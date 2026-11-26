Niekdajší talent nečakane zomrel vo veku 37 rokov. Počas bujarých rokoch bojoval so závislosťou na alkohole
Ken Fagerberg si niekoľkokrát obliekol dres švédskej reprezentácie do 19 rokov a raz nastúpil aj za výber do 21 rokov. Vo veku 37 rokov zomrel bývalý futbalista Ken Fagerberg. Našli ho ...
26.11.2026 (SITA.sk) - Ken Fagerberg si niekoľkokrát obliekol dres švédskej reprezentácie do 19 rokov a raz nastúpil aj za výber do 21 rokov.
Vo veku 37 rokov zomrel bývalý futbalista Ken Fagerberg. Našli ho bez známok života na Faerských ostrovoch a neskôr to oznámili jeho rodine. "Bol to ten najláskavejší človek na svete a mal srdce zo zlata," povedal jeho otec Göran.
Svoju futbalovú kariéru ukončil práve v spomenutej krajine a zostal tam žiť aj potom. Kedysi patril k veľkým talentom a výrazne na seba upozornil už vo veku 18 rokov v drese klubu Örgryte.
Neskôr prestúpil do FC Midtjylland a niekoľko sezón pôsobil v kluboch v Dánsku a Švédsku, než svoju kariéru zavŕšil na Faerských ostrovoch.
"Bol nesmierne talentovaný. Mohol to dotiahnuť oveľa ďalej, keby do toho vložil o niečo viac úsilia," dodal otec Göran. Švédsky klub Örgryte, v ktorom Fagerberg pôsobil, smúti a v najbližšom zápase na ihrisku Degerforsu budú mať jeho hráči na rukách čierne pásky.
Práve proti tomuto tímu strelil zosnulý futbalista svoj prvý gól za Örgryte – išlo o rozhodujúci zásah na 2:1 v úvodnom dueli sezóny 2007 v druhej najvyššej súťaži Superettan.
"Všetci očakávali, že Kenova kariéra bude úspešnejšia. Bol to skvelý chlap s trochu bohémskou dušou. Odišiel príliš, príliš skoro. Je to nesmierne tragické," uviedol mládežnícky tréner Fagerberga Henrik Svartborn.
Janne Carlsson bol trénerom prvého tímu v čase, keď sa útočník presadil. "Je to nesmierne smutné. Ken bol ako plyšový medvedík – dobrá, no stratená duša, ktorá sa občas dostala do nesprávnej spoločnosti. Cítim obrovský smútok. Sedím a plačem," priblížil.
"Po prvom tréningu sa ma pýtali, prečo s nami nebol už skôr. Vďaka svojej postave hral od samého začiatku ako skúsený profesionál. Najlepší bol vtedy, keď na ňom viseli dvaja obrancovia. Vo svojom prvom stretnutí strelil gól a rozbehol sa objať svojho otca. Bol to nesmierne krásny okamih," dodal Carlsson.
Pred niekoľkými rokmi Fagerberg v rozsiahlom rozhovore otvorene hovoril o svojom živote, ktorý poznačil boj so závislosťami. "Z určitých mesiacov si takmer nič nepamätám. V tom čase som žil veľmi divokým životom – za jediný večer som pokojne vypil desať pív," priznal.
Neskôr sa mu podarilo nájsť pevnú pôdu pod nohami na Faerských ostrovoch a nechať svoj starý život za sebou. Fagerberg si niekoľkokrát obliekol dres švédskej reprezentácie do 19 rokov a raz nastúpil aj za výber do 21 rokov.
Zdroj: SITA.sk - Niekdajší talent nečakane zomrel vo veku 37 rokov. Počas bujarých rokoch bojoval so závislosťou na alkohole © SITA Všetky práva vyhradené.
Vo veku 37 rokov zomrel bývalý futbalista Ken Fagerberg. Našli ho bez známok života na Faerských ostrovoch a neskôr to oznámili jeho rodine. "Bol to ten najláskavejší človek na svete a mal srdce zo zlata," povedal jeho otec Göran.
Svoju futbalovú kariéru ukončil práve v spomenutej krajine a zostal tam žiť aj potom. Kedysi patril k veľkým talentom a výrazne na seba upozornil už vo veku 18 rokov v drese klubu Örgryte.
Neskôr prestúpil do FC Midtjylland a niekoľko sezón pôsobil v kluboch v Dánsku a Švédsku, než svoju kariéru zavŕšil na Faerských ostrovoch.
Pekná symbolika
"Bol nesmierne talentovaný. Mohol to dotiahnuť oveľa ďalej, keby do toho vložil o niečo viac úsilia," dodal otec Göran. Švédsky klub Örgryte, v ktorom Fagerberg pôsobil, smúti a v najbližšom zápase na ihrisku Degerforsu budú mať jeho hráči na rukách čierne pásky.
Práve proti tomuto tímu strelil zosnulý futbalista svoj prvý gól za Örgryte – išlo o rozhodujúci zásah na 2:1 v úvodnom dueli sezóny 2007 v druhej najvyššej súťaži Superettan.
Viacerí smútia
"Všetci očakávali, že Kenova kariéra bude úspešnejšia. Bol to skvelý chlap s trochu bohémskou dušou. Odišiel príliš, príliš skoro. Je to nesmierne tragické," uviedol mládežnícky tréner Fagerberga Henrik Svartborn.
Janne Carlsson bol trénerom prvého tímu v čase, keď sa útočník presadil. "Je to nesmierne smutné. Ken bol ako plyšový medvedík – dobrá, no stratená duša, ktorá sa občas dostala do nesprávnej spoločnosti. Cítim obrovský smútok. Sedím a plačem," priblížil.
"Po prvom tréningu sa ma pýtali, prečo s nami nebol už skôr. Vďaka svojej postave hral od samého začiatku ako skúsený profesionál. Najlepší bol vtedy, keď na ňom viseli dvaja obrancovia. Vo svojom prvom stretnutí strelil gól a rozbehol sa objať svojho otca. Bol to nesmierne krásny okamih," dodal Carlsson.
Prekonal to
Pred niekoľkými rokmi Fagerberg v rozsiahlom rozhovore otvorene hovoril o svojom živote, ktorý poznačil boj so závislosťami. "Z určitých mesiacov si takmer nič nepamätám. V tom čase som žil veľmi divokým životom – za jediný večer som pokojne vypil desať pív," priznal.
Neskôr sa mu podarilo nájsť pevnú pôdu pod nohami na Faerských ostrovoch a nechať svoj starý život za sebou. Fagerberg si niekoľkokrát obliekol dres švédskej reprezentácie do 19 rokov a raz nastúpil aj za výber do 21 rokov.
Zdroj: SITA.sk - Niekdajší talent nečakane zomrel vo veku 37 rokov. Počas bujarých rokoch bojoval so závislosťou na alkohole © SITA Všetky práva vyhradené.
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