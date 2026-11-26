Polícia nakúpi zbrane z Talianska, slovenský výrobca spochybňuje podmienky obstarávania
Cenou sú pritom podľa výrobcu schopné konkurovať akejkoľvek kvalitatívne porovnateľnej konkurencii. Spoločnosť Grand Power s.r.o. aktuálne dodáva zbrane ...
26.11.2026 (SITA.sk) - Cenou sú pritom podľa výrobcu schopné konkurovať akejkoľvek kvalitatívne porovnateľnej konkurencii.
Spoločnosť Grand Power s.r.o. aktuálne dodáva zbrane rovnakého typu, aký obstaráva Ministerstvo vnútra SR, pričom tieto zbrane úspešne prešli vojskovými skúškami, sú vyrábané na Slovensku a spoločnosť platí dane a odvody v SR, kde zároveň dáva prácu viac ako 180 zamestnancom.
Spoločnosť to zdôraznila v reakcii na to, že neuspela v tendri na zbrane pre rezortu vnútra, ktorý nakoniec vyhrala talianska firma Beretta. Slovenská spoločnosť v tejto súvislosti zdôrazňuje, že jej výrobky sú známe po celom svete, používajú ich ozbrojené bezpečnostné zbory vo viac ako desiatke krajín, ale aj športoví strelci – vrátane dvoch úradujúcich majstrov sveta v dvoch športových streleckých disciplínach. Cenou sú pritom podľa výrobcu schopné konkurovať akejkoľvek kvalitatívne porovnateľnej konkurencii.
Ministerstvo vnútra si podľa Grand Power stanovilo pri obstarávaní nových zbraní podmienku - obstaranie formou G2G - teda obchod medzi dvoma vládami. „Vo vyhodnotení ponúk sa spomínajú, okrem talianskeho dodávateľa, len dve ďalšie zbrojovky - americká a česká, pričom však obstarávateľ obe ponuky vylúčil, nakoľko mali svoje ponuky doručiť ako obchodné spoločnosti, bez zastúpenia štátom, čo nespĺňa stanovený rámec G2G. Pritom však nie sú zrejmé žiadne výhody tejto formy nákupu. Vo výbere tak ostala jediná spoločnosť - výrobca z Talianska s ponukou vo výške 21 214 778 eur bez DPH, okrem tejto sumy sa však spomínajú administratívne náklady vo výške 120 000 eur. Naša spoločnosť po zverejnení vyššie uvedeného dokumentu reagovala zaslaním ponuky, ktorá bola od ponuky talianskeho výrobcu nižšia o 5 211 128 eur bez DPH," zdôraznila slovenská spoločnosť.
Na ponuku Ministerstvo vnútra SR podľa nich nijako nereagovalo, avšak po jej doručení umožnilo talianskemu výrobcovi zmenu dodávaného príslušenstva. „Z profesionálnych zameriavačov určených pre ozbrojené zložky sa stali civilné zameriavače určené primárne pre hobby strelcov - a následnú úpravu cenovej ponuky," zdôraznila Grand Power.
Následne bol 24. novembra uverejnený dokument s názvom „Vyhodnotenie ponúk na obstaranie dlhých zbraní s príslušenstvom formou Government-to-Government – nové znenie“, ktoré podľa Grand Power obsahuje už upravenú cenovú ponuku talianskeho dodávateľa, ktorá je od ich ponuky nižšia o sumu 140 000 eur.
„Na základe tohto rozdielu sa teda MV SR rozhodlo nakúpiť zbrane od talianskeho výrobcu. V mediálnych výstupoch sa okrem iného objavilo tvrdenie, že ,Odborná komisia pri výbere výsledného riešenia zohľadnila cenu, rozsah vybavenia, dodacie lehoty, prevádzkové požiadavky, životnosť aj servis.' K otázke ceny máme jasné stanovisko, pri dodržaní rovnakých podmienok sme schopní cene talianskeho výrobcu bez problémov konkurovať, rovnako vieme bez problémov dodať rovnaký rozsah vybavenia rešpektujúc požiadavky MV SR, stanovené lehoty a sme presvedčení, že naše produkty dosahujú porovnateľné nároky na prevádzkové požiadavky, životnosť či servis. Tvrdenia o opaku, nepodložené faktami a dátami, poškodzujú naše dobré meno a naše oprávnené záujmy," vyhlásila spoločnosť.
