.
Kac uviedol, že Izrael pokračuje v prenasledovaní predstaviteľov Hamasu. „Lídri Hamasu a všetci, ktorí sa podieľali na masakre zo 7. októbra, sú vyhľadávaní a prenasledovaní,“ napísal na sociálnej sieti X.
Podľa podmienok prímeria sprostredkovaného americkým prezidentom Donaldom Trumpom mohli izraelské sily zostať na 53 percentách územia Pásma Gazy. Kac však tvrdí, že izraelská armáda v súčasnosti kontroluje podstatne väčšiu časť.
„Sedemdesiat percent územia Gazy je zničených“ a pod kontrolou izraelskej armády, uviedol. „Kontrola Hamasu nad zostávajúcimi 30 percentami je len ilúziou,“ dodal.
Minister, ktorý sa netají svojimi militantnými postojmi, zároveň pohrozil novou vojenskou operáciou. „Buď sa dobrovoľne vzdajú zbraní a Gaza bude demilitarizovaná v súlade s plánom prezidenta Trumpa, alebo ich izraelské sily odzbroja v rámci operácie Gideónove bojové vozy II vrátane vyhnania milióna obyvateľov Gazy smerom na juh,“ napísal.
Hamas v júli oznámil, že súhlasí s odovzdaním zbraní vznikajúcemu palestínskemu technokratickému výboru pod dohľadom Trumpovej Rady mieru, ktorá má monitorovať dodržiavanie prímeria.
Izrael však požaduje overiteľné vyradenie a zničenie všetkých zbraní ešte pred začatím sťahovania svojich síl z Pásma Gazy. Proces odzbrojenia sa zatiaľ nezačal a izraelská armáda naďalej zotrváva na okupovanom území.
Zdroj: SITA.sk - Izraelský minister obrany chce vyhnať z Gazy milión ľudí, aby donútil Hamas odovzdať zbrane © SITA Všetky práva vyhradené.
Izraelský minister obrany Jisrael Kac vo štvrtok pohrozil ďalším vysídlením približne milióna Palestínčanov v Pásme Gazy, ak hnutie Hamas neodovzdá svoje zbrane. Vyjadrenia zazneli napriek prímeriu, ktoré platí od októbra minulého roka.
Kac uviedol, že Izrael pokračuje v prenasledovaní predstaviteľov Hamasu. „Lídri Hamasu a všetci, ktorí sa podieľali na masakre zo 7. októbra, sú vyhľadávaní a prenasledovaní,“ napísal na sociálnej sieti X.
Vzali si viac
Podľa podmienok prímeria sprostredkovaného americkým prezidentom Donaldom Trumpom mohli izraelské sily zostať na 53 percentách územia Pásma Gazy. Kac však tvrdí, že izraelská armáda v súčasnosti kontroluje podstatne väčšiu časť.
„Sedemdesiat percent územia Gazy je zničených“ a pod kontrolou izraelskej armády, uviedol. „Kontrola Hamasu nad zostávajúcimi 30 percentami je len ilúziou,“ dodal.
Všetci pôjdu na juh
Minister, ktorý sa netají svojimi militantnými postojmi, zároveň pohrozil novou vojenskou operáciou. „Buď sa dobrovoľne vzdajú zbraní a Gaza bude demilitarizovaná v súlade s plánom prezidenta Trumpa, alebo ich izraelské sily odzbroja v rámci operácie Gideónove bojové vozy II vrátane vyhnania milióna obyvateľov Gazy smerom na juh,“ napísal.
Hamas v júli oznámil, že súhlasí s odovzdaním zbraní vznikajúcemu palestínskemu technokratickému výboru pod dohľadom Trumpovej Rady mieru, ktorá má monitorovať dodržiavanie prímeria.
Izrael však požaduje overiteľné vyradenie a zničenie všetkých zbraní ešte pred začatím sťahovania svojich síl z Pásma Gazy. Proces odzbrojenia sa zatiaľ nezačal a izraelská armáda naďalej zotrváva na okupovanom území.
Zdroj: SITA.sk - Izraelský minister obrany chce vyhnať z Gazy milión ľudí, aby donútil Hamas odovzdať zbrane © SITA Všetky práva vyhradené.
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