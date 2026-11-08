Svetové hviezdy reagujú na koniec kariéry Cristiana Ronalda, ale Messi mlčí. Aký má dôvod?
Lionel Messi nenechal odkaz Cristianovi Ronaldovi po ukončení reprezentačnej kariéry. Keď Cristiano Ronaldo pár dní dozadu zverejnil rozlúčkový status týkajúci sa jeho a reprezentácie Portugalska, ...
8.11.2026 (SITA.sk) - Lionel Messi nenechal odkaz Cristianovi Ronaldovi po ukončení reprezentačnej kariéry.
Keď Cristiano Ronaldo pár dní dozadu zverejnil rozlúčkový status týkajúci sa jeho a reprezentácie Portugalska, začali sa hrnúť reakcie z futbalového aj nefutbalového sveta.
Medzi prvými zareagovali Brazílčan Neymar a Kolumbijčan a James Rodríguez, obaja ho označili za „legendu“. Hviezda Realu Madrid Vinícius Júnior bol stručný, no výstižný: „Navždy číslo 1“.
Pridalo sa aj množstvo bývalých spoluhráčov a súperov. Španiel Sergio Ramos zvolil humor a poprial mu, aby si novú životnú kapitolu užil, zatiaľ čo Angličan Rio Ferdinand zaspomínal na spoločné zážitky: „Bolo to ako vo filme, brácho,“ napísal.
Krajan Pepe zdôraznil, že Ronaldov prínos pre tento šport presahoval rámec samotného futbalu. Jedna z najosobnejších správ prišla od jeho bývalého spoluhráča Naniho, ktorý s ním hrával v jednom tíme v portugalskej reprezentácii aj v Manchestri United.
Nani vyjadril vďačnosť za to, že mohol byť súčasťou Ronaldovej kariéry, a zdôraznil, že jeho odkaz inšpiroval celé generácie hráčov, pričom portugalskému kapitánovi vzdal hold.
K verejne adresovaným rozlúčkam sa pridali aj Bruno Fernandes, Diogo Dalot, Marcelo a Thibaut Courtois. Jedno veľké meno tam však predsa len chýba. Lionel Messi nevenoval Ronaldovi ani riadok. Dlhoročný najväčší rival na klubovej aj reprezentačnej úrovni nereagoval, pričom pár týždňov dozadu, keď sa lúčil s argentínskym dresom Messi, mu Ronaldo venoval pekný status na sociálnych sieťach.
„Leo, dlhé roky si reprezentoval svoju krajinu – príbeh, ktorý zostane zapísaný navždy. Mám hlboký rešpekt k tomu, čo si s Argentínou dosiahol. Posielam objatie,“ reagoval Ronaldo po poslednom zápase Messiho v drese „Albiceleste“ 7. októbra proti Beninu.
Teraz sa však slávny Portugalčan od svojho dlhoročného súputnika ničoho podobného nedočkal. Podľa ESPN úplná absencia verejnej reakcie Lionela Messiho (v čase písania tohto textu) na rozhodnutie Cristiana Ronalda ukončiť reprezentačnú kariéru v drese Portugalska sa stala jednou z hlavných tém v popredných svetových športových médiách.
"Futbalový svet si všimol výrazný rozdiel v správaní týchto dvoch legiend. Tento postoj vyvolal medzi odborníkmi i fanúšikmi množstvo špekulácií. Kým niektorí pripisujú Messiho mlčanie jeho prirodzene zdržanlivému vystupovaniu v médiách, iní to vnímajú ako zámernú neochotu Argentínčana zmenšiť odstup v rámci historickej rivality medzi týmito dvoma titánmi moderného športu,“ napísal web ESPN.
Dvojica Messi - Ronaldo ovládala najprestížnejšie individuálne ocenenia vo svetovom futbale takmer na dve celé desaťročia. Ronaldo získal Zlatú loptu (Ballon d’Or) päťkrát, zatiaľ čo Messi až osemkrát.
Ich priama rivalita bola najintenzívnejšia medzi rokmi 2009 a 2018, keď každý z nich pôsobil v jednom z dvoch táborov slávneho „El Clásica“ – v Reale Madrid alebo v Barcelone. Ak sa pozrieme na rivalitu oboch velikánov svetového futbalu z hľadiska dosiahnutých úspechov s reprezentáciou svojej krajiny, tak Messi dosiahol viac ako Ronaldo.
Na rozdiel od Portugalčana doviedol svoju krajinu k titulu majstra sveta (2022) a tento rok pred dovŕšením štyridsiatky ešte raz do finále. Messi má na konte aj dva tituly z Copa América (2021, 2024) a tiež olympijské zlato z Pekingu (2008). Ronaldo sa v roku 2016 tešil s Portugalskom z titulu majstra Európy.
Ak sa pozrieme na rivalitu oboch hráčov z pohľadu fanúšikov, Ronaldo mal počas kariéry vždy pred Messim náskok. Podľa slovenskej fanúšikovskej stránky "Hala Madrid" rozlúčkový príspevok Cristiana Ronalda na Instagrame získal za necelých 48 hodín viac než 36 miliónov lajkov. Rozlúčka Lionela Messiho mala po takmer 70 dňoch približne 19 miliónov lajkov.
"Porovnanie zverejnila fanúšikovská stránka defensa.central, ktorá k nemu dodala, že Ronaldov dosah hovorí sám za seba. Čísla pochádzajú z jej príspevku a nezávisle sme ich nepreverovali," napísal web halamadrid.sk.
Zdroj: SITA.sk - Svetové hviezdy reagujú na koniec kariéry Cristiana Ronalda, ale Messi mlčí. Aký má dôvod? © SITA Všetky práva vyhradené.
Keď Cristiano Ronaldo pár dní dozadu zverejnil rozlúčkový status týkajúci sa jeho a reprezentácie Portugalska, začali sa hrnúť reakcie z futbalového aj nefutbalového sveta.
Medzi prvými zareagovali Brazílčan Neymar a Kolumbijčan a James Rodríguez, obaja ho označili za „legendu“. Hviezda Realu Madrid Vinícius Júnior bol stručný, no výstižný: „Navždy číslo 1“.
Pridalo sa aj množstvo bývalých spoluhráčov a súperov. Španiel Sergio Ramos zvolil humor a poprial mu, aby si novú životnú kapitolu užil, zatiaľ čo Angličan Rio Ferdinand zaspomínal na spoločné zážitky: „Bolo to ako vo filme, brácho,“ napísal.
Inšpiráca aj vďačnosť
Krajan Pepe zdôraznil, že Ronaldov prínos pre tento šport presahoval rámec samotného futbalu. Jedna z najosobnejších správ prišla od jeho bývalého spoluhráča Naniho, ktorý s ním hrával v jednom tíme v portugalskej reprezentácii aj v Manchestri United.
Nani vyjadril vďačnosť za to, že mohol byť súčasťou Ronaldovej kariéry, a zdôraznil, že jeho odkaz inšpiroval celé generácie hráčov, pričom portugalskému kapitánovi vzdal hold.
K verejne adresovaným rozlúčkam sa pridali aj Bruno Fernandes, Diogo Dalot, Marcelo a Thibaut Courtois. Jedno veľké meno tam však predsa len chýba. Lionel Messi nevenoval Ronaldovi ani riadok. Dlhoročný najväčší rival na klubovej aj reprezentačnej úrovni nereagoval, pričom pár týždňov dozadu, keď sa lúčil s argentínskym dresom Messi, mu Ronaldo venoval pekný status na sociálnych sieťach.
Ronaldo áno, Messi nie
„Leo, dlhé roky si reprezentoval svoju krajinu – príbeh, ktorý zostane zapísaný navždy. Mám hlboký rešpekt k tomu, čo si s Argentínou dosiahol. Posielam objatie,“ reagoval Ronaldo po poslednom zápase Messiho v drese „Albiceleste“ 7. októbra proti Beninu.
Zdržanlivosť alebo neochota?
Teraz sa však slávny Portugalčan od svojho dlhoročného súputnika ničoho podobného nedočkal. Podľa ESPN úplná absencia verejnej reakcie Lionela Messiho (v čase písania tohto textu) na rozhodnutie Cristiana Ronalda ukončiť reprezentačnú kariéru v drese Portugalska sa stala jednou z hlavných tém v popredných svetových športových médiách.
"Futbalový svet si všimol výrazný rozdiel v správaní týchto dvoch legiend. Tento postoj vyvolal medzi odborníkmi i fanúšikmi množstvo špekulácií. Kým niektorí pripisujú Messiho mlčanie jeho prirodzene zdržanlivému vystupovaniu v médiách, iní to vnímajú ako zámernú neochotu Argentínčana zmenšiť odstup v rámci historickej rivality medzi týmito dvoma titánmi moderného športu,“ napísal web ESPN.
Dve desaťročia rivality
Dvojica Messi - Ronaldo ovládala najprestížnejšie individuálne ocenenia vo svetovom futbale takmer na dve celé desaťročia. Ronaldo získal Zlatú loptu (Ballon d’Or) päťkrát, zatiaľ čo Messi až osemkrát.
Ich priama rivalita bola najintenzívnejšia medzi rokmi 2009 a 2018, keď každý z nich pôsobil v jednom z dvoch táborov slávneho „El Clásica“ – v Reale Madrid alebo v Barcelone. Ak sa pozrieme na rivalitu oboch velikánov svetového futbalu z hľadiska dosiahnutých úspechov s reprezentáciou svojej krajiny, tak Messi dosiahol viac ako Ronaldo.
Messi má viac trofejí
Na rozdiel od Portugalčana doviedol svoju krajinu k titulu majstra sveta (2022) a tento rok pred dovŕšením štyridsiatky ešte raz do finále. Messi má na konte aj dva tituly z Copa América (2021, 2024) a tiež olympijské zlato z Pekingu (2008). Ronaldo sa v roku 2016 tešil s Portugalskom z titulu majstra Európy.
Dosah na Instagrame pre Ronalda
Ak sa pozrieme na rivalitu oboch hráčov z pohľadu fanúšikov, Ronaldo mal počas kariéry vždy pred Messim náskok. Podľa slovenskej fanúšikovskej stránky "Hala Madrid" rozlúčkový príspevok Cristiana Ronalda na Instagrame získal za necelých 48 hodín viac než 36 miliónov lajkov. Rozlúčka Lionela Messiho mala po takmer 70 dňoch približne 19 miliónov lajkov.
"Porovnanie zverejnila fanúšikovská stránka defensa.central, ktorá k nemu dodala, že Ronaldov dosah hovorí sám za seba. Čísla pochádzajú z jej príspevku a nezávisle sme ich nepreverovali," napísal web halamadrid.sk.
Zdroj: SITA.sk - Svetové hviezdy reagujú na koniec kariéry Cristiana Ronalda, ale Messi mlčí. Aký má dôvod? © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Zomrel Peter Jaroš, autor Tisícročnej včely a legendárneho Pacha
- Nitrianska župa otvára ďalšie zariadenie sociálnych služieb, vzniklo prestavbou bývalého internátu
- Tragédia v Krakove nemá priamy presah na Slovensko, zdôraznil Šutaj Eštok
- Ruské drony a rakety zasiahli ukrajinskú energetickú sieť. Viac než 600-tisíc ľudí je bez elektriny
- Top foto dňa (8. november 2026): Sstreľba v Poľsku, zemetrasenie v Japonsku, 90-ročný kulturista a pápež