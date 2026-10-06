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06. októbra 2026

Trump podpísal nariadenie, ktoré vodičom umožňuje používať na verejných cestách červenú naftu, ktorá je oslobodená od dane


Tagy: Americký prezident Cena nafty

Toto palivo je za bežných okolností určené pre poľnohospodárske stroje a inú terénnu techniku. Americký prezident Donald ...



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trump_52924 676x451 6.10.2026 (SITA.sk) - Toto palivo je za bežných okolností určené pre poľnohospodárske stroje a inú terénnu techniku.


Americký prezident Donald Trump v pondelok podpísal nariadenie, ktoré vodičom umožňuje používať na verejných cestách červenú naftu, ktorá je oslobodená od dane. Toto palivo je za bežných okolností určené pre poľnohospodárske stroje a inú terénnu techniku.

Opatrenie prichádza v čase prudkého rastu cien pohonných látok v súvislosti s vojnou v Iráne, pričom vysoké ceny niekoľko týždňov pred voľbami do amerického Kongresu vyvíjajú tlak na Republikánsku stranu.

Trump na zhromaždení v Nebraske svojim podporovateľom povedal, že nariadenie „oficiálne upustí od požiadavky používať toto palivo iba mimo verejných ciest a umožní každému kupovať červeno zafarbenú naftu bez dane na akýkoľvek účel“.

Červeno zafarbená nafta je v podstate rovnakým palivom ako bežná motorová nafta. Pri použití mimo verejných ciest je však oslobodená od dane z pohonných látok.

Informačný dokument Bieleho domu, ktorý zverejnili spolu s nariadením, opisoval obmedzenejšie opatrenie v porovnaní s tým, ktoré Trump oznámil počas vystúpenia. Namiesto zrušenia dane nariadenie ukladá ministrovi financií, aby po konzultácii s ministrom obrany zaplatenie dane z červenej nafty používanej na verejných cestách odložil do konca roka, a to bez úrokov a sankcií.

Biely dom uviedol, že federálne úrady a guvernéri jednotlivých štátov môžu využiť svoju právomoc na pozastavenie kontrol a odpustenie daňovej povinnosti vodičom, na ktorých by sa inak vzťahovala.

 


Zdroj: SITA.sk - Trump podpísal nariadenie, ktoré vodičom umožňuje používať na verejných cestách červenú naftu, ktorá je oslobodená od dane © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Cena nafty
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