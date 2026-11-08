Nedeľa 8. novembra 2026, meniny má Bohumír

Bratislava 2 °C

Nedeľa 8. 11. 2026 Meniny má Bohumír

Všetky rubriky

Spravodajstvo

Šport

Kultúra a zábava

Magazín

Služby

Tragédia v Krakove nemá priamy presah na Slovensko, zdôraznil Šutaj Eštok

Slovenská polícia a tajné služby podľa neho majú prehľad o potencionálnych rizikových osobách s príklonom k extrémizmu. Incident, pri ktorom ozbrojenec v poľskom Krakove zavraždil postupne deväť ...

Zdieľať

68558966cb9aa110732653 676x451
8.11.2026 (SITA.sk) - Slovenská polícia a tajné služby podľa neho majú prehľad o potencionálnych rizikových osobách s príklonom k extrémizmu.

Incident, pri ktorom ozbrojenec v poľskom Krakove zavraždil postupne deväť ľudí, nemá priamy presah na Slovensko. V diskusnej relácii O 5 minút 12 to zdôraznil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Slovenská polícia a tajné služby podľa neho majú prehľad o potencionálnych rizikových osobách s príklonom k extrémizmu.

Polícia bude počas vianočných podujatí posilnená


„Bezpečnosť je absolútnou prioritou,“ vyhlásil minister s tým, že aj v súvislosti s nadchádzajúcimi Vianočnými sviatkami a s nimi spojenými verejnými podujatiami bude nasadený adekvátny počet policajtov. Policajný zbor SR je absolútne pripravený zabezpečiť aj veľké podujatia,“ uviedol Šutaj Eštok s poukazom napríklad na chystané vianočné trhy.

Fotogaléria k článku: Streľba v Krakove: Útok si vyžiadal šesť mŕtvych a 15 zranených, páchateľ strieľal z auta (fotografie)

Minister tiež pripomenul tohto týždňový zákrok polície na Tomášikovej ulici v Bratislave, kde sa muž zabarikádoval v byte a strieľal. Policajti následne dotyčného spacifikovali, „A nestali sa žiadne tragédie,“ zdôraznil minister.

Šimečka upozornil na krajne pravicový extrémizmus


Predseda opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka v tejto súvislosti poukázal na vyjadrenie poľského ministra vnútra, podľa ktorého bol útočník z Krakova pod vplyvom krajne pravicových extrémistických ideológii. „Čo, bohužiaľ, máme aj na Slovensku,“ skonštatoval Šimečka.

Na prevenciu podobných incidentov sú podľa predsedu progresívcov potrebné bezpečnostné zložky, ako aj kroky proti krajne pravicovým kruhom. „Nespolupracovať s takými stranami. Dávať najavo, že toto je toxické, že toto potencionálne môže viesť k násiliu,“ uviedol Šimečka.


Zdroj: SITA.sk - Tragédia v Krakove nemá priamy presah na Slovensko, zdôraznil Šutaj Eštok © SITA Všetky práva vyhradené.

Prečítajte si tiež