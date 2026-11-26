Komunisti v Číne zatvárajú golfové ihriská, stelesňujú korupciu a elitárstvo. Trump asi tak skoro na ďalšiu návštevu nepríde
Bývalý vodca Mao Ce-tung golf kedysi označil za „šport milionárov“ a stal sa z neho symbol odsúdeniahodného prepychu medzi štátnymi úradníkmi. Golfové ihriská ...
26.11.2026 (SITA.sk) - Bývalý vodca Mao Ce-tung golf kedysi označil za „šport milionárov“ a stal sa z neho symbol odsúdeniahodného prepychu medzi štátnymi úradníkmi.
Golfové ihriská v Číne čelia opäť tlaku úradov, keď len tento mesiac muselo po celej krajine ukončiť prevádzku najmenej 18 areálov, pričom viaceré z nich uviedli, že tak bol nútené urobiť na príkaz štátnych orgánov.
Čínski komunisti už dlhé roky spájajú golf s bohatstvom, korupciou a západnými elitami. Bývalý vodca Mao Ce-tung ho kedysi označil za „šport milionárov“ a počas protikorupčnej kampane prezidenta Si Ťin-pchinga sa stal symbolom odsúdeniahodného prepychu medzi štátnymi úradníkmi.
Najnovšia vlna zatvárania zasiahla najmä Peking, kde skončilo desať ihrísk. Na sociálnych sieťach sa objavili aj zábery búrania viacerých golfových zariadení. Niektoré areály vo svojich oznámeniach uviedli, že postupujú v súlade s národnými plánmi týkajúcimi sa „politickej práce pri úprave golfových ihrísk“.
Jednou zo zatiaľ posledných obetí sa stal obľúbený tréningový areál v centre Pekingu. „V súlade s požiadavkami príslušných orgánov golfová tréningová plocha v športovom parku Dongfeng ukončila od 25. novembra 2026 prevádzku,“ oznámilo vedenie komplexu.
Pre zamestnancov prišlo rozhodnutie nečakane, ale niektorí z nich sa snažia brať situáciu s humorom. „Je to prvýkrát, čo som zažil niečo podobné. Na tomto projekte som pracoval až do jeho zániku,“ zažartoval pracovník ihriska, ktorý na ňom pracoval od roku 2016.
Ďalšia zamestnankyňa zatvoreného areálu priznala, že sa o konci prevádzky dozvedela len deň vopred. Teraz si bude musieť hľadať novú prácu. „Prácu dnes nie je jednoduché nájsť, takže urobím, čo bude v mojich silách,“ povedala.
Zdroj: SITA.sk - Komunisti v Číne zatvárajú golfové ihriská, stelesňujú korupciu a elitárstvo. Trump asi tak skoro na ďalšiu návštevu nepríde © SITA Všetky práva vyhradené.
Golfové ihriská v Číne čelia opäť tlaku úradov, keď len tento mesiac muselo po celej krajine ukončiť prevádzku najmenej 18 areálov, pričom viaceré z nich uviedli, že tak bol nútené urobiť na príkaz štátnych orgánov.
Prehnitý západ
Čínski komunisti už dlhé roky spájajú golf s bohatstvom, korupciou a západnými elitami. Bývalý vodca Mao Ce-tung ho kedysi označil za „šport milionárov“ a počas protikorupčnej kampane prezidenta Si Ťin-pchinga sa stal symbolom odsúdeniahodného prepychu medzi štátnymi úradníkmi.
Najnovšia vlna zatvárania zasiahla najmä Peking, kde skončilo desať ihrísk. Na sociálnych sieťach sa objavili aj zábery búrania viacerých golfových zariadení. Niektoré areály vo svojich oznámeniach uviedli, že postupujú v súlade s národnými plánmi týkajúcimi sa „politickej práce pri úprave golfových ihrísk“.
Nečakaný koniec
Jednou zo zatiaľ posledných obetí sa stal obľúbený tréningový areál v centre Pekingu. „V súlade s požiadavkami príslušných orgánov golfová tréningová plocha v športovom parku Dongfeng ukončila od 25. novembra 2026 prevádzku,“ oznámilo vedenie komplexu.
Pre zamestnancov prišlo rozhodnutie nečakane, ale niektorí z nich sa snažia brať situáciu s humorom. „Je to prvýkrát, čo som zažil niečo podobné. Na tomto projekte som pracoval až do jeho zániku,“ zažartoval pracovník ihriska, ktorý na ňom pracoval od roku 2016.
Ďalšia zamestnankyňa zatvoreného areálu priznala, že sa o konci prevádzky dozvedela len deň vopred. Teraz si bude musieť hľadať novú prácu. „Prácu dnes nie je jednoduché nájsť, takže urobím, čo bude v mojich silách,“ povedala.
Zdroj: SITA.sk - Komunisti v Číne zatvárajú golfové ihriská, stelesňujú korupciu a elitárstvo. Trump asi tak skoro na ďalšiu návštevu nepríde © SITA Všetky práva vyhradené.
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