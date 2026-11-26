Mexická armáda pri prestrelke s drogovým kartelom zabila sedem podozrivých členov gangu
V nepokojnom regióne na západe Mexika súperí niekoľko zločineckých organizácií o kontrolu nad trasami pašovania drog. Sedem údajných členov drogového kartelu zahynulo pri ...
26.11.2026 (SITA.sk) - V nepokojnom regióne na západe Mexika súperí niekoľko zločineckých organizácií o kontrolu nad trasami pašovania drog.
Podľa ministerstva obrany boli zabití členmi kartelu Los Reyes, ktorý je súčasťou zločineckej organizácie Spojené kartely (Cárteles Unidos).
Spojené štáty ju zaradili na zoznam zahraničných teroristických organizácií. Ministerstvo uviedlo, že príslušníci armády počas hliadkovania vo vidieckej oblasti čelili „útoku strelnými zbraňami“ zo strany údajných členov kartelu.
Mexickí vojaci v septembri zabili údajného vodcu kartelu Los Reyes, mesiac po zatknutí jeho predchodcu.
V štáte Michoacán pôsobí niekoľko zločineckých organizácií vrátane kartelu Jalisco Nová generácia (CJNG) a kartelu La Familia Michoacana. Jednotlivé skupiny medzi sebou bojujú o kontrolu nad trasami pašovania drog.
Michoacán patrí medzi popredných vývozcov avokáda a významných producentov limetiek. Miestni poľnohospodári sú však podľa mexických úradov neustále vystavení vydieraniu zo strany organizovaného zločinu.
Zdroj: SITA.sk - Mexická armáda pri prestrelke s drogovým kartelom zabila sedem podozrivých členov gangu © SITA Všetky práva vyhradené.
Sedem údajných členov drogového kartelu zahynulo pri prestrelke s mexickou armádou na hranici štátov Michoacán a Jalisco. Vojaci zadržali ďalších desať osôb a skonfiškovali viac ako 30 zbraní, informovali v stredu mexické úrady.
Teroristická organizácia
Spojené štáty ju zaradili na zoznam zahraničných teroristických organizácií. Ministerstvo uviedlo, že príslušníci armády počas hliadkovania vo vidieckej oblasti čelili „útoku strelnými zbraňami“ zo strany údajných členov kartelu.
Mexickí vojaci v septembri zabili údajného vodcu kartelu Los Reyes, mesiac po zatknutí jeho predchodcu.
Hniezdo zločincov
V štáte Michoacán pôsobí niekoľko zločineckých organizácií vrátane kartelu Jalisco Nová generácia (CJNG) a kartelu La Familia Michoacana. Jednotlivé skupiny medzi sebou bojujú o kontrolu nad trasami pašovania drog.
Michoacán patrí medzi popredných vývozcov avokáda a významných producentov limetiek. Miestni poľnohospodári sú však podľa mexických úradov neustále vystavení vydieraniu zo strany organizovaného zločinu.
Zdroj: SITA.sk - Mexická armáda pri prestrelke s drogovým kartelom zabila sedem podozrivých členov gangu © SITA Všetky práva vyhradené.
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