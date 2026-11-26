Iránsky dronový útok v Kuvajte neprežili dvaja talianski technici
Obaja Taliani pracovali na systéme protivzdušnej obrany, Európska únia po ich smrti vyzvala na vystupňovanie tlaku na Teherán. Dvaja talianski technici zahynuli vo štvrtok pri ...
26.11.2026 (SITA.sk) - Obaja Taliani pracovali na systéme protivzdušnej obrany, Európska únia po ich smrti vyzvala na vystupňovanie tlaku na Teherán.
„Niekoľko dronov iránskej výroby zaútočilo na kuvajtské vojenské zariadenia vrátane radarovej stanice protivzdušnej obrany, kde pracovali dvaja talianski technici spoločnosti Rheinmetall,“ povedal Tajani v talianskom Senáte.
Sústrasť pozostalým vyjadrila talianska premiérka Giorgia Meloniová. „V myšlienkach som so všetkými, ktorých útok zasiahol, a s ich rodinami,“ napísala na sociálnej sieti X.
Na smrť Talianov reagovala aj predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. „Musíme vystupňovať tlak na Irán, aby ukončil tieto neprijateľné útoky proti svojim susedom a našim partnerom v Perzskom zálive,“ uviedla.
Kuvajtské ministerstvo obrany pôvodne informovalo o najmenej štyroch zranených, neskôr potvrdilo aj úmrtie dvoch Talianov.
Irán v uplynulom týždni zintenzívnil útoky na Kuvajt a Bahrajn, zatiaľ čo so Spojenými štátmi naďalej bojuje o kontrolu nad strategicky významným Hormuzským prielivom. Boje pokračujú aj medzi Saudskou Arábiou a jemenskými Húsíami podporovanými Iránom.
Podľa vojenskej koalície vedenej Saudskou Arábiou zasiahli Húsíovia ropnú rafinériu v meste Džizán na juhu kráľovstva. Koalícia v noci zachytila aj dve balistické rakety, ktoré húsíovci vypálili smerom na saudskoarabskú metropolu Rijád.
Zdroj: SITA.sk - Iránsky dronový útok v Kuvajte neprežili dvaja talianski technici © SITA Všetky práva vyhradené.
Dvaja talianski technici zahynuli vo štvrtok pri iránskom dronovom útoku v Kuvajte, kde pracovali na systéme protivzdušnej obrany. Oznámil to taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani. Ide o prvý útok so smrteľnými následkami v Kuvajte za niekoľko mesiacov.
Zvýšiť tlak na Irán
Sústrasť pozostalým vyjadrila talianska premiérka Giorgia Meloniová. „V myšlienkach som so všetkými, ktorých útok zasiahol, a s ich rodinami,“ napísala na sociálnej sieti X.
Na smrť Talianov reagovala aj predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. „Musíme vystupňovať tlak na Irán, aby ukončil tieto neprijateľné útoky proti svojim susedom a našim partnerom v Perzskom zálive,“ uviedla.
Kuvajtské ministerstvo obrany pôvodne informovalo o najmenej štyroch zranených, neskôr potvrdilo aj úmrtie dvoch Talianov.
Intenzívne útoky
Irán v uplynulom týždni zintenzívnil útoky na Kuvajt a Bahrajn, zatiaľ čo so Spojenými štátmi naďalej bojuje o kontrolu nad strategicky významným Hormuzským prielivom. Boje pokračujú aj medzi Saudskou Arábiou a jemenskými Húsíami podporovanými Iránom.
Podľa vojenskej koalície vedenej Saudskou Arábiou zasiahli Húsíovia ropnú rafinériu v meste Džizán na juhu kráľovstva. Koalícia v noci zachytila aj dve balistické rakety, ktoré húsíovci vypálili smerom na saudskoarabskú metropolu Rijád.
Zdroj: SITA.sk - Iránsky dronový útok v Kuvajte neprežili dvaja talianski technici © SITA Všetky práva vyhradené.
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