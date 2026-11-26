Severná Kórea údajne pozastavila vojenskú pomoc Rusku pre spor o Južnú Kóreu
Ukrajinská vojenská spravodajská služba tvrdí, že napätie začalo rásť v októbri po tom, ako námestník ruského ministra zahraničných vecí údajne vyhlásil, že pomáha deeskalovať napätie medzi Soulom a ...
26.11.2026 (SITA.sk) - Ukrajinská vojenská spravodajská služba tvrdí, že napätie začalo rásť v októbri po tom, ako námestník ruského ministra zahraničných vecí údajne vyhlásil, že pomáha deeskalovať napätie medzi Soulom a Pchjongjangom.
Severná Kórea dočasne pozastavila vojenskú pomoc Rusku po diplomatickom spore týkajúcom sa postoja Moskvy k Južnej Kórei. Ako referuje spravodajský web Kyiv Independent, informovala o tom vo štvrtok ukrajinská vojenská spravodajská služba (HUR).
Severná Kórea sa stala kľúčovou súčasťou ruskej vojnovej mašinérie. Pchjongjang podľa ukrajinských a západných predstaviteľov dodával Moskve balistické rakety a delostreleckú muníciu na vojnu proti Ukrajine a vyslal odhadom 14-tisíc vojakov, ktorí bojovali po boku ruských síl v Kurskej oblasti. Juhokórejskí, ukrajinskí a západní predstavitelia uvádzajú, že viac ako šesťtisíc z týchto vojakov zomrelo. Od roku 2024 Rusko vypálilo na ukrajinské územie najmenej niekoľko desiatok severokórejských balistických rakiet.
HUR tvrdí, že napätie začalo rásť v októbri po tom, ako námestník ruského ministra zahraničných vecí Andrej Rudenko údajne vyhlásil, že pomáha deeskalovať napätie medzi Soulom a Pchjongjangom. Podľa HUR mala severokórejská ministerka zahraničných vecí Čche Son-hui koncom októbra reagovať slovami, že takéto vyjadrenia nie sú v súlade so spojenectvom oboch krajín, a žiadať objasnenie ruskej politiky voči Južnej Kórei.
Ukrajinská vojenská rozviedka vyhlásila, že ministerka následne oznámila dočasné pozastavenie vojenskej podpory Moskve, údajne na základe osobného rozhodnutia severokórejského vodcu Kim Čong-una. Opatrenia zahŕňajú zákaz vstupu ruských vojenských transportných lietadiel do severokórejského vzdušného priestoru a pozastavenie dodávok balistických rakiet KN-23 a delostreleckých granátov, uviedla HUR. Severná Kórea tiež odkladá rozhodnutie o žiadosti zvýšiť počet svojich vojakov v Rusku zo súčasných 8 500 na 50-tisíc, konštatovala ukrajinská vojenská spravodajská služba.
Ukrajinská rozviedka už v auguste vydala znepokojivé varovania, v ktorých naznačila, že Rusko by čoskoro mohlo požiadať Severnú Kóreu o vyslanie až 50-tisíc ďalších vojakov do vojny proti Ukrajine. Následne by mohli pribudnúť dodávky rakiet, operátori dronov a technické brigády. Podľa HUR jednotky 11. zboru špeciálnych operačných síl Severnej Kórey zostávajú v Kurskej oblasti a severokórejská raketová jednotka pôsobí od polovice leta vo Voronežskej oblasti ako súčasť ruskej 112. raketovej brigády.
Zdroj: SITA.sk - Severná Kórea údajne pozastavila vojenskú pomoc Rusku pre spor o Južnú Kóreu © SITA Všetky práva vyhradené.
Severná Kórea dočasne pozastavila vojenskú pomoc Rusku po diplomatickom spore týkajúcom sa postoja Moskvy k Južnej Kórei. Ako referuje spravodajský web Kyiv Independent, informovala o tom vo štvrtok ukrajinská vojenská spravodajská služba (HUR).
Balistické rakety a munícia
Severná Kórea sa stala kľúčovou súčasťou ruskej vojnovej mašinérie. Pchjongjang podľa ukrajinských a západných predstaviteľov dodával Moskve balistické rakety a delostreleckú muníciu na vojnu proti Ukrajine a vyslal odhadom 14-tisíc vojakov, ktorí bojovali po boku ruských síl v Kurskej oblasti. Juhokórejskí, ukrajinskí a západní predstavitelia uvádzajú, že viac ako šesťtisíc z týchto vojakov zomrelo. Od roku 2024 Rusko vypálilo na ukrajinské územie najmenej niekoľko desiatok severokórejských balistických rakiet.
HUR tvrdí, že napätie začalo rásť v októbri po tom, ako námestník ruského ministra zahraničných vecí Andrej Rudenko údajne vyhlásil, že pomáha deeskalovať napätie medzi Soulom a Pchjongjangom. Podľa HUR mala severokórejská ministerka zahraničných vecí Čche Son-hui koncom októbra reagovať slovami, že takéto vyjadrenia nie sú v súlade so spojenectvom oboch krajín, a žiadať objasnenie ruskej politiky voči Južnej Kórei.
Vojenská podpora
Ukrajinská vojenská rozviedka vyhlásila, že ministerka následne oznámila dočasné pozastavenie vojenskej podpory Moskve, údajne na základe osobného rozhodnutia severokórejského vodcu Kim Čong-una. Opatrenia zahŕňajú zákaz vstupu ruských vojenských transportných lietadiel do severokórejského vzdušného priestoru a pozastavenie dodávok balistických rakiet KN-23 a delostreleckých granátov, uviedla HUR. Severná Kórea tiež odkladá rozhodnutie o žiadosti zvýšiť počet svojich vojakov v Rusku zo súčasných 8 500 na 50-tisíc, konštatovala ukrajinská vojenská spravodajská služba.
Ukrajinská rozviedka už v auguste vydala znepokojivé varovania, v ktorých naznačila, že Rusko by čoskoro mohlo požiadať Severnú Kóreu o vyslanie až 50-tisíc ďalších vojakov do vojny proti Ukrajine. Následne by mohli pribudnúť dodávky rakiet, operátori dronov a technické brigády. Podľa HUR jednotky 11. zboru špeciálnych operačných síl Severnej Kórey zostávajú v Kurskej oblasti a severokórejská raketová jednotka pôsobí od polovice leta vo Voronežskej oblasti ako súčasť ruskej 112. raketovej brigády.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Severná Kórea údajne pozastavila vojenskú pomoc Rusku pre spor o Južnú Kóreu © SITA Všetky práva vyhradené.
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