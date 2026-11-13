Šéf NATO nevie povedať, či je mier bližšie. Rusko však podľa neho nebude rozhodovať o aliancii
Mark Rutte po rokovaniach amerických vyslancov s Putinom odmietol hodnotiť pokrok v mierových rozhovoroch. Zdôraznil však, že Moskva nebude zasahovať do rozhodovania NATO. Generálny tajomník Organizácie ...
13.11.2026 (SITA.sk) - Mark Rutte po rokovaniach amerických vyslancov s Putinom odmietol hodnotiť pokrok v mierových rozhovoroch. Zdôraznil však, že Moskva nebude zasahovať do rozhodovania NATO.
Generálny tajomník Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Mark Rutte nedokáže posúdiť, či najnovšie rokovania Spojených štátov s Ruskom priblížili ukončenie vojny na Ukrajine. Po stretnutí amerických vyslancov s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Moskve zároveň odmietol predstavu, že by Rusko mohlo získať právo zasahovať do rozhodovania aliancie. Uviedol to vo štvrtkovom rozhovore pre agentúru AFP na summite európskych lídrov v írskom Dubline.
„Je veľmi ťažké to povedať. Viem však, že všetky zúčastnené strany, predovšetkým Steve Witkoff a Jared Kushner, ale aj Európania a Ukrajina, pracujú deň čo deň na ukončení tejto vojny,“ povedal Rutte. Obsah prebiehajúcich rokovaní odmietol bližšie komentovať. Opakovane však zdôraznil, že Spojené štáty, Európa a Ukrajina zastávajú spoločný postoj.
Šéf NATO sa zároveň vyjadril k úvahám o prehodnotení bezpečnostného usporiadania Európy, ktoré sa objavili v súvislosti s americko-ruskými rokovaniami. Na otázku, či by Rusko mohlo získať slovo pri rozhodovaní aliancie, reagoval jednoznačne. „O tom sa nediskutuje,“ vyhlásil Rutte.
Pripomenul, že NATO už pred začiatkom rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 odmietlo požiadavky Moskvy na stiahnutie aliančných síl z východnej Európy a zastavenie prijímania nových členov. Tieto požiadavky označil za neakceptovateľné. „To bolo vždy konzistentným postojom aliancie,“ zdôraznil.
Rutte však nevylúčil širšie rozhovory s Ruskom o európskej bezpečnosