Ministerstvo vnútra organizuje bezpečnostno-represívnu akciu na hranici s Ukrajinou, cieľom je zvýšenie ochrany
Do akcie je zapojených takmer 250 príslušníkov Policajného zboru, Ozbrojených síl SR a Finančnej správy SR. Na slovensko-ukrajinskej hranici sa vo ...
26.11.2026 (SITA.sk) - Do akcie je zapojených takmer 250 príslušníkov Policajného zboru, Ozbrojených síl SR a Finančnej správy SR.
Na slovensko-ukrajinskej hranici sa vo štvrtok koná bezpečnostno-represívna akcia Zelená – Východ, ktorej cieľom je podľa Ministerstva vnútra SR posilniť ochranu východnej hranice a preveriť schopnosť bezpečnostných zložiek spoločne reagovať na možné hrozby v súvislosti s vojnou na Ukrajine.
Ako rezort v tejto súvislosti informoval, so systémom ochrany schengenskej hranice sa na hraničnom priechode Vyšné Nemecké oboznámili dopoludnia ministri a predstavitelia rezortov vnútra štátov Vyšehradskej štvorky (V4) a Rakúska, ktorí sa vo štvrtok stretávajú na konferencii v Košiciach v rámci predsedníctva Slovenska v zoskupení V4.
Akcia sa uskutočňuje na celom úseku hranice s Ukrajinou, ktorá je nielen štátnou hranicou Slovenskej republiky, ale aj vonkajšou hranicou Európskej únie a schengenského priestoru. Zapojených je do nej takmer 250 príslušníkov Policajného zboru, Ozbrojených síl SR a finančnej správy spolu s technikou. Počas akcie zabezpečujú zvýšený výkon hraničného dozoru a vykonávajú kontroly v druhej línii v prihraničnom území do 50 kilometrov od hranice.
„Našich partnerov môžeme ubezpečiť, že Slovensko berie ochranu východnej hranice vážne a je pripravené v prípade ohrozenia rázne konať. Chránime tým bezpečnosť našich občanov aj celého schengenského priestoru,“ uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
V prvej línii sú podľa neho nasadené zmiešané hliadky v zložení policajt, príslušník finančnej správy a profesionálny vojak, v druhej línii ďalšie policajné hliadky zabezpečujú kontroly v prihraničnom území. Pri výkone služby využívajú služobné a terénne vozidlá, drony, termovízne a pozorovacie zariadenia, štvorkolky a ďalšiu špecializovanú techniku a tiež služobné psy a kone.
„Na Ukrajine pokračuje vojna. Všetci si želáme, aby sa čo najskôr skončila a zavládol mier. Zároveň musíme byť pripravení aj na bezpečnostné riziká, ktoré môžu pretrvávať po jej skončení – pašovanie zbraní a munície či aktivity organizovaného zločinu. Našou povinnosťou je pripraviť sa vopred a spoločne,“ zdôraznil minister vnútra.
Pripravenosť na možné hrozby a prípadné zhoršenie bezpečnostnej a migračnej situácie je podľa rezortu vnútra prioritou tak pre Policajný zbor, ako aj pre ostatné bezpečnostné zložky. Akcia preverí ich schopnosť koordinovane nasadiť personálne a technické kapacity na posilnenie ochrany vonkajšej hranice.
Zameriava sa na predchádzanie nelegálnej migrácii, odhaľovanie prevádzačstva a cezhraničnej trestnej činnosti, najmä pašovania zbraní, streliva, výbušnín, vojenského a iného nebezpečného materiálu. Počas akcie sa podľa ministerstva osobitná pozornosť venuje aj tomu, ako Policajný zbor uplatňuje postupy vyplývajúce z Paktu o migrácii a azyle.
Napriek vojnovému konfliktu je situácia na spoločnej slovensko-ukrajinskej hranici podľa ministerstva vnútra relatívne pokojná. Medziročne evidujú pokles pri neoprávnenom prekročení vonkajšej pozemnej hranice. V roku 2025 bolo na zelenej hranici, teda na vonkajšej hranici mimo hraničných priechodov, zadržaných 938 cudzincov, za prvých 10 mesiacov tohto roka to bolo 235 cudzincov.
Návšteva východnej hranice je súčasťou programu schôdzky ministrov vnútra V4 a Rakúska. Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok, minister vnútra Českej republiky Lubomír Metnar, minister vnútra Maďarska Gábor Pósfai, štátny podtajomník Ministerstva vnútra a administratívy Poľskej republiky Maciej Duszczyk a spolkový minister vnútra Rakúskej republiky Gerhard Karner rokujú okrem problematiky migrácie aj o ochrane mäkkých cieľov a boji proti drogovej a farmaceutickej kriminalite. Ministerská konferencia sa koná počas slovenského predsedníctva vo V4, ktoré sa začalo 1. júla 2026 a bude trvať do 30. júna 2027.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra organizuje bezpečnostno-represívnu akciu na hranici s Ukrajinou, cieľom je zvýšenie ochrany © SITA Všetky práva vyhradené.
