Už nech strelí 1000. gól a skončí! Ronaldo už nie je pre Al-Nassr prínosom, ale skôr slabinou – VIDEO, FOTO
Ronaldo je veľké meno, no už nemá klubu čo ponúknuť. Saudskoarabská futbalová legenda Hussein Abdulghani tvrdí, že Portugalčan
26.11.2026 (SITA.sk) - Ronaldo je veľké meno, no už nemá klubu čo ponúknuť.
Saudskoarabská futbalová legenda Hussein Abdulghani tvrdí, že Portugalčan Cristiano Ronaldo, kapitán tímu Al-Nassr, predstavuje pre mužstvo najväčší problém. Vyjadril sa tak po prehre v zápase proti rivalovi z Al-Ahli.
V 9. kole saudskoarabskej ligy zvíťazil domáci tím 3:1, hoci prehrával po góle od hviezdneho útočníka. A mohlo byť horšie, ak by o chvíľu neskôr premenil pokutový kop.
Po zápase sa legenda tamojšieho futbalu Hussein Abdulghani na stanici MBC 1 vyjadril takto: "Všetci vedia, v čom spočíva problém tímu Al-Nassr, no všetci pred tým zatvárajú oči."
Ďalej pokračoval: "Nikto nespochybňuje, že Ronaldo bol skvelý hráč, ale to teraz dajme bokom. Otázkou je, či je v súčasnosti pre tím prínosom, najmä vo vyrovnaných dueloch?"
Ďalší bývalý hráč Mohammed Noor oponoval: "Ronaldo hrá na pozícii útočníka a úlohou útočníka na ihrisku je strieľať góly."
Fotogaléria: Cristiano Ronaldo
Abdulghani však nesúhlasil, keďže forvardi majú aj iné úlohy a povinnosti. "Nemôže predsa streliť gól a zvyšok stretnutia byť pre tím slabinou."
Podľa neho je Ronaldo veľké meno, no už nemá klubu čo ponúknuť. "Al-Nassr potrebuje útočníka, ktorý dokáže situácie vyriešiť individuálne, a nie niekoho, kto je na ihrisku celých 90 minút len preto, aby tam jednoducho bol."
Na záver dodal: "Povedzme si pravdu - fanúšikovia Al-Nassr môžu už len dúfať, že Ronaldo strelí svoj tisíci gól, a potom nech sa táto kapitola konečne uzavrie." Odmietol myšlienku, že by Portugalčanov 1000. gól v kariére bol pre Al-Nassr nejakým úspechom, pričom trval na tom, že klub z toho nebude mať vôbec nič.
Noor poznamenal, že názov celku bude navždy spájaný s týmto historickým míľnikom, hoci žiadnu trofej či ocenenie za to fyzicky nedostane.
Abdulghaniho záverečné slová sa týkali širšieho kontextu než len jedného zápasu: "Nehovorím len o dueli proti Al-Ahli, ale o každom stretnutí od začiatku sezóny. Nikto to nepovie nahlas zo strachu pred Ronaldovými fanúšikmi, ale on je pre Al-Nassr negatívnym prvkom – a tí, ktorí so mnou nesúhlasia, sú dobre známi."
Aktuálne má Ronaldo na konte 987 gólov a blíži sa k okrúhlemu číslu, za ktorým si ide už vyše 20 rokov v profesionálnom futbale.
V aktuálnej sezóne zažíva nelichotivú štatistiku, keď nepremenil ani jeden z dvoch pokutových kopov, ku ktorým sa dostal. V minulom ročníku sa presadil z bieleho bodu šesťkrát z ôsmich pokusov.
Zdroj: SITA.sk - Už nech strelí 1000. gól a skončí! Ronaldo už nie je pre Al-Nassr prínosom, ale skôr slabinou – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Saudskoarabská futbalová legenda Hussein Abdulghani tvrdí, že Portugalčan Cristiano Ronaldo, kapitán tímu Al-Nassr, predstavuje pre mužstvo najväčší problém. Vyjadril sa tak po prehre v zápase proti rivalovi z Al-Ahli.
V 9. kole saudskoarabskej ligy zvíťazil domáci tím 3:1, hoci prehrával po góle od hviezdneho útočníka. A mohlo byť horšie, ak by o chvíľu neskôr premenil pokutový kop.
Všetci vedia, kde je problém
Po zápase sa legenda tamojšieho futbalu Hussein Abdulghani na stanici MBC 1 vyjadril takto: "Všetci vedia, v čom spočíva problém tímu Al-Nassr, no všetci pred tým zatvárajú oči."
Ďalej pokračoval: "Nikto nespochybňuje, že Ronaldo bol skvelý hráč, ale to teraz dajme bokom. Otázkou je, či je v súčasnosti pre tím prínosom, najmä vo vyrovnaných dueloch?"
Ďalší bývalý hráč Mohammed Noor oponoval: "Ronaldo hrá na pozícii útočníka a úlohou útočníka na ihrisku je strieľať góly."
Fotogaléria: Cristiano Ronaldo
Nech sa uzavrie kapitola
Abdulghani však nesúhlasil, keďže forvardi majú aj iné úlohy a povinnosti. "Nemôže predsa streliť gól a zvyšok stretnutia byť pre tím slabinou."
Podľa neho je Ronaldo veľké meno, no už nemá klubu čo ponúknuť. "Al-Nassr potrebuje útočníka, ktorý dokáže situácie vyriešiť individuálne, a nie niekoho, kto je na ihrisku celých 90 minút len preto, aby tam jednoducho bol."
Na záver dodal: "Povedzme si pravdu - fanúšikovia Al-Nassr môžu už len dúfať, že Ronaldo strelí svoj tisíci gól, a potom nech sa táto kapitola konečne uzavrie." Odmietol myšlienku, že by Portugalčanov 1000. gól v kariére bol pre Al-Nassr nejakým úspechom, pričom trval na tom, že klub z toho nebude mať vôbec nič.
Noor poznamenal, že názov celku bude navždy spájaný s týmto historickým míľnikom, hoci žiadnu trofej či ocenenie za to fyzicky nedostane.
Abdulghaniho záverečné slová sa týkali širšieho kontextu než len jedného zápasu: "Nehovorím len o dueli proti Al-Ahli, ale o každom stretnutí od začiatku sezóny. Nikto to nepovie nahlas zo strachu pred Ronaldovými fanúšikmi, ale on je pre Al-Nassr negatívnym prvkom – a tí, ktorí so mnou nesúhlasia, sú dobre známi."
حسين عبدالغني:
الكل عارف أن مشكلة النصر في رونالدو.. والنصراويين لازم يدعوا أنه يجيب 1000 هدف وخلاص
محمد نور:
اللاعب دايم يسجل وين المشكلة
حسين عبدالغني:
هل تتمنى أن رونالدو يلعب في الاتحاد الآن؟
محمد نور:
لا طبعاً
@Habdulgani24
@MohamedNoor_N18
#نادينا
#MBC1 https://t.co/Tlqb47xjLx
- نادينا (@NadeenaShow) November 20, 2026
Aktuálne má Ronaldo na konte 987 gólov a blíži sa k okrúhlemu číslu, za ktorým si ide už vyše 20 rokov v profesionálnom futbale.
V aktuálnej sezóne zažíva nelichotivú štatistiku, keď nepremenil ani jeden z dvoch pokutových kopov, ku ktorým sa dostal. V minulom ročníku sa presadil z bieleho bodu šesťkrát z ôsmich pokusov.
Zdroj: SITA.sk - Už nech strelí 1000. gól a skončí! Ronaldo už nie je pre Al-Nassr prínosom, ale skôr slabinou – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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