Koalícia bude spolupracovať so Stranou vidieka aj poslancami okolo Tarabu, 79 hlasov je podľa Gašpara udržaných
Koalícia bude s poslancami konzultovať každý zákon. Koalícia bude pracovať so skupinkou poslancov okolo
26.11.2026 (SITA.sk) - Koalícia bude s poslancami konzultovať každý zákon.
Koalícia bude pracovať so skupinkou poslancov okolo Tomáša Tarabu aj poslancami Strany vidieka takým spôsobom, akým s nimi pracuje. Každý zákon sa skonzultuje, aká je jeho podpora. Na tlačovej besede to uviedol podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD).
„Takto vidím tú podporu stále na 79 hlasov,” povedal. Pripomenul, že prebieha mimoriadna schôdza, kde sa riešia druhé čítania zákonov. Dodal, že pri vytváraní programu schôdze si prešli jednotlivé zákony so všetkými 79 poslancami, či sú k nim nejaké výhrady.
„V tejto chvíli nie sú, a ak sú, tak sú také menšie, ktoré sa vyriešia pozmeňujúcimi či doplňujúcimi návrhmi,” povedal. Očakáva, že minimálne do konca roka budú takto fungovať so 79 poslancami.
Zdroj: SITA.sk - Koalícia bude spolupracovať so Stranou vidieka aj poslancami okolo Tarabu, 79 hlasov je podľa Gašpara udržaných © SITA Všetky práva vyhradené.
Koalícia bude pracovať so skupinkou poslancov okolo Tomáša Tarabu aj poslancami Strany vidieka takým spôsobom, akým s nimi pracuje. Každý zákon sa skonzultuje, aká je jeho podpora. Na tlačovej besede to uviedol podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD).
„Takto vidím tú podporu stále na 79 hlasov,” povedal. Pripomenul, že prebieha mimoriadna schôdza, kde sa riešia druhé čítania zákonov. Dodal, že pri vytváraní programu schôdze si prešli jednotlivé zákony so všetkými 79 poslancami, či sú k nim nejaké výhrady.
„V tejto chvíli nie sú, a ak sú, tak sú také menšie, ktoré sa vyriešia pozmeňujúcimi či doplňujúcimi návrhmi,” povedal. Očakáva, že minimálne do konca roka budú takto fungovať so 79 poslancami.
Zdroj: SITA.sk - Koalícia bude spolupracovať so Stranou vidieka aj poslancami okolo Tarabu, 79 hlasov je podľa Gašpara udržaných © SITA Všetky práva vyhradené.
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