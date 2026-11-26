Komisár pre deti Mikloško reaguje na tragédiu v Kolačkove, rozsiahli požiar ohrozil približne 50 detí – FOTO
Do zásahu sa zapojili profesionálni aj dobrovoľní hasiči. Vo štvrtok v noci vypukol v obci Kolačkov (okres Stará Ľubovňa) požiar približne desiatich príbytkov. V dôsledku ...
26.11.2026 (SITA.sk) - Do zásahu sa zapojili profesionálni aj dobrovoľní hasiči.
Vo štvrtok v noci vypukol v obci Kolačkov (okres Stará Ľubovňa) požiar približne desiatich príbytkov. V dôsledku rozsiahleho požiaru zahynulo jedno dieťa, ďalšie dve sú nezvestné a následky zasiahli približne 50 detí.
Do zásahu sa zapojili profesionálni aj dobrovoľní hasiči. Ako SITA informoval operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove, požiar bol nahlásený krátko po jednej hodine v noci.
Zapojených bolo celkovo v dvoch zmenách zatiaľ celkovo 21 profesionálnych a 15 dobrovoľných hasičov. Použili spolu 13 kusov techniky vrátane evakuačného autobusu.
„Momentálne zasahuje deväť príslušníkov z troch hasičských staníc so siedmimi kusmi techniky a šesť dobrovoľných hasičov z Plavča,“ uviedol po pol deviatej ráno operačný dôstojník HaZZ. Okrem nich sa do zásahu zapojili aj dobrovoľní hasiči z Novej Ľubovne a Podolínca.
Príčina požiaru zatiaľ nie je známa. Na mieste pracuje zisťovateľ príčin požiarov, potrebné úkony vykonávajú aj policajti. Hasiči pokračujú v prácach aj pre rozsiahle zadymenie. Hlbokú sústrasť rodinám v obci Kolačkov vyjadril aj komisár pre deti Jozef Mikloško.
„Správa z Kolačkova je tragédiou. Myslíme na rodičov a na všetky deti, ktoré v noci utekali z horiacich domovov. Ďakujem hasičom, policajtom a všetkým, ktorí sú na mieste a robia všetko pre to, aby nezvestné deti našli,“ uviedol komisár pre deti Jozef Mikloško.
Úrad komisára pre deti bude situáciu detí zasiahnutých požiarom pozorne sledovať aj v nasledujúcich týždňoch. Opakovane apeluje na neúnosnú situáciu detí žijúcich v marginalizovaných komunitách.
„Pokiaľ budú deti na Slovensku žiť v obydliach, v ktorých stačí jedna iskra a v priebehu minút zhorí celá ulica, budú sa takéto tragédie opakovať. Dnes je čas na pomoc a smútok. Potom bude čas na otázky, ktoré si musíme položiť všetci,“ hovorí Jozef Mikloško. Komisár upozorňuje, že deti, ktoré požiar prežili, potrebujú okrem strechy nad hlavou aj pokoj a bezpečie.
„Tieto deti prišli na prahu zimy takmer o všetko. Takýto strach by nemalo zažiť žiadne dieťa. Popri náhradnom ubytovaní, teplom oblečení a jedle potrebujú aj odbornú psychologickú pomoc a dospelých, ktorí pri nich zostanú aj vtedy, keď kamery odídu. Pri riešení náhradného bývania musí byť na prvom mieste to, aby rodiny zostali spolu,“ dodal komisár.
Zdroj: SITA.sk - Komisár pre deti Mikloško reaguje na tragédiu v Kolačkove, rozsiahli požiar ohrozil približne 50 detí – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Vo štvrtok v noci vypukol v obci Kolačkov (okres Stará Ľubovňa) požiar približne desiatich príbytkov. V dôsledku rozsiahleho požiaru zahynulo jedno dieťa, ďalšie dve sú nezvestné a následky zasiahli približne 50 detí.
Do zásahu sa zapojili profesionálni aj dobrovoľní hasiči. Ako SITA informoval operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove, požiar bol nahlásený krátko po jednej hodine v noci.
Zapojenie dobrovoľných hasičov
Zapojených bolo celkovo v dvoch zmenách zatiaľ celkovo 21 profesionálnych a 15 dobrovoľných hasičov. Použili spolu 13 kusov techniky vrátane evakuačného autobusu.
„Momentálne zasahuje deväť príslušníkov z troch hasičských staníc so siedmimi kusmi techniky a šesť dobrovoľných hasičov z Plavča,“ uviedol po pol deviatej ráno operačný dôstojník HaZZ. Okrem nich sa do zásahu zapojili aj dobrovoľní hasiči z Novej Ľubovne a Podolínca.
Reakcia komisára pre deti
Príčina požiaru zatiaľ nie je známa. Na mieste pracuje zisťovateľ príčin požiarov, potrebné úkony vykonávajú aj policajti. Hasiči pokračujú v prácach aj pre rozsiahle zadymenie. Hlbokú sústrasť rodinám v obci Kolačkov vyjadril aj komisár pre deti Jozef Mikloško.
„Správa z Kolačkova je tragédiou. Myslíme na rodičov a na všetky deti, ktoré v noci utekali z horiacich domovov. Ďakujem hasičom, policajtom a všetkým, ktorí sú na mieste a robia všetko pre to, aby nezvestné deti našli,“ uviedol komisár pre deti Jozef Mikloško.
Pokoj a bezpečie pre deti
Úrad komisára pre deti bude situáciu detí zasiahnutých požiarom pozorne sledovať aj v nasledujúcich týždňoch. Opakovane apeluje na neúnosnú situáciu detí žijúcich v marginalizovaných komunitách.
„Pokiaľ budú deti na Slovensku žiť v obydliach, v ktorých stačí jedna iskra a v priebehu minút zhorí celá ulica, budú sa takéto tragédie opakovať. Dnes je čas na pomoc a smútok. Potom bude čas na otázky, ktoré si musíme položiť všetci,“ hovorí Jozef Mikloško. Komisár upozorňuje, že deti, ktoré požiar prežili, potrebujú okrem strechy nad hlavou aj pokoj a bezpečie.
„Tieto deti prišli na prahu zimy takmer o všetko. Takýto strach by nemalo zažiť žiadne dieťa. Popri náhradnom ubytovaní, teplom oblečení a jedle potrebujú aj odbornú psychologickú pomoc a dospelých, ktorí pri nich zostanú aj vtedy, keď kamery odídu. Pri riešení náhradného bývania musí byť na prvom mieste to, aby rodiny zostali spolu,“ dodal komisár.
Zdroj: SITA.sk - Komisár pre deti Mikloško reaguje na tragédiu v Kolačkove, rozsiahli požiar ohrozil približne 50 detí – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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