Zožala by koalícia Šimečku a Naďa vo voľbách úspech? Republiku začínajú v prieskume dobiehať matovičovci
Kto by ešte prekročil brány parlamentu? V úvode druhej polovice novembra by parlamentné voľby vyhrala koalícia
26.11.2026 (SITA.sk) - Kto by ešte prekročil brány parlamentu?
V úvode druhej polovice novembra by parlamentné voľby vyhrala koalícia Progresívne Slovensko a Demokrati. Volilo by ju 22,2 percenta voličov. Ukazujú to výsledky prieskumu agentúry Focus pre portál 360tka.sk. Dáta boli zbierané v dňoch 16. až 21. novembra na vzorke 1 013 respondentov.
Na druhom mieste sa s výraznejším odstupom umiestnila strana Smer-SD, ktorú by volilo 17,3 percenta opýtaných. Tretia priečka patrí v súčasnosti mimoparlamentnému hnutiu Republika, podľa prieskumu by získalo 11,2 percenta voličských hlasov.
Do Národnej rady SR by sa dostali aj štyri ďalšie politické subjekty. Hnutie Slovensko by volilo 10,4 percenta respondentov, stranu Hlas-SD 8,8 percenta opýtaných. Do parlamentných lavíc by zasadli aj zástupcovia strany Sloboda a Solidarita, ktorá by získala 6,6 percenta hlasov. Päťpercentnú hranicu pre vstup do parlamentu by prekročilo ešte Kresťanskodemokratické hnutie, a to so ziskom 6,1 percenta voličských hlasov.
Pred bránami parlamentu by ostala Maďarská aliancia, ktorú by volilo 4,4 percenta respondentov. Rovnako by sa do NR SR nedostali ani Slovenská národná strana so ziskom 3,3 percenta hlasov, ani politický subjekt Právo na pravdu, ktorý by volilo 3,1 percenta opýtaných.
Hnutie Progresívne Slovensko a strana Demokrati ohlásili v nedeľu 15. novembra spoluprácu, do budúcoročných parlamentných volieb chcú ísť ako volebná koalícia. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka vtedy toto rozhodnutie zdôvodnil jednak cieľom dosiahnuť presvedčivé víťazstvo v parlamentných voľbách a zostavovať vládu, a tiež tým, že chcú predísť prepadnutiu hlasov opozičných voličov.
Zdroj: SITA.sk - Zožala by koalícia Šimečku a Naďa vo voľbách úspech? Republiku začínajú v prieskume dobiehať matovičovci © SITA Všetky práva vyhradené.
V úvode druhej polovice novembra by parlamentné voľby vyhrala koalícia Progresívne Slovensko a Demokrati. Volilo by ju 22,2 percenta voličov. Ukazujú to výsledky prieskumu agentúry Focus pre portál 360tka.sk. Dáta boli zbierané v dňoch 16. až 21. novembra na vzorke 1 013 respondentov.
Na druhom mieste sa s výraznejším odstupom umiestnila strana Smer-SD, ktorú by volilo 17,3 percenta opýtaných. Tretia priečka patrí v súčasnosti mimoparlamentnému hnutiu Republika, podľa prieskumu by získalo 11,2 percenta voličských hlasov.
Do Národnej rady SR by sa dostali aj štyri ďalšie politické subjekty. Hnutie Slovensko by volilo 10,4 percenta respondentov, stranu Hlas-SD 8,8 percenta opýtaných. Do parlamentných lavíc by zasadli aj zástupcovia strany Sloboda a Solidarita, ktorá by získala 6,6 percenta hlasov. Päťpercentnú hranicu pre vstup do parlamentu by prekročilo ešte Kresťanskodemokratické hnutie, a to so ziskom 6,1 percenta voličských hlasov.
Pred bránami parlamentu by ostala Maďarská aliancia, ktorú by volilo 4,4 percenta respondentov. Rovnako by sa do NR SR nedostali ani Slovenská národná strana so ziskom 3,3 percenta hlasov, ani politický subjekt Právo na pravdu, ktorý by volilo 3,1 percenta opýtaných.
Hnutie Progresívne Slovensko a strana Demokrati ohlásili v nedeľu 15. novembra spoluprácu, do budúcoročných parlamentných volieb chcú ísť ako volebná koalícia. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka vtedy toto rozhodnutie zdôvodnil jednak cieľom dosiahnuť presvedčivé víťazstvo v parlamentných voľbách a zostavovať vládu, a tiež tým, že chcú predísť prepadnutiu hlasov opozičných voličov.
Zdroj: SITA.sk - Zožala by koalícia Šimečku a Naďa vo voľbách úspech? Republiku začínajú v prieskume dobiehať matovičovci © SITA Všetky práva vyhradené.
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