Na slovensko-ukrajinskej hranici sa vo štvrtok koná bezpečnostno-represívna akcia Zelená – Východ, ktorej cieľom je podľa Ministerstva vnútra SR posilniť ochranu východnej hranice a preveriť schopnosť bezpečnostných zložiek spoločne reagovať na možné hrozby v súvislosti s vojnou na Ukrajine.
Ako rezort v tejto súvislosti informoval, so systémom ochrany schengenskej hranice sa na hraničnom priechode Vyšné Nemecké oboznámili dopoludnia ministri a predstavitelia rezortov vnútra štátov Vyšehradskej štvorky (V4) a Rakúska, ktorí sa vo štvrtok stretávajú na konferencii v Košiciach v rámci predsedníctva Slovenska v zoskupení V4.
Zmiešané hliadky
Akcia sa uskutočňuje na celom úseku hranice s Ukrajinou, ktorá je nielen štátnou hranicou Slovenskej republiky, ale aj vonkajšou hranicou Európskej únie a schengenského priestoru. Zapojených je do nej takmer 250 príslušníkov Policajného zboru, Ozbrojených síl SR a finančnej správy spolu s technikou. Počas akcie zabezpečujú zvýšený výkon hraničného dozoru a vykonávajú kontroly v druhej línii v prihraničnom území do 50 kilometrov od hranice.
„Našich partnerov môžeme ubezpečiť, že Slovensko berie ochranu východnej hranice vážne a je pripravené v prípade ohrozenia rázne konať. Chránime tým bezpečnosť našich občanov aj celého schengenského priestoru,“ uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
V prvej línii sú podľa neho nasadené zmiešané hliadky v zložení policajt, príslušník finančnej správy a profesionálny vojak, v druhej línii ďalšie policajné hliadky zabezpečujú kontroly v prihraničnom území. Pri výkone služby využívajú služobné a terénne vozidlá, drony, termovízne a pozorovacie zariadenia, štvorkolky a ďalšiu špecializovanú techniku a tiež služobné psy a kone.
Predchádzanie nelegálnej migrácii
„Na Ukrajine pokračuje vojna. Všetci si želáme, aby sa čo najskôr skončila a zavládol mier. Zároveň musíme byť pripravení aj na bezpečnostné riziká, ktoré môžu pretrvávať po jej skončení – pašovanie zbraní a munície či aktivity organizovaného zločinu. Našou povinnosťou je pripraviť sa vopred a spoločne,“ zdôraznil minister vnútra.
Pripravenosť na možné hrozby a prípadné zhoršenie bezpečnostnej a migračnej situácie je podľa rezortu vnútra prioritou tak pre Policajný zbor, ako aj pre ostatné bezpečnostné zložky. Akcia preverí ich schopnosť koordinovane nasadiť personálne a technické kapacity na posilnenie ochrany vonkajšej hranice.
Zameriava sa na predchádzanie nelegálnej migrácii, odhaľovanie prevádzačstva a cezhraničnej trestnej činnosti, najmä pašovania zbraní, streliva, výbušnín, vojenského a iného nebezpečného materiálu. Počas akcie sa podľa ministerstva osobitná pozornosť venuje aj tomu, ako Policajný zbor uplatňuje postupy vyplývajúce z Paktu o migrácii a azyle.
Stretnutie ministrov vnútra
Napriek vojnovému konfliktu je situácia na spoločnej slovensko-ukrajinskej hranici podľa ministerstva vnútra relatívne pokojná. Medziročne evidujú pokles pri neoprávnenom prekročení vonkajšej pozemnej hranice. V roku 2025 bolo na zelenej hranici, teda na vonkajšej hranici mimo hraničných priechodov, zadržaných 938 cudzincov, za prvých 10 mesiacov tohto roka to bolo 235 cudzincov.
Návšteva východnej hranice je súčasťou programu schôdzky ministrov vnútra V4 a Rakúska. Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok, minister vnútra Českej republiky Lubomír Metnar, minister vnútra Maďarska Gábor Pósfai, štátny podtajomník Ministerstva vnútra a administratívy Poľskej republiky Maciej Duszczyk a spolkový minister vnútra Rakúskej republiky Gerhard Karner rokujú okrem problematiky migrácie aj o ochrane mäkkých cieľov a boji proti drogovej a farmaceutickej kriminalite. Ministerská konferencia sa koná počas slovenského predsedníctva vo V4, ktoré sa začalo 1. júla 2026 a bude trvať do 30. júna 2027.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra organizuje bezpečnostno-represívnu akciu na hranici s Ukrajinou, cieľom je zvýšenie ochrany © SITA Všetky práva vyhradené.
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