23. ročník súťaže ZlatyErb.sk o najlepšiu internetovú stránku samospráv za rok 2026
Nitra získala Grand Prix SK-NIC aj prvé miesto v kategórii miest a mestských častí. Prvé miesto v kategórii samosprávnych krajov získal Košický samosprávny kraj. V kategórii obcí ...
26.11.2026 (SITA.sk) - Nitra získala Grand Prix SK-NIC aj prvé miesto v kategórii miest a mestských častí.
Prvé miesto v kategórii samosprávnych krajov získal Košický samosprávny kraj. V kategórii obcí si prvenstvo zabezpečila obec Nitrianske Pravno.
Súťaž ZlatyErb.sk spoločne vyhlásili SK-NIC, Európsky inštitút, eSlovensko, Únia miest Slovenska, Združenie informatikov samospráv Slovenska, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska a SK8. Hlavným cieľom súťaže ZlatyErb.sk je podporiť informatizáciu slovenských samospráv, oceniť výnimočné projekty a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv efektívne a transparentne využívať informačno-komunikačné technológie a tým zvyšovať kvalitu služieb pre občanov Slovenska.
Ceny ZlatyErb.sk sú udeľované v troch hlavných kategóriách: najlepšia stránka obcí (5 ocenení), najlepšia stránka miest a mestských častí (5 ocenení) a najlepšia stránka samosprávnych krajov (3 ocenenia). Hlavnú cenu súťaže Grand Prix SK-NIC získava stránka s najvyšším hodnotením zo všetkých kategórií. Víťaz Grand Prix SK-NIC je zároveň nominovaný na medzinárodnú súťaž EuroCrest Award, ktorú vyhlasuje české Združenie Zlatý erb. Do súťaže sa tento rok zapojilo 77 samospráv. Porota hodnotila 29 kritérií v 7 hodnotiacich oblastiach. Pre ročník 2026 sme upravili hodnotiace kritériá aj ich váhy, aby zohľadňovali súčasné požiadavky na prístupnosť, bezpečnosť a technickú kvalitu webov samospráv. Kritériá budeme priebežne vyhodnocovať a upravovať.
Kompletné hodnotenie a výsledky nájdete na stránke ZlatyErb.sk.
Miro Drobný, predseda súťaže
Súhrn výsledkov víťazov 23 ročníkov: 5 x Trnavá Hora, 4 x Klátová Nová Ves, 3 x Jaslovské Bohunice, 3 x Špačince, 2 x Chocholná-Velčice, 1 x Ľubica, 1 x Krivosúd-Bodovka, 1 x Ražňany, 1 x Valča, 1 x Beluša, 1 x Hermanovce, 1 x Nitrianske Pravno.
Pozn.: Súhrn zahŕňa aj delené prvenstvá.
Súhrn výsledkov víťazov 23 ročníkov: 10 x Bratislava, 4 x Trenčín, 4 x Stará Turá, 3 x Martin, 2 x Nitra, 1 x Banská Bystrica, 1 x Nové Zámky, 1 x Hlohovec.Pozn.: Súhrn zahŕňa aj delené prvenstvá.
Súhrn výsledkov víťazov 23 ročníkov: 15 x Prešovský kraj, 2 x Bratislavský kraj, 2 x Trenčiansky kraj, 2 x Košický, 1 x Banskobystrický, 1 x Žilinský, 1 x Nitriansky.Pozn.: Súhrn zahŕňa aj delené prvenstvá.
Stránka mesta Nitra
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - 23. ročník súťaže ZlatyErb.sk o najlepšiu internetovú stránku samospráv za rok 2026 © SITA Všetky práva vyhradené.
Prvé miesto v kategórii samosprávnych krajov získal Košický samosprávny kraj. V kategórii obcí si prvenstvo zabezpečila obec Nitrianske Pravno.
Súťaž ZlatyErb.sk spoločne vyhlásili SK-NIC, Európsky inštitút, eSlovensko, Únia miest Slovenska, Združenie informatikov samospráv Slovenska, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska a SK8. Hlavným cieľom súťaže ZlatyErb.sk je podporiť informatizáciu slovenských samospráv, oceniť výnimočné projekty a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv efektívne a transparentne využívať informačno-komunikačné technológie a tým zvyšovať kvalitu služieb pre občanov Slovenska.
Ceny ZlatyErb.sk sú udeľované v troch hlavných kategóriách: najlepšia stránka obcí (5 ocenení), najlepšia stránka miest a mestských častí (5 ocenení) a najlepšia stránka samosprávnych krajov (3 ocenenia). Hlavnú cenu súťaže Grand Prix SK-NIC získava stránka s najvyšším hodnotením zo všetkých kategórií. Víťaz Grand Prix SK-NIC je zároveň nominovaný na medzinárodnú súťaž EuroCrest Award, ktorú vyhlasuje české Združenie Zlatý erb. Do súťaže sa tento rok zapojilo 77 samospráv. Porota hodnotila 29 kritérií v 7 hodnotiacich oblastiach. Pre ročník 2026 sme upravili hodnotiace kritériá aj ich váhy, aby zohľadňovali súčasné požiadavky na prístupnosť, bezpečnosť a technickú kvalitu webov samospráv. Kritériá budeme priebežne vyhodnocovať a upravovať.
Kompletné hodnotenie a výsledky nájdete na stránke ZlatyErb.sk.
Miro Drobný, predseda súťaže
Zoznam ocenených:
Kategória obce:
- miesto - stránka obce Nitrianske Pravno
- miesto - stránka obce Chynorany
- miesto - stránka obce Jaslovské Bohunice
- miesto - stránka obce Hermanovce
- miesto - stránka obce Trnavá Hora
Súhrn výsledkov víťazov 23 ročníkov: 5 x Trnavá Hora, 4 x Klátová Nová Ves, 3 x Jaslovské Bohunice, 3 x Špačince, 2 x Chocholná-Velčice, 1 x Ľubica, 1 x Krivosúd-Bodovka, 1 x Ražňany, 1 x Valča, 1 x Beluša, 1 x Hermanovce, 1 x Nitrianske Pravno.
Pozn.: Súhrn zahŕňa aj delené prvenstvá.
Kategória mestá a mestské časti:
- miesto - stránka mesta Nitra
- miesto - stránka mesta Trnava
- miesto - stránka mesta Levice
- miesto - stránka mesta Stará Turá
- miesto - stránka mesta Zvolen
- miesto - stránka mesta Trenčín
Súhrn výsledkov víťazov 23 ročníkov: 10 x Bratislava, 4 x Trenčín, 4 x Stará Turá, 3 x Martin, 2 x Nitra, 1 x Banská Bystrica, 1 x Nové Zámky, 1 x Hlohovec.Pozn.: Súhrn zahŕňa aj delené prvenstvá.
Kategória samosprávne kraje:
- miesto - stránka Košického samosprávneho kraja
- miesto - stránka Prešovského samosprávneho kraja
- miesto - stránka Trenčianskeho samosprávneho kraja
Súhrn výsledkov víťazov 23 ročníkov: 15 x Prešovský kraj, 2 x Bratislavský kraj, 2 x Trenčiansky kraj, 2 x Košický, 1 x Banskobystrický, 1 x Žilinský, 1 x Nitriansky.Pozn.: Súhrn zahŕňa aj delené prvenstvá.
Grand Prix SK-NIC súťaže ZlatyErb.sk 2026 - najlepšia stránka súťaže a nominácia na medzinárodnú súťaž do Hradca Králové o EuroCrest Award:
Stránka mesta Nitra
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - 23. ročník súťaže ZlatyErb.sk o najlepšiu internetovú stránku samospráv za rok 2026 © SITA Všetky práva vyhradené.
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