Doplnila, že necháva v plnej miere na uvážení MV SR, či budú ignorovať nesporné výhody domáceho výrobcu, okrem iného v podobe úspory nákladov na logistiku nie len pri prvotnej dodávke, ale i pri zabezpečovaní údržby a pozáručného servisu, výhody vyplývajúce z kompatibility zbraňových systémov medzi jednotlivými ozbrojenými zložkami, či postavenie spoločnosti GRAND POWER s.r.o. ako subjektu hospodárskej mobilizácie. „Avšak rozhodne nesúhlasíme s akýmkoľvek nepodloženým a subjektívnym negatívnym hodnotením našej spoločnosti, či našich výrobkov," dodala Grand Power.
Vláda v stredu 25. novembra schválila nákup 5 400 moderných dlhých zbraní a príslušenstva pre Policajný zbor, čo prispeje k doplneniu jeho výzbroje a zároveň umožní postupne nahradiť staršie používané zbrane. Ministerstvo vnútra zabezpečí obstaranie zbraní prostredníctvom medzivládnej spolupráce s Talianskou republikou. Ako informoval hovorca Ministerstva vnútra SR Matej Neumann, konkrétne pôjde o 3 300 útočných pušiek Beretta NARP a 2 100 samopalov Beretta PMX spolu s optickými zameriavačmi, svietidlami, zásobníkmi, prepravnými obalmi a výcvikovými prostriedkami. Súčasťou ponuky sú aj školenia pre policajných príslušníkov.
Ministerstvo zároveň optimalizovalo ponuku a znížilo cenu o viac ako 4,4 milióna eur bez DPH, čím sa celková cena stiahla z približne 21,21 milióna eur na 16,77 milióna eur bez DPH, teda o približne 21 percent. K zníženiu došlo najmä vďaka výmene časti optického a svetelného príslušenstva za ekonomicky výhodnejšie varianty spĺňajúce technické požiadavky Policajného zboru.
Financovanie nákupu bude zabezpečené v roku 2027 z vopred schválených limitov ministerstva vnútra bez potreby ich navýšenia. Potreba nových zbraní vznikla na základe požiadaviek policajných útvarov, keďže v súčasnosti chýba viac ako 2 500 samopalov a polícia stále používa zastarané útočné pušky vz. 58. Nová výzbroj podľa rezortu vnútra prispeje k lepšej pripravenosti pri ochrane verejného poriadku a riešení závažných bezpečnostných situácií.
Zdroj: SITA.sk - Polícia nakúpi zbrane z Talianska, slovenský výrobca spochybňuje podmienky obstarávania © SITA Všetky práva vyhradené.
Spoločnosť Grand Power s.r.o. aktuálne dodáva zbrane rovnakého typu, aký obstaráva Ministerstvo vnútra SR, pričom tieto zbrane úspešne prešli vojskovými skúškami, sú vyrábané na Slovensku a spoločnosť platí dane a odvody v SR, kde zároveň dáva prácu viac ako 180 zamestnancom.
Spoločnosť to zdôraznila v reakcii na to, že neuspela v tendri na zbrane pre rezortu vnútra, ktorý nakoniec vyhrala talianska firma Beretta. Slovenská spoločnosť v tejto súvislosti zdôrazňuje, že jej výrobky sú známe po celom svete, používajú ich ozbrojené bezpečnostné zbory vo viac ako desiatke krajín, ale aj športoví strelci – vrátane dvoch úradujúcich majstrov sveta v dvoch športových streleckých disciplínach. Cenou sú pritom podľa výrobcu schopné konkurovať akejkoľvek kvalitatívne porovnateľnej konkurencii.
Obchod medzi dvoma vládami
Ministerstvo vnútra si podľa Grand Power stanovilo pri obstarávaní nových zbraní podmienku - obstaranie formou G2G - teda obchod medzi dvoma vládami. „Vo vyhodnotení ponúk sa spomínajú, okrem talianskeho dodávateľa, len dve ďalšie zbrojovky - americká a česká, pričom však obstarávateľ obe ponuky vylúčil, nakoľko mali svoje ponuky doručiť ako obchodné spoločnosti, bez zastúpenia štátom, čo nespĺňa stanovený rámec G2G. Pritom však nie sú zrejmé žiadne výhody tejto formy nákupu. Vo výbere tak ostala jediná spoločnosť - výrobca z Talianska s ponukou vo výške 21 214 778 eur bez DPH, okrem tejto sumy sa však spomínajú administratívne náklady vo výške 120 000 eur. Naša spoločnosť po zverejnení vyššie uvedeného dokumentu reagovala zaslaním ponuky, ktorá bola od ponuky talianskeho výrobcu nižšia o 5 211 128 eur bez DPH," zdôraznila slovenská spoločnosť.
