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05. októbra 2026

Irán pohrozil tankeru útokom v Hormuzskom prielive, loď sa otočila


Tagy: iránsky režim Konflikt USA - Irán Napätie na Blízkom východe Revolučné gardy

Incident sa odohral pri ománskom pobreží na trase, ktorou pred vojnou prechádzala asi pätina svetovej ropy a plynu. Tanker plaviaci sa v pondelok do



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iran_strait_of_hormuz__6899 676x451 5.10.2026 (SITA.sk) - Incident sa odohral pri ománskom pobreží na trase, ktorou pred vojnou prechádzala asi pätina svetovej ropy a plynu.


Tanker plaviaci sa v pondelok do Hormuzského prielivu sa musel otočiť po tom, ako mu iránske sily pohrozili útokom, oznámilo britské centrum pre námorné obchodné operácie UKMTO.


„Tanker smerujúci do Hormuzského prielivu oslovili iránske revolučné gardy a nariadili mu, aby sa otočil, inak bude loď zasiahnutá,“ uviedlo UKMTO. Kapitán následne potvrdil, že príkaz splnil.

Teherán zasahuje


Incident sa odohral pri vstupe do prielivu neďaleko ománskeho pobrežia.

Irán sa od začiatku vojny so Spojenými štátmi a Izraelom usiluje presadzovať kontrolu nad strategickou námornou trasou a opakovane zasahuje proti plavidlám, ktoré podľa Teheránu prechádzajú bez povolenia. USA zároveň udržiavajú blokádu iránskych prístavov.

Pätina energií


Hormuzským prielivom pred vojnou prechádzala približne pätina svetových dodávok ropy a plynu a otázka jeho režimu zostáva jedným zo sporných bodov rokovaní medzi Washingtonom a Teheránom o ukončení konfliktu.

Spojené štáty napriek pokračujúcim iránskym zásahom proti lodiam nezaútočili na Irán od 1. septembra.


Zdroj: SITA.sk - Irán pohrozil tankeru útokom v Hormuzskom prielive, loď sa otočila © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: iránsky režim Konflikt USA - Irán Napätie na Blízkom východe Revolučné gardy
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