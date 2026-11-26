TV JOJ prinesie súboj najlepších z najlepších. Riskuj! Špeciál šampiónov odštartuje už čoskoro
Pri výbere súťažiacich tvorcovia zohľadnili aj skutočnosť, že sa pravidlá v priebehu rokov menili. Obľúbený vedomostný kvíz Riskuj! Prinesie súboj tých najlepších z najlepších. V decembrovom ...
26.11.2026 (SITA.sk) - Pri výbere súťažiacich tvorcovia zohľadnili aj skutočnosť, že sa pravidlá v priebehu rokov menili.
Obľúbený vedomostný kvíz Riskuj! Prinesie súboj tých najlepších z najlepších. V decembrovom špeciáli sa stretne 27 úspešných hráčov z rôznych období vysielania relácie v 13 napínavých súbojoch. Na obrazovky sa tak vrátia aj známe hráčske osobnosti. TV JOJ spustí Riskuj! Špeciál šampiónov už 2. decembra o 17:10.
Pri výbere súťažiacich tvorcovia zohľadnili aj skutočnosť, že sa pravidlá v priebehu rokov menili. V začiatkoch totiž mohli hráči zvíťaziť maximálne päťkrát. Neskôr sa však toto obmedzenie zrušilo. Rozhodujúcim kritériom pre účasť v špeciáli sa preto stala suma, ktorú jednotliví hráči získali po piatej hre.
„Všetkým hráčom sme teda zobrali sumy, ktoré mali nahraté po piatej hre. Tým pádom sme zostavili 27 miestny rebríček. Vďaka tomu sa nám hráči z úplne prvých rokov vysielania relácie premiešali s hráčmi, ktorí hrali neskôr. Sú tam veľké hviezdy, divákov čakajú napínavé súboje,“ priblížil dramaturg Marek Lancoš. Diváci tak budú mať jedinečnú príležitosť porovnať výkony hráčov, ktorí v minulosti nemali možnosť po piatom víťazstve pokračovať, so šampiónmi z novších častí relácie.
Moderátor Dušan Ambróš podotkol, že si diváci určite všimnú, že v špeciálnom súboji chýbajú hráči z posledných mesiacov. Dôvodom sú práve pravidlá výberu šampiónov. „Podľa mňa sa veľa divákov bude pýtať, prečo sa tam neobjavia mená ako Bohdan alebo Filip, ktorých sme na obrazovkách videli na jeseň. Oni po piatej relácii nemali dostatočnú výšku peňazí, aby sa dostali do výberu dvadsiatich siedmich šampiónov,“ vysvetlil Dušan Ambróš.
Cesta k titulu šampióna povedie cez deväť základných kôl, z ktorých postúpi vždy jeden hráč. Deväť víťazov sa následne stretne v troch semifinálových súbojoch. Traja najlepší zabojujú vo veľkom finále o titul šampióna šampiónov. „O úspechu nerozhoduje iba rozsah vedomostí, ale aj pohotovosť, schopnosť správne sa rozhodnúť pod tlakom, herná stratégia a odvaha riskovať,“ povedal režisér relácie Peter Baláž
Medzi súťažiacimi pritom nebudú chýbať Miroslav a Tomáš, ktorí už v minulosti triumfovali v šampiónskom špeciáli. O víťazstvo zabojuje aj Juraj z Nitry, ktorý doposiaľ nahral najvyššiu sumu v histórii Riskuj! Režisér relácie zhodnotil, že sa im podarilo nakrútiť 13 častí plných napätia, emócií, obdivuhodných výkonov, ale aj autentických ľudských momentov. „Ich výnimočnosť nespočíva iba v kvalite súťažiacich, ale aj v atmosfére a vzťahoch, ktoré sa medzi nimi počas nakrúcania vytvorili,“ uzavrel Baláž.
Zdroj: SITA.sk - TV JOJ prinesie súboj najlepších z najlepších. Riskuj! Špeciál šampiónov odštartuje už čoskoro © SITA Všetky práva vyhradené.
Obľúbený vedomostný kvíz Riskuj! Prinesie súboj tých najlepších z najlepších. V decembrovom špeciáli sa stretne 27 úspešných hráčov z rôznych období vysielania relácie v 13 napínavých súbojoch. Na obrazovky sa tak vrátia aj známe hráčske osobnosti. TV JOJ spustí Riskuj! Špeciál šampiónov už 2. decembra o 17:10.
Výber súťažiacich ovplyvnili aj zmeny pravidiel
Pri výbere súťažiacich tvorcovia zohľadnili aj skutočnosť, že sa pravidlá v priebehu rokov menili. V začiatkoch totiž mohli hráči zvíťaziť maximálne päťkrát. Neskôr sa však toto obmedzenie zrušilo. Rozhodujúcim kritériom pre účasť v špeciáli sa preto stala suma, ktorú jednotliví hráči získali po piatej hre.
„Všetkým hráčom sme teda zobrali sumy, ktoré mali nahraté po piatej hre. Tým pádom sme zostavili 27 miestny rebríček. Vďaka tomu sa nám hráči z úplne prvých rokov vysielania relácie premiešali s hráčmi, ktorí hrali neskôr. Sú tam veľké hviezdy, divákov čakajú napínavé súboje,“ priblížil dramaturg Marek Lancoš. Diváci tak budú mať jedinečnú príležitosť porovnať výkony hráčov, ktorí v minulosti nemali možnosť po piatom víťazstve pokračovať, so šampiónmi z novších častí relácie.
Víťazi zabojujú o titul šampióna šampiónov
Moderátor Dušan Ambróš podotkol, že si diváci určite všimnú, že v špeciálnom súboji chýbajú hráči z posledných mesiacov. Dôvodom sú práve pravidlá výberu šampiónov. „Podľa mňa sa veľa divákov bude pýtať, prečo sa tam neobjavia mená ako Bohdan alebo Filip, ktorých sme na obrazovkách videli na jeseň. Oni po piatej relácii nemali dostatočnú výšku peňazí, aby sa dostali do výberu dvadsiatich siedmich šampiónov,“ vysvetlil Dušan Ambróš.
Cesta k titulu šampióna povedie cez deväť základných kôl, z ktorých postúpi vždy jeden hráč. Deväť víťazov sa následne stretne v troch semifinálových súbojoch. Traja najlepší zabojujú vo veľkom finále o titul šampióna šampiónov. „O úspechu nerozhoduje iba rozsah vedomostí, ale aj pohotovosť, schopnosť správne sa rozhodnúť pod tlakom, herná stratégia a odvaha riskovať,“ povedal režisér relácie Peter Baláž
Medzi súťažiacimi pritom nebudú chýbať Miroslav a Tomáš, ktorí už v minulosti triumfovali v šampiónskom špeciáli. O víťazstvo zabojuje aj Juraj z Nitry, ktorý doposiaľ nahral najvyššiu sumu v histórii Riskuj! Režisér relácie zhodnotil, že sa im podarilo nakrútiť 13 častí plných napätia, emócií, obdivuhodných výkonov, ale aj autentických ľudských momentov. „Ich výnimočnosť nespočíva iba v kvalite súťažiacich, ale aj v atmosfére a vzťahoch, ktoré sa medzi nimi počas nakrúcania vytvorili,“ uzavrel Baláž.
Zdroj: SITA.sk - TV JOJ prinesie súboj najlepších z najlepších. Riskuj! Špeciál šampiónov odštartuje už čoskoro © SITA Všetky práva vyhradené.
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