Po triumfe študentského hnutia v parlamentných voľbách si Srbsko zvolí prezidenta
Srbi pôjdu k volebným urnám 27. decembra, strana bývalého prezidenta po drvivej októbrovej porážke zvažuje neúčasť vo voľbách. Srbský úradujúci prezident a predseda ...
26.11.2026 (SITA.sk) - Srbi pôjdu k volebným urnám 27. decembra, strana bývalého prezidenta po drvivej októbrovej porážke zvažuje neúčasť vo voľbách.
Vučič predčasne ukončil svoje druhé prezidentské funkčné obdobie, aby sa uchádzal o post premiéra.
Jeho pravicová Srbská pokroková strana (SNS) však v októbrových parlamentných voľbách utrpela drvivú porážku. Hnutie vedené študentmi získalo 140 kresiel v 250-člennom parlamente.
„Vyzývam všetkých občanov, aby konali zodpovedne a 27. decembra hlasovali, aby z vôle ľudu vzišiel prezident so silným mandátom, ktorý bude stelesňovať jednotu národa,“ povedal Čupič.
Študentské hnutie už vybralo svojho prezidentského kandidáta, jeho meno však zatiaľ nezverejnilo.
Vučič, ktorý je teraz opozičným poslancom, opakovane naznačil, že jeho strana by sa na voľbách nemusela zúčastniť. Sám už kandidovať nemôže, keďže ústava obmedzuje počet prezidentských funkčných období na dve.
Funkcia prezidenta je v Srbsku prevažne ceremoniálna, hlava štátu však navrhuje kandidáta na premiéra a je hlavným veliteľom ozbrojených síl.
Parlamentným a prezidentským voľbám predchádzali takmer dva roky protivládnych protestov, ktoré vyvolalo zrútenie prístreška železničnej stanice v Novom Sade v roku 2024.
Tragédia si vyžiadala 16 obetí a rozpútala najväčšie protesty od pádu režimu Slobodana Miloševiča v roku 2000.
Pôvodné požiadavky demonštrantov na transparentné vyšetrenie nešťastia, za ktorým podľa rozšíreného presvedčenia stála korupcia, postupne prerástli do volania po predčasných voľbách.
Zdroj: SITA.sk - Po triumfe študentského hnutia v parlamentných voľbách si Srbsko zvolí prezidenta © SITA Všetky práva vyhradené.
Srbský úradujúci prezident a predseda parlamentu Aleksandar Čupič vo štvrtok vyhlásil prezidentské voľby na 27. decembra.
Krajina si zvolí novú hlavu štátu po septembrovej rezignácii Aleksandra Vučiča, ktorý 14 rokov dominoval srbskej politike.
Vučičov koniec
Vučič predčasne ukončil svoje druhé prezidentské funkčné obdobie, aby sa uchádzal o post premiéra.
Jeho pravicová Srbská pokroková strana (SNS) však v októbrových parlamentných voľbách utrpela drvivú porážku. Hnutie vedené študentmi získalo 140 kresiel v 250-člennom parlamente.
„Vyzývam všetkých občanov, aby konali zodpovedne a 27. decembra hlasovali, aby z vôle ľudu vzišiel prezident so silným mandátom, ktorý bude stelesňovať jednotu národa,“ povedal Čupič.
Študenti už majú kandidáta
Študentské hnutie už vybralo svojho prezidentského kandidáta, jeho meno však zatiaľ nezverejnilo.
Vučič, ktorý je teraz opozičným poslancom, opakovane naznačil, že jeho strana by sa na voľbách nemusela zúčastniť. Sám už kandidovať nemôže, keďže ústava obmedzuje počet prezidentských funkčných období na dve.
Funkcia prezidenta je v Srbsku prevažne ceremoniálna, hlava štátu však navrhuje kandidáta na premiéra a je hlavným veliteľom ozbrojených síl.
Najväčšie protesty
Parlamentným a prezidentským voľbám predchádzali takmer dva roky protivládnych protestov, ktoré vyvolalo zrútenie prístreška železničnej stanice v Novom Sade v roku 2024.
Tragédia si vyžiadala 16 obetí a rozpútala najväčšie protesty od pádu režimu Slobodana Miloševiča v roku 2000.
Pôvodné požiadavky demonštrantov na transparentné vyšetrenie nešťastia, za ktorým podľa rozšíreného presvedčenia stála korupcia, postupne prerástli do volania po predčasných voľbách.
Zdroj: SITA.sk - Po triumfe študentského hnutia v parlamentných voľbách si Srbsko zvolí prezidenta © SITA Všetky práva vyhradené.
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