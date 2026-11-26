Mladý Angličan Bearman zostáva v Haase aj v sezóne 2027, bude mať nového tímového kolegu
Mladý Brit Ollie Bearman má na konte zatiaľ 48 štartov vo Formule 1, doteraz nazbieral v hodnotení jazdcov 71 bodov. Talentovaný britský pilot Ollie Bearman bude aj ...
26.11.2026 (SITA.sk) - Mladý Brit Ollie Bearman má na konte zatiaľ 48 štartov vo Formule 1, doteraz nazbieral v hodnotení jazdcov 71 bodov.
Talentovaný britský pilot Ollie Bearman bude aj v sezóne 2027 pôsobiť v tíme Haas z motoristického seriálu MS monopostov F1. Americký tím vo štvrtok oznámil, že 21-ročný Angličan bude v zostave tímu už po tretí rok po sebe.
Bearman má na konte zatiaľ 48 štartov vo Formule 1, doteraz nazbieral v hodnotení jazdcov 71 bodov. S Haasom začal spolupracovať už v roku 2023 a stal sa jeho plnohodnotným jazdcom v roku 2025.
"Bolo to prirodzené rozhodnutie nechať Bearmana za volantom. Videli sme jeho rast, odhodlanie a kvalitu, ktorú tímu prináša, na trati aj mimo nej. Jeho pracovná morálka a túžba zdokonaľovať seba a tím sú obrovské. Podľa mňa nie je nikto vhodnejší, aby tento tím viedol ďalej," uviedol tímový šéf Ajao Komacu.
Bearman na Veľkej cene Mexika 2025 finišoval štvrtý, čím vyrovnal najlepší výsledok tímu v jeho desaťročnej histórii. V tejto sezóne skončil piaty v Číne.
"Tím zohral kľúčovú úlohu v mojom vývoji a cítil som veľkú podporu zo strany všetkých v tíme. Máme veľké ambície naďalej napredovať a som nadšený, že môžem viesť túto prácu, stavať na tom, čo sme dosiahli, a spoločne sa snažiť o ešte viac – máme nedokončené veci," povedal Bearman.
V novej sezóne bude mať nového tímového kolegu, jeho rovesník Rafa Camara z Brazílie nahradí Francúza Estebana Ocona.
Haas je momentálne siedmy v tohtosezónnom Pohári konštruktérov s 31 bodmi, počas najbližších dvoch víkendov sú na programe ostatne dve tohtosezónne Veľké ceny - v Katare a Spojených arabských emirátoch.
Zdroj: SITA.sk - Mladý Angličan Bearman zostáva v Haase aj v sezóne 2027, bude mať nového tímového kolegu © SITA Všetky práva vyhradené.
Talentovaný britský pilot Ollie Bearman bude aj v sezóne 2027 pôsobiť v tíme Haas z motoristického seriálu MS monopostov F1. Americký tím vo štvrtok oznámil, že 21-ročný Angličan bude v zostave tímu už po tretí rok po sebe.
Bearman má na konte zatiaľ 48 štartov vo Formule 1, doteraz nazbieral v hodnotení jazdcov 71 bodov. S Haasom začal spolupracovať už v roku 2023 a stal sa jeho plnohodnotným jazdcom v roku 2025.
Prirodzené rozhodnutie
"Bolo to prirodzené rozhodnutie nechať Bearmana za volantom. Videli sme jeho rast, odhodlanie a kvalitu, ktorú tímu prináša, na trati aj mimo nej. Jeho pracovná morálka a túžba zdokonaľovať seba a tím sú obrovské. Podľa mňa nie je nikto vhodnejší, aby tento tím viedol ďalej," uviedol tímový šéf Ajao Komacu.
Bearman na Veľkej cene Mexika 2025 finišoval štvrtý, čím vyrovnal najlepší výsledok tímu v jeho desaťročnej histórii. V tejto sezóne skončil piaty v Číne.
Veľké ambície
"Tím zohral kľúčovú úlohu v mojom vývoji a cítil som veľkú podporu zo strany všetkých v tíme. Máme veľké ambície naďalej napredovať a som nadšený, že môžem viesť túto prácu, stavať na tom, čo sme dosiahli, a spoločne sa snažiť o ešte viac – máme nedokončené veci," povedal Bearman.
V novej sezóne bude mať nového tímového kolegu, jeho rovesník Rafa Camara z Brazílie nahradí Francúza Estebana Ocona.
Haas je momentálne siedmy v tohtosezónnom Pohári konštruktérov s 31 bodmi, počas najbližších dvoch víkendov sú na programe ostatne dve tohtosezónne Veľké ceny - v Katare a Spojených arabských emirátoch.
Zdroj: SITA.sk - Mladý Angličan Bearman zostáva v Haase aj v sezóne 2027, bude mať nového tímového kolegu © SITA Všetky práva vyhradené.
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