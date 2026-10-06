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06. októbra 2026

Izrael uviedol armádu do pohotovosti pred tretím výročím útoku Hamasu zo 7. októbra


Tagy: Izraelsko-palestínsky konflikt izraelský minister obrany Izraelský premiér Pásmo Gazy Útok Hamasu na Izrael

Izraelský minister obrany Jisrael Kac varoval, že obyvatelia Pásma Gazy zaplatia „vysokú cenu“, ak niekto ublíži izraelským vojakom. Izraelský minister ...



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greece_israel_93660 676x451 6.10.2026 (SITA.sk) - Izraelský minister obrany Jisrael Kac varoval, že obyvatelia Pásma Gazy zaplatia „vysokú cenu“, ak niekto ublíži izraelským vojakom.


Izraelský minister obrany Jisrael Kac v utorok oznámil, že pred výročím útoku Hamasu zo 7. októbra 2023 uviedol armádu do stavu vysokej pohotovosti. Zároveň varoval, že obyvatelia Pásma Gazy zaplatia „vysokú cenu“, ak niekto ublíži izraelským vojakom.

Úrad ministra obrany uviedol, že pokyn prišiel „na základe spravodajských informácií týkajúcich sa zámerov Hamasu pokúsiť sa v tento deň vykonať útoky a teroristické operácie proti našim silám v Gaze“.

„Ak by, nedajbože, došlo k poškodeniu našich síl, vysokú cenu zaplatí Hamas aj obyvateľstvo Gazy, a to v neporovnateľne vyššej miere,“ uvádza sa ďalej vo vyhlásení.

Útok Hamasu zo 7. októbra 2023 bol najkrvavejším dňom v dejinách Izraela. Podľa údajov agentúry AFP založených na oficiálnych izraelských štatistikách pri ňom zahynulo 1 221 ľudí. Ozbrojenci zároveň odviekli do Pásma Gazy 251 rukojemníkov, pričom 44 z nich už bolo mŕtvych.

 

Izrael v reakcii na to odštartoval vojenskú ofenzívu, ktorá zanechala veľkú časť Pásma Gazy v troskách a zabila viac ako 74 200 ľudí. Vyplýva to z údajov ministerstva zdravotníctva v Gaze, ktoré je pod kontrolou Hamasu. OSN považuje jeho údaje za spoľahlivé.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok počas štátnej spomienkovej ceremónie pri príležitosti tretieho výročia útoku vyhlásil, že „Hamas nebude v Gaze vládnuť“. Zároveň vyhlásil, že údery proti každému, kto sa podieľal na útoku alebo zadržiaval rukojemníkov, budú pokračovať.

Fotogaléria k článku: Izraelsko-palestínsky konflikt 2023 (fotografie)

Fotogaléria k článku: Izraelsko-palestínsky konflikt 2024 (fotografie)


Zdroj: SITA.sk - Izrael uviedol armádu do pohotovosti pred tretím výročím útoku Hamasu zo 7. októbra © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Izraelsko-palestínsky konflikt izraelský minister obrany Izraelský premiér Pásmo Gazy Útok Hamasu na Izrael
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