Na ponuku Ministerstvo vnútra SR podľa nich nijako nereagovalo, avšak po jej doručení umožnilo talianskemu výrobcovi zmenu dodávaného príslušenstva. „Z profesionálnych zameriavačov určených pre ozbrojené zložky sa stali civilné zameriavače určené primárne pre hobby strelcov - a následnú úpravu cenovej ponuky," zdôraznila Grand Power.
Cenová ponuka
Následne bol 24. novembra uverejnený dokument s názvom „Vyhodnotenie ponúk na obstaranie dlhých zbraní s príslušenstvom formou Government-to-Government – nové znenie“, ktoré podľa Grand Power obsahuje už upravenú cenovú ponuku talianskeho dodávateľa, ktorá je od ich ponuky nižšia o sumu 140 000 eur.
„Na základe tohto rozdielu sa teda MV SR rozhodlo nakúpiť zbrane od talianskeho výrobcu. V mediálnych výstupoch sa okrem iného objavilo tvrdenie, že ,Odborná komisia pri výbere výsledného riešenia zohľadnila cenu, rozsah vybavenia, dodacie lehoty, prevádzkové požiadavky, životnosť aj servis.' K otázke ceny máme jasné stanovisko, pri dodržaní rovnakých podmienok sme schopní cene talianskeho výrobcu bez problémov konkurovať, rovnako vieme bez problémov dodať rovnaký rozsah vybavenia rešpektujúc požiadavky MV SR, stanovené lehoty a sme presvedčení, že naše produkty dosahujú porovnateľné nároky na prevádzkové požiadavky, životnosť či servis. Tvrdenia o opaku, nepodložené faktami a dátami, poškodzujú naše dobré meno a naše oprávnené záujmy," vyhlásila spoločnosť.
Doplnila, že necháva v plnej miere na uvážení MV SR, či budú ignorovať nesporné výhody domáceho výrobcu, okrem iného v podobe úspory nákladov na logistiku nie len pri prvotnej dodávke, ale i pri zabezpečovaní údržby a pozáručného servisu, výhody vyplývajúce z kompatibility zbraňových systémov medzi jednotlivými ozbrojenými zložkami, či postavenie spoločnosti GRAND POWER s.r.o. ako subjektu hospodárskej mobilizácie. „Avšak rozhodne nesúhlasíme s akýmkoľvek nepodloženým a subjektívnym negatívnym hodnotením našej spoločnosti, či našich výrobkov," dodala Grand Power.
Spolupráca s Talianskou republikou
Vláda v stredu 25. novembra schválila nákup 5 400 moderných dlhých zbraní a príslušenstva pre Policajný zbor, čo prispeje k doplneniu jeho výzbroje a zároveň umožní postupne nahradiť staršie používané zbrane. Ministerstvo vnútra zabezpečí obstaranie zbraní prostredníctvom medzivládnej spolupráce s Talianskou republikou. Ako informoval hovorca Ministerstva vnútra SR Matej Neumann, konkrétne pôjde o 3 300 útočných pušiek Beretta NARP a 2 100 samopalov Beretta PMX spolu s optickými zameriavačmi, svietidlami, zásobníkmi, prepravnými obalmi a výcvikovými prostriedkami. Súčasťou ponuky sú aj školenia pre policajných príslušníkov.
Ministerstvo zároveň optimalizovalo ponuku a znížilo cenu o viac ako 4,4 milióna eur bez DPH, čím sa celková cena stiahla z približne 21,21 milióna eur na 16,77 milióna eur bez DPH, teda o približne 21 percent. K zníženiu došlo najmä vďaka výmene časti optického a svetelného príslušenstva za ekonomicky výhodnejšie varianty spĺňajúce technické požiadavky Policajného zboru.
Financovanie nákupu bude zabezpečené v roku 2027 z vopred schválených limitov ministerstva vnútra bez potreby ich navýšenia. Potreba nových zbraní vznikla na základe požiadaviek policajných útvarov, keďže v súčasnosti chýba viac ako 2 500 samopalov a polícia stále používa zastarané útočné pušky vz. 58. Nová výzbroj podľa rezortu vnútra prispeje k lepšej pripravenosti pri ochrane verejného poriadku a riešení závažných bezpečnostných situácií.
Zdroj: SITA.sk - Polícia nakúpi zbrane z Talianska, slovenský výrobca spochybňuje podmienky obstarávania © SITA Všetky práva vyhradené.
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