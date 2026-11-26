Ruský súd v okupovanom Donbase poslal Kolumbijčana na 20 rokov za mreže
Do ruskej vojny na Ukrajine sa na oboch stranách zapojili tisíce Kolumbijčanov, viac ako 250 ich zahynulo a takmer tisíc je nezvestných. Na 20 rokov väzenia za boj na strane
26.11.2026 (SITA.sk) - Do ruskej vojny na Ukrajine sa na oboch stranách zapojili tisíce Kolumbijčanov, viac ako 250 ich zahynulo a takmer tisíc je nezvestných.
Ruská generálna prokuratúra uviedla, že súd „vyniesol rozsudok v trestnej veci 33-ročného kolumbijského občana Cristiana Moralesa Mendozu“, ktorého označila za „žoldniera v ozbrojenom konflikte“.
Moskva aj Kyjev od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu pred takmer piatimi rokmi naverbovali do svojich ozbrojených síl tisíce cudzincov. Kolumbijské ministerstvo zahraničných vecí minulý mesiac informovalo, že vo vojne zahynulo viac ako 250 občanov tejto juhoamerickej krajiny a takmer tisíc je nezvestných.
Na ukrajinskej strane podľa ministerstva zahynulo 162 Kolumbijčanov a ďalších 666 je nezvestných. Na ruskej strane prišlo o život 94 kolumbijských občanov a 297 je nezvestných.
Organizácia Spojených národov (OSN) odhaduje, že v zahraničí bojuje najmenej 10-tisíc kolumbijských žoldnierov, ktorých lákajú často klamlivými prísľubmi vysokých platov a bezpečnosti. Mnohí z nich pritom bojujú v neľudských podmienkach.
Podľa údajov kolumbijskej vlády zverejnených v máji sa do vojny na Ukrajine zapojilo najmenej sedemtisíc Kolumbijčanov.
Kolumbijskí bojovníci sú pre svoje rozsiahle skúsenosti z ozbrojených konfliktov vyhľadávaní po celom svete. Tisíce z nich sa tak ocitli aj na bojiskách na Ukrajine.
Ruské súdnictvo od roku 2022 vymeralo viacerým cudzincom tresty odňatia slobody za údajné žoldnierstvo v službách Ukrajiny.
Zdroj: SITA.sk - Ruský súd v okupovanom Donbase poslal Kolumbijčana na 20 rokov za mreže © SITA Všetky práva vyhradené.
Na 20 rokov väzenia za boj na strane Ukrajiny odsúdili kolumbijského občana na súde v Ruskom anektovanej Doneckej oblasti. Informovali o tom vo štvrtok ruské okupačné úrady.
Cudzinci na oboch stranách
Moskva aj Kyjev od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu pred takmer piatimi rokmi naverbovali do svojich ozbrojených síl tisíce cudzincov. Kolumbijské ministerstvo zahraničných vecí minulý mesiac informovalo, že vo vojne zahynulo viac ako 250 občanov tejto juhoamerickej krajiny a takmer tisíc je nezvestných.
Na ukrajinskej strane podľa ministerstva zahynulo 162 Kolumbijčanov a ďalších 666 je nezvestných. Na ruskej strane prišlo o život 94 kolumbijských občanov a 297 je nezvestných.
Organizácia Spojených národov (OSN) odhaduje, že v zahraničí bojuje najmenej 10-tisíc kolumbijských žoldnierov, ktorých lákajú často klamlivými prísľubmi vysokých platov a bezpečnosti. Mnohí z nich pritom bojujú v neľudských podmienkach.
Vyhľadávaní žoldnieri
Podľa údajov kolumbijskej vlády zverejnených v máji sa do vojny na Ukrajine zapojilo najmenej sedemtisíc Kolumbijčanov.
Kolumbijskí bojovníci sú pre svoje rozsiahle skúsenosti z ozbrojených konfliktov vyhľadávaní po celom svete. Tisíce z nich sa tak ocitli aj na bojiskách na Ukrajine.
Ruské súdnictvo od roku 2022 vymeralo viacerým cudzincom tresty odňatia slobody za údajné žoldnierstvo v službách Ukrajiny.
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Zdroj: SITA.sk - Ruský súd v okupovanom Donbase poslal Kolumbijčana na 20 rokov za mreže © SITA Všetky práva vyhradené.
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