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05. októbra 2026

Pätnásťročnému stredoškolákovi pri potýčkach s políciou odtrhol ruku poriadkový granát


Tagy: Francúzska polícia omračujúce granáty Protesty vo Francúzsku stredoškoláci

Chlapec údajne zdvihol omračujúci granát vystrelený poriadkovou políciou v snahe hodiť ho späť, zariadenie mu však explodovalo v ruke. Pätnásťročný študent prišiel v pondelok vo Francúzsku o ruku ...



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france_protests__7_11 676x451 5.10.2026 (SITA.sk) - Chlapec údajne zdvihol omračujúci granát vystrelený poriadkovou políciou v snahe hodiť ho späť, zariadenie mu však explodovalo v ruke.


Pätnásťročný študent prišiel v pondelok vo Francúzsku o ruku počas protestov za lepšie podmienky vo vzdelávaní, ktoré narušili výučbu na stovkách škôl po celej krajine.

Podľa zdroja z policajných odborov sa incident odohral v meste Lens na severe Francúzska. Chlapec údajne zdvihol omračujúci granát vystrelený poriadkovou políciou v snahe hodiť ho späť, zariadenie mu však explodovalo v ruke.

Francúzski stredoškoláci od polovice septembra blokujú vstupy do stoviek škôl na protest proti nedostatku učiteľov, častým absenciám pedagogických pracovníkov, preplneným rozvrhom, zanedbaným budovám a učebniam, ktoré podľa nich nie sú prispôsobené rastúcim teplotám.

Podľa francúzskeho ministra školstva bolo od vypuknutia protestov podpálených alebo zničených 24 škôl. Strety medzi demonštrantmi a bezpečnostnými zložkami sú časté, pričom polícia na potlačenie protestov opakovane nasadzuje slzotvorný plyn.

Francúzska Liga za ľudské práva (LDH) v pondelok obvinila bezpečnostné zložky z neprimeraného postupu voči demonštrantom, z ktorých mnohí sú maloletí. „Z pokynov vydávaných polícii nevidíme žiadnu snahu o zdržanlivosť, hoci zasahuje proti deťom,“ uviedla predsedníčka LDH Nathalie Tehioová.


Zdroj: SITA.sk - Pätnásťročnému stredoškolákovi pri potýčkach s políciou odtrhol ruku poriadkový granát © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Francúzska polícia omračujúce granáty Protesty vo Francúzsku stredoškoláci
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