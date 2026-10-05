|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 5.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Viera
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
05. októbra 2026
Pätnásťročnému stredoškolákovi pri potýčkach s políciou odtrhol ruku poriadkový granát
Chlapec údajne zdvihol omračujúci granát vystrelený poriadkovou políciou v snahe hodiť ho späť, zariadenie mu však explodovalo v ruke. Pätnásťročný študent prišiel v pondelok vo Francúzsku o ruku ...
Zdieľať
5.10.2026 (SITA.sk) - Chlapec údajne zdvihol omračujúci granát vystrelený poriadkovou políciou v snahe hodiť ho späť, zariadenie mu však explodovalo v ruke.
Pätnásťročný študent prišiel v pondelok vo Francúzsku o ruku počas protestov za lepšie podmienky vo vzdelávaní, ktoré narušili výučbu na stovkách škôl po celej krajine.
Podľa zdroja z policajných odborov sa incident odohral v meste Lens na severe Francúzska. Chlapec údajne zdvihol omračujúci granát vystrelený poriadkovou políciou v snahe hodiť ho späť, zariadenie mu však explodovalo v ruke.
Francúzski stredoškoláci od polovice septembra blokujú vstupy do stoviek škôl na protest proti nedostatku učiteľov, častým absenciám pedagogických pracovníkov, preplneným rozvrhom, zanedbaným budovám a učebniam, ktoré podľa nich nie sú prispôsobené rastúcim teplotám.
Podľa francúzskeho ministra školstva bolo od vypuknutia protestov podpálených alebo zničených 24 škôl. Strety medzi demonštrantmi a bezpečnostnými zložkami sú časté, pričom polícia na potlačenie protestov opakovane nasadzuje slzotvorný plyn.
Francúzska Liga za ľudské práva (LDH) v pondelok obvinila bezpečnostné zložky z neprimeraného postupu voči demonštrantom, z ktorých mnohí sú maloletí. „Z pokynov vydávaných polícii nevidíme žiadnu snahu o zdržanlivosť, hoci zasahuje proti deťom,“ uviedla predsedníčka LDH Nathalie Tehioová.
Zdroj: SITA.sk - Pätnásťročnému stredoškolákovi pri potýčkach s políciou odtrhol ruku poriadkový granát © SITA Všetky práva vyhradené.
Pätnásťročný študent prišiel v pondelok vo Francúzsku o ruku počas protestov za lepšie podmienky vo vzdelávaní, ktoré narušili výučbu na stovkách škôl po celej krajine.
Podľa zdroja z policajných odborov sa incident odohral v meste Lens na severe Francúzska. Chlapec údajne zdvihol omračujúci granát vystrelený poriadkovou políciou v snahe hodiť ho späť, zariadenie mu však explodovalo v ruke.
Francúzski stredoškoláci od polovice septembra blokujú vstupy do stoviek škôl na protest proti nedostatku učiteľov, častým absenciám pedagogických pracovníkov, preplneným rozvrhom, zanedbaným budovám a učebniam, ktoré podľa nich nie sú prispôsobené rastúcim teplotám.
Podľa francúzskeho ministra školstva bolo od vypuknutia protestov podpálených alebo zničených 24 škôl. Strety medzi demonštrantmi a bezpečnostnými zložkami sú časté, pričom polícia na potlačenie protestov opakovane nasadzuje slzotvorný plyn.
Francúzska Liga za ľudské práva (LDH) v pondelok obvinila bezpečnostné zložky z neprimeraného postupu voči demonštrantom, z ktorých mnohí sú maloletí. „Z pokynov vydávaných polícii nevidíme žiadnu snahu o zdržanlivosť, hoci zasahuje proti deťom,“ uviedla predsedníčka LDH Nathalie Tehioová.
Zdroj: SITA.sk - Pätnásťročnému stredoškolákovi pri potýčkach s políciou odtrhol ruku poriadkový granát © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Vypredané hľadisko a smiech naprieč generáciami. Hudák a Szatmary odštartovali turné Lepšie to už nebude
Vypredané hľadisko a smiech naprieč generáciami. Hudák a Szatmary odštartovali turné Lepšie to už nebude
<< predchádzajúci článok
Irán pohrozil tankeru útokom v Hormuzskom prielive, loď sa otočila
Irán pohrozil tankeru útokom v Hormuzskom prielive, loď sa otočila