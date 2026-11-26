Kim chce rozšíriť možnosti použitia jadrových zbraní. O ich likvidácii už Pchjongjang zrejme nebude rokovať
Severná Kórea podľa juhokórejských odhadov disponuje 80 až 120 jadrovými zbraňami. Prípadné rokovania s Washingtonom by sa podľa experta mohli obmedziť na kontrolu zbrojenia a riadenie vzájomných jadrových ...
26.11.2026 (SITA.sk) - Severná Kórea podľa juhokórejských odhadov disponuje 80 až 120 jadrovými zbraňami. Prípadné rokovania s Washingtonom by sa podľa experta mohli obmedziť na kontrolu zbrojenia a riadenie vzájomných jadrových hrozieb.
Severokórejský vodca Kim Čong-un vyzval na rozšírenie možností odpaľovania jadrových zbraní z rôznych platforiem a zdôraznil, že jadrové kapacity jeho krajiny sa stali realitou. Vo štvrtok o tom informovali severokórejské štátne médiá. Kim sa tak vyjadril počas stredajšej návštevy výskumného zariadenia zameraného na jadrové zbrane, ktorého polohu nezverejnili.
Podľa oficiálnej severokórejskej tlačovej agentúry KCNA by sa výrobcovia jadrových zbraní mali sústrediť na využiteľnosť taktických jadrových zbraní na rôzne úlohy vo viacerých operačných prostrediach. Kim to označil za dôležitú a naliehavú úlohu vzhľadom na vojenský význam taktických jadrových zbraní v moderných konfliktoch a susedstvo s krajinou, ktorú označil za najnebezpečnejší nepriateľský štát.
Na fotografiách zverejnených agentúrou KCNA si severokórejský vodca v sprievode dvoch predstaviteľov prezerá rady predmetov pripomínajúcich jadrové hlavice. Časti zariadení sú na snímkach rozmazané.
Kim opätovne zdôraznil, že jadrová politika krajiny je základným pilierom zabezpečenia jej suverenity zakotveným v ústave. „Nikto nemá právo nútiť nás konať v rozpore s našou ústavou ani sa pokúšať o jej zmenu,“ vyhlásil. „Naše jadrové kapacity sa už stali realitou.“
Severokórejský vodca zároveň obvinil Washington zo snahy vytvoriť v severovýchodnej Ázii obdobu bezpečnostného paktu AUKUS, ktorý združuje Austráliu, Spojené kráľovstvo a USA. Podľa Kima Spojené štáty povzbudzujú svojich regionálnych spojencov k získaniu ponoriek s jadrovým pohonom. Zjavne tak reagoval na snahy Južnej Kórey o získanie takýchto plavidiel.
Severná Kórea v roku 2023 zakotvila svoju politiku jadrového zbrojenia v ústave. Už o rok skôr prijala zákon, ktorý jej štatút jadrovej mocnosti vyhlásil za nezvratný. Najnovšie Kimove vyjadrenia podľa profesora Lima Eul-čchula z Inštitútu pre štúdium Ďalekého východu pri juhokórejskej univerzite Kyungnam poukazujú na zásadnú zmenu prístupu Pchjongjangu k jadrovým rokovaniam s Washingtonom.
„V podstate ide o formálne opustenie predchádzajúceho prístupu Pchjongjangu, ktorý bol ochotný položiť svoj jadrový arzenál na rokovací stôl výmenou za diplomatické uznanie alebo zmiernenie amerických sankcií,“ povedal expert agentúre AFP.
Aj keby sa podľa neho Washington a Pchjongjang vrátili k rokovaciemu stolu, úplné, overiteľné a nezvratné jadrové odzbrojenie Severnej Kórey by už nebolo predmetom rokovaní. Tie by sa obmedzili na riadenie vzájomných jadrových hrozieb a kontrolu zbrojenia. Americký prezident Donald Trump, ktorý sa počas svojho prvého funkčného obdobia stretol s Kimom trikrát, v auguste vyhlásil, že Severná Kórea disponuje 57 „veľmi silnými“ jadrovými zbraňami. Južná Kórea však odhaduje veľkosť severokórejského jadrového arzenálu na 80 až 120 zbraní.
Trump opakovane vyjadril ochotu stretnúť sa s Kimom aj štvrtýkrát. Jadrové rokovania medzi Washingtonom a Pchjongjangom sú však na mŕtvom bode od roku 2019, keď sa summit oboch lídrov vo vietnamskom Hanoji skončil bez dohody.
Zdroj: SITA.sk - Kim chce rozšíriť možnosti použitia jadrových zbraní. O ich likvidácii už Pchjongjang zrejme nebude rokovať © SITA Všetky práva vyhradené.
Severokórejský vodca Kim Čong-un vyzval na rozšírenie možností odpaľovania jadrových zbraní z rôznych platforiem a zdôraznil, že jadrové kapacity jeho krajiny sa stali realitou. Vo štvrtok o tom informovali severokórejské štátne médiá. Kim sa tak vyjadril počas stredajšej návštevy výskumného zariadenia zameraného na jadrové zbrane, ktorého polohu nezverejnili.
Výroba jadrových zbraní
Podľa oficiálnej severokórejskej tlačovej agentúry KCNA by sa výrobcovia jadrových zbraní mali sústrediť na využiteľnosť taktických jadrových zbraní na rôzne úlohy vo viacerých operačných prostrediach. Kim to označil za dôležitú a naliehavú úlohu vzhľadom na vojenský význam taktických jadrových zbraní v moderných konfliktoch a susedstvo s krajinou, ktorú označil za najnebezpečnejší nepriateľský štát.
Na fotografiách zverejnených agentúrou KCNA si severokórejský vodca v sprievode dvoch predstaviteľov prezerá rady predmetov pripomínajúcich jadrové hlavice. Časti zariadení sú na snímkach rozmazané.
Kim opätovne zdôraznil, že jadrová politika krajiny je základným pilierom zabezpečenia jej suverenity zakotveným v ústave. „Nikto nemá právo nútiť nás konať v rozpore s našou ústavou ani sa pokúšať o jej zmenu,“ vyhlásil. „Naše jadrové kapacity sa už stali realitou.“
Severokórejský vodca zároveň obvinil Washington zo snahy vytvoriť v severovýchodnej Ázii obdobu bezpečnostného paktu AUKUS, ktorý združuje Austráliu, Spojené kráľovstvo a USA. Podľa Kima Spojené štáty povzbudzujú svojich regionálnych spojencov k získaniu ponoriek s jadrovým pohonom. Zjavne tak reagoval na snahy Južnej Kórey o získanie takýchto plavidiel.
Štatút jadrovej mocnosti
Severná Kórea v roku 2023 zakotvila svoju politiku jadrového zbrojenia v ústave. Už o rok skôr prijala zákon, ktorý jej štatút jadrovej mocnosti vyhlásil za nezvratný. Najnovšie Kimove vyjadrenia podľa profesora Lima Eul-čchula z Inštitútu pre štúdium Ďalekého východu pri juhokórejskej univerzite Kyungnam poukazujú na zásadnú zmenu prístupu Pchjongjangu k jadrovým rokovaniam s Washingtonom.
„V podstate ide o formálne opustenie predchádzajúceho prístupu Pchjongjangu, ktorý bol ochotný položiť svoj jadrový arzenál na rokovací stôl výmenou za diplomatické uznanie alebo zmiernenie amerických sankcií,“ povedal expert agentúre AFP.
Aj keby sa podľa neho Washington a Pchjongjang vrátili k rokovaciemu stolu, úplné, overiteľné a nezvratné jadrové odzbrojenie Severnej Kórey by už nebolo predmetom rokovaní. Tie by sa obmedzili na riadenie vzájomných jadrových hrozieb a kontrolu zbrojenia. Americký prezident Donald Trump, ktorý sa počas svojho prvého funkčného obdobia stretol s Kimom trikrát, v auguste vyhlásil, že Severná Kórea disponuje 57 „veľmi silnými“ jadrovými zbraňami. Južná Kórea však odhaduje veľkosť severokórejského jadrového arzenálu na 80 až 120 zbraní.
Trump opakovane vyjadril ochotu stretnúť sa s Kimom aj štvrtýkrát. Jadrové rokovania medzi Washingtonom a Pchjongjangom sú však na mŕtvom bode od roku 2019, keď sa summit oboch lídrov vo vietnamskom Hanoji skončil bez dohody.
Zdroj: SITA.sk - Kim chce rozšíriť možnosti použitia jadrových zbraní. O ich likvidácii už Pchjongjang zrejme nebude rokovať © SITA Všetky práva vyhradené.
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