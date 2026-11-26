Saudskoarabský PIF plánuje predať menšinový podiel v Newcastli United na podporu investícií
Saudskoarabský Štátny investičný fond chce financovať veľké investície v klube anglickej Premier League. Saudskoarabský Štátny investičný fond (PIF) zvažuje predaj až ...
26.11.2026 (SITA.sk) - Saudskoarabský Štátny investičný fond chce financovať veľké investície v klube anglickej Premier League.
Saudskoarabský Štátny investičný fond (PIF) zvažuje predaj až 25-percentného menšinového podielu v anglickom futbalovom klube Newcastle United. Informoval o tom denník The Athletic.
Prevažnú časť akcií klubu vlastní PIF, zatiaľ čo britská rodina Reubenovcov drží približne 16 percent. Plánovaný predaj má slúžiť na zisk finančných prostriedkov pre významné infraštruktúrne investície vrátane rekonštrukcie tréningových priestorov a štadióna.
"Plánovaná čerstvá investícia by mala pomôcť financovať modernizáciu tréningového centra, ktoré bude stáť približne 190 miliónov libier a malo by byť pripravené na sezónu 2029/2030,“ uviedol nemenovaný zdroj z klubu.
Rozhodnutie o tom, či dôjde k prestavbe štadióna St James' Park s kapacitou 52-tisíc divákov, alebo či sa plánuje výstavba nového štadióna, zatiaľ ešte definitívne nepadlo.
Od akvizície klubu v roku 2021 zo strany PIF neprišlo k očakávanému výraznému zlepšeniu organizácie, hoci získala Ligový pohár v roku 2025, čo bola jej prvá domáca trofej po sedemdesiatich rokoch. Dvakrát tiež postúpila do Ligy majstrov.
"Ostatné finančné obmedzenia vrátane stiahnutia financovania LIV Golf naznačujú zmeny v stratégii PIF,“ dodáva správa.
Predseda klubu a guvernér PIF Yasir Al-Rumayyan v sobotu navštívil prvý zápas v tejto sezóne, keď Newcastle remizoval 2:2 s obhajcom titulu londýnskym Arsenalom.
V tabuľke Premier League momentálne Newcastle United figuruje na 13. mieste, aktuálne z ostatných siedmich duelov naprieč všetkými súťažami dosiahol len jeden triumf.
Zdroj: SITA.sk - Saudskoarabský PIF plánuje predať menšinový podiel v Newcastli United na podporu investícií © SITA Všetky práva vyhradené.
Saudskoarabský Štátny investičný fond (PIF) zvažuje predaj až 25-percentného menšinového podielu v anglickom futbalovom klube Newcastle United. Informoval o tom denník The Athletic.
Prevažnú časť akcií klubu vlastní PIF, zatiaľ čo britská rodina Reubenovcov drží približne 16 percent. Plánovaný predaj má slúžiť na zisk finančných prostriedkov pre významné infraštruktúrne investície vrátane rekonštrukcie tréningových priestorov a štadióna.
Čerstvá investícia
"Plánovaná čerstvá investícia by mala pomôcť financovať modernizáciu tréningového centra, ktoré bude stáť približne 190 miliónov libier a malo by byť pripravené na sezónu 2029/2030,“ uviedol nemenovaný zdroj z klubu.
Rozhodnutie o tom, či dôjde k prestavbe štadióna St James' Park s kapacitou 52-tisíc divákov, alebo či sa plánuje výstavba nového štadióna, zatiaľ ešte definitívne nepadlo.
Neprišlo k výraznému zlepšeniu
Od akvizície klubu v roku 2021 zo strany PIF neprišlo k očakávanému výraznému zlepšeniu organizácie, hoci získala Ligový pohár v roku 2025, čo bola jej prvá domáca trofej po sedemdesiatich rokoch. Dvakrát tiež postúpila do Ligy majstrov.
"Ostatné finančné obmedzenia vrátane stiahnutia financovania LIV Golf naznačujú zmeny v stratégii PIF,“ dodáva správa.
Návšteva prvého zápasu
Predseda klubu a guvernér PIF Yasir Al-Rumayyan v sobotu navštívil prvý zápas v tejto sezóne, keď Newcastle remizoval 2:2 s obhajcom titulu londýnskym Arsenalom.
V tabuľke Premier League momentálne Newcastle United figuruje na 13. mieste, aktuálne z ostatných siedmich duelov naprieč všetkými súťažami dosiahol len jeden triumf.
Zdroj: SITA.sk - Saudskoarabský PIF plánuje predať menšinový podiel v Newcastli United na podporu investícií © SITA Všetky práva vyhradené.
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