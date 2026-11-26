Slovenská dvadsiatka pred MSJ vycestuje do Kanady už v polovici decembra. Kto sa nedostal do nominácie? – VIDEO
V menoslove je osemnásť hráčov je z ročníka 2007 a zostávajúcich desať z ročníka 2008, ktorý v apríli tohto roka vybojoval striebro na MS hráčov do 18 rokov. Tréner slovenskej ...
26.11.2026 (SITA.sk) - V menoslove je osemnásť hráčov je z ročníka 2007 a zostávajúcich desať z ročníka 2008, ktorý v apríli tohto roka vybojoval striebro na MS hráčov do 18 rokov.
Tréner slovenskej reprezentácie hokejistov do 20 rokov Peter Frühauf sa rozhodol nominovať dovedna 28 hráčov pre záverečnú prípravu pred juniorským svetovým šampionátom, ktorý sa od 26. decembra 2026 do 5. januára 2027 uskutoční v Kanade.
Mladí Slováci pred MSJ absolvujú dovedna dvanásť tréningových jednotiek a prípravné duely rovesníkom zo Švajčiarska, Česka a Nórska. Ešte pred Vianocami sa káder zúži o tri mená. Do šampionátu vstúpia v nedeľu 27.12. duelom proti Švédom, neskôr nastúpia postupne aj proti Američanom, Nemcom a Fínom.
Podľa správy na oficiálnom webe Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) realizačný tím pracuje s hráčmi ročníka 2007 a mladšími už od júlového hokejového leta, pričom kouč Frühauf tvoril nomináciu zo širokej 96-člennej skupiny hráčov.
Do nomináciu na záverečnú prípravu pred MSJ sa dostalo až 16 hokejistov, ktorí si zahrali aj na predchádzajúcom juniorskom svetovom šampionáte. V menoslove je osemnásť hráčov je z ročníka 2007 a zostávajúcich desať z ročníka 2008, ktorý v apríli tohto roka vybojoval striebro na MS hráčov do 18 rokov.
Podľa kouča Frühaufa bolo v porovnaní s minulou sezónou oveľa náročnejšie zostavovať nomináciu do záverečnej prípravy. "Bolo to ohromne ťažké. Rozdiely medzi chalanmi, jednotlivými somatotypmi, hráčmi využiteľnými v presilovkách či oslabeniach boli minimálne. Pri výbere sme šli do najhlbších detailov. Nebolo to jednoduché, ale veríme, že sme vybrali správne. Nominácia je výsledkom poctivej práce, detailného skautingu a náročného rozhodovania,“ povedal Frühauf.
Do nominácie sa napokon nedostal nik z ročníka 2009. "Je to škoda, pretože traja-štyria hráči z tohto ročníka by určite mohli narobiť vietor v nominácii v dobrom zmysle slova. Každopádne, buď sú zranení a aktuálne nehrajú, alebo dlho nehrali, a preto sme ich v tejto fáze nemohli nominovať. Ostávajú medzi náhradníkmi, pre každý prípad," vravel Frühauf.
Do tímu sa nedostal Alex Mišiak, útočník Kingstonu Frontenacs má v kanadskej juniorskej OHL bod na zápas. „Je to nesporne hokejista, ktorý má kvalitu rovnako ako ďalší hráči, ktorí sa do nominácie neprebojovali. Som si istý, že sme po absolútne podrobnom rozobratí každého jedného hráča a jeho typológii pre defenzívne či ofenzívne role, funkcie špeciálnych tímov, štandardné situácie či chémiu útokov vybrali chalanov, o ktorých sme presvedčení, že v ťažkých momentoch zvolia to najlepšie rozhodnutie v prospech tímu,“ objasnil Frühauf.
Slováci odletia do Kanady už 12. decembra a tréningový kemp si rozložia v provincii Alberta v Camrose. Do začiatku turnaja absolvujú tri prípravné zápasy. Najskôr 19. decembra proti Švajčiarom, o deň neskôr proti Čechom a 23. decembra proti Nórom.
„Náš formát na majstrovstvách sveta je náročný, až dvakrát máme takzvaný back-to-back zápas. Chceli sme to aplikovať do prípravy, aby si chalani na to zvykli. Preto sme zvolili dvojzápas so Švajčiarmi a Čechmi. Keďže štartujeme turnaj až 27. decembra, o deň neskôr ako ostatné tímy, dohodli sme si ešte jeden prípravný duel s Nórmi na 23. decembra. Tam by sme chceli vybehnúť do zápasu so šampionátovou zostavou,“ uzavrel Frühauf.
Brankári: Patrik Brezáni, Samuel Hrenák, Michal Prádel
Obrancovia: Michal Čapoš, Jakub Floriš, Adam Goljer, Adam Kalman, Filip Kovalčík, Matúš Lisý, Luka Radivojevič, Patrik Rusznyák, Patryk Zubek
Útočníci: Ivan Berčík, Lucian Bernat, Jakub Dubravík, Samuel Hybský, Ján Chovan, Tomáš Chrenko, Timothy Kazda, Samuel Karšay, Ivan Matta, Samuel Murín, Adam Nemec, Michal Svrček, Andreas Straka, Maxim Šimko, Tobias Tomík, Lukáš Tomka
Zdroj: SITA.sk - Slovenská dvadsiatka pred MSJ vycestuje do Kanady už v polovici decembra. Kto sa nedostal do nominácie? – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tréner slovenskej reprezentácie hokejistov do 20 rokov Peter Frühauf sa rozhodol nominovať dovedna 28 hráčov pre záverečnú prípravu pred juniorským svetovým šampionátom, ktorý sa od 26. decembra 2026 do 5. januára 2027 uskutoční v Kanade.
Mladí Slováci pred MSJ absolvujú dovedna dvanásť tréningových jednotiek a prípravné duely rovesníkom zo Švajčiarska, Česka a Nórska. Ešte pred Vianocami sa káder zúži o tri mená. Do šampionátu vstúpia v nedeľu 27.12. duelom proti Švédom, neskôr nastúpia postupne aj proti Američanom, Nemcom a Fínom.
Podľa správy na oficiálnom webe Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) realizačný tím pracuje s hráčmi ročníka 2007 a mladšími už od júlového hokejového leta, pričom kouč Frühauf tvoril nomináciu zo širokej 96-člennej skupiny hráčov.
Nik z ročníka 2009
Do nomináciu na záverečnú prípravu pred MSJ sa dostalo až 16 hokejistov, ktorí si zahrali aj na predchádzajúcom juniorskom svetovom šampionáte. V menoslove je osemnásť hráčov je z ročníka 2007 a zostávajúcich desať z ročníka 2008, ktorý v apríli tohto roka vybojoval striebro na MS hráčov do 18 rokov.
Podľa kouča Frühaufa bolo v porovnaní s minulou sezónou oveľa náročnejšie zostavovať nomináciu do záverečnej prípravy. "Bolo to ohromne ťažké. Rozdiely medzi chalanmi, jednotlivými somatotypmi, hráčmi využiteľnými v presilovkách či oslabeniach boli minimálne. Pri výbere sme šli do najhlbších detailov. Nebolo to jednoduché, ale veríme, že sme vybrali správne. Nominácia je výsledkom poctivej práce, detailného skautingu a náročného rozhodovania,“ povedal Frühauf.
Do nominácie sa napokon nedostal nik z ročníka 2009. "Je to škoda, pretože traja-štyria hráči z tohto ročníka by určite mohli narobiť vietor v nominácii v dobrom zmysle slova. Každopádne, buď sú zranení a aktuálne nehrajú, alebo dlho nehrali, a preto sme ich v tejto fáze nemohli nominovať. Ostávajú medzi náhradníkmi, pre každý prípad," vravel Frühauf.
Bez útočníka Mišiaka
Do tímu sa nedostal Alex Mišiak, útočník Kingstonu Frontenacs má v kanadskej juniorskej OHL bod na zápas. „Je to nesporne hokejista, ktorý má kvalitu rovnako ako ďalší hráči, ktorí sa do nominácie neprebojovali. Som si istý, že sme po absolútne podrobnom rozobratí každého jedného hráča a jeho typológii pre defenzívne či ofenzívne role, funkcie špeciálnych tímov, štandardné situácie či chémiu útokov vybrali chalanov, o ktorých sme presvedčení, že v ťažkých momentoch zvolia to najlepšie rozhodnutie v prospech tímu,“ objasnil Frühauf.
Slováci odletia do Kanady už 12. decembra a tréningový kemp si rozložia v provincii Alberta v Camrose. Do začiatku turnaja absolvujú tri prípravné zápasy. Najskôr 19. decembra proti Švajčiarom, o deň neskôr proti Čechom a 23. decembra proti Nórom.
„Náš formát na majstrovstvách sveta je náročný, až dvakrát máme takzvaný back-to-back zápas. Chceli sme to aplikovať do prípravy, aby si chalani na to zvykli. Preto sme zvolili dvojzápas so Švajčiarmi a Čechmi. Keďže štartujeme turnaj až 27. decembra, o deň neskôr ako ostatné tímy, dohodli sme si ešte jeden prípravný duel s Nórmi na 23. decembra. Tam by sme chceli vybehnúť do zápasu so šampionátovou zostavou,“ uzavrel Frühauf.
Nominácia slovenskej reprezentácie hokejistov do 20 rokov na záverečnú prípravu pred MSJ v Kanade (zdroj: SZĽH):
Brankári: Patrik Brezáni, Samuel Hrenák, Michal Prádel
Obrancovia: Michal Čapoš, Jakub Floriš, Adam Goljer, Adam Kalman, Filip Kovalčík, Matúš Lisý, Luka Radivojevič, Patrik Rusznyák, Patryk Zubek
Útočníci: Ivan Berčík, Lucian Bernat, Jakub Dubravík, Samuel Hybský, Ján Chovan, Tomáš Chrenko, Timothy Kazda, Samuel Karšay, Ivan Matta, Samuel Murín, Adam Nemec, Michal Svrček, Andreas Straka, Maxim Šimko, Tobias Tomík, Lukáš Tomka
Zdroj: SITA.sk - Slovenská dvadsiatka pred MSJ vycestuje do Kanady už v polovici decembra. Kto sa nedostal do nominácie? – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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