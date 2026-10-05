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05. októbra 2026
Severná Kórea prestala s jadrovými testami pred deviatimi rokmi. Zem sa tam odvtedy trasie čoraz viac
Vedci po poslednom podzemnom jadrovom výbuchu zaznamenali približne 1 330 zemetrasení. Podľa novej štúdie mohli explózie poškodiť zemskú kôru a postupne reaktivovať zlomy. Posledný známy podzemný ...
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5.10.2026 (SITA.sk) - Vedci po poslednom podzemnom jadrovom výbuchu zaznamenali približne 1 330 zemetrasení. Podľa novej štúdie mohli explózie poškodiť zemskú kôru a postupne reaktivovať zlomy.
Posledný známy podzemný jadrový test Severnej Kórey sa uskutočnil v roku 2017, jeho geologické následky však môžu pretrvávať dodnes. Medzinárodný tím vedcov zistil, že seizmická aktivita v okolí hory Mantap pri severokórejskom jadrovom testovacom areáli Punggye-ri po poslednom výbuchu neutíchala tak, ako sa očakávalo. Naopak, zemetrasenia boli v nasledujúcich rokoch častejšie a silnejšie.
Ako uvádza web AS.com, výskumníci analyzovali 17 rokov seizmických údajov z rokov 2008 až 2025. Celkovo identifikovali 1 399 lokálnych zemetrasení, pričom približne 1 330 z nich nasledovalo po šiestom a najsilnejšom severokórejskom jadrovom teste v septembri 2017. Výsledky výskumu zverejnil odborný časopis Science.
Posledný test vyvolal seizmický otras s magnitúdom 6,3 a jeho výbušná sila sa odhaduje na 100 až 250 kiloton TNT. Približne tri týždne po explózii začala seizmická aktivita narastať a tento trend pokračoval až do roku 2025.
Otrasy navyše neboli rozmiestnené náhodne. Vedci ich lokalizovali pozdĺž dvoch zlomových štruktúr. Dospeli preto k záveru, že opakované podzemné výbuchy postupne poškodili plytkú zemskú kôru a zmenili napätie v horninách. To mohlo postupne aktivovať zlomy, ktoré už predtým existovali, ale boli seizmicky pokojné.
Nezvyčajné je najmä to, ako dlho tento proces trvá. Seizmické série vyvolané podzemnými explóziami zvyčajne pomerne rýchlo slabnú. Pri hore Mantap však aktivita pretrvávala a zosilňovala sa ešte roky po poslednom teste.
Výskum zároveň nenašiel dôkaz, že by pozorované otrasy spôsobovali nové jadrové skúšky. Výsledky skôr naznačujú, že ide o oneskorené geologické následky predchádzajúcich explózií. Tie môžu podľa vedcov zároveň komplikovať medzinárodné monitorovanie jadrových testov, pretože môže byť ťažšie rozlíšiť neskoršie otrasy súvisiace so starými výbuchmi od prirodzených zemetrasení.
Zdroj: SITA.sk - Severná Kórea prestala s jadrovými testami pred deviatimi rokmi. Zem sa tam odvtedy trasie čoraz viac © SITA Všetky práva vyhradené.
Posledný známy podzemný jadrový test Severnej Kórey sa uskutočnil v roku 2017, jeho geologické následky však môžu pretrvávať dodnes. Medzinárodný tím vedcov zistil, že seizmická aktivita v okolí hory Mantap pri severokórejskom jadrovom testovacom areáli Punggye-ri po poslednom výbuchu neutíchala tak, ako sa očakávalo. Naopak, zemetrasenia boli v nasledujúcich rokoch častejšie a silnejšie.
Ako uvádza web AS.com, výskumníci analyzovali 17 rokov seizmických údajov z rokov 2008 až 2025. Celkovo identifikovali 1 399 lokálnych zemetrasení, pričom približne 1 330 z nich nasledovalo po šiestom a najsilnejšom severokórejskom jadrovom teste v septembri 2017. Výsledky výskumu zverejnil odborný časopis Science.
Posledný test vyvolal seizmický otras s magnitúdom 6,3 a jeho výbušná sila sa odhaduje na 100 až 250 kiloton TNT. Približne tri týždne po explózii začala seizmická aktivita narastať a tento trend pokračoval až do roku 2025.
Otrasy navyše neboli rozmiestnené náhodne. Vedci ich lokalizovali pozdĺž dvoch zlomových štruktúr. Dospeli preto k záveru, že opakované podzemné výbuchy postupne poškodili plytkú zemskú kôru a zmenili napätie v horninách. To mohlo postupne aktivovať zlomy, ktoré už predtým existovali, ale boli seizmicky pokojné.
Nezvyčajné je najmä to, ako dlho tento proces trvá. Seizmické série vyvolané podzemnými explóziami zvyčajne pomerne rýchlo slabnú. Pri hore Mantap však aktivita pretrvávala a zosilňovala sa ešte roky po poslednom teste.
Výskum zároveň nenašiel dôkaz, že by pozorované otrasy spôsobovali nové jadrové skúšky. Výsledky skôr naznačujú, že ide o oneskorené geologické následky predchádzajúcich explózií. Tie môžu podľa vedcov zároveň komplikovať medzinárodné monitorovanie jadrových testov, pretože môže byť ťažšie rozlíšiť neskoršie otrasy súvisiace so starými výbuchmi od prirodzených zemetrasení.
Zdroj: SITA.sk - Severná Kórea prestala s jadrovými testami pred deviatimi rokmi. Zem sa tam odvtedy trasie čoraz viac © SITA Všetky práva vyhradené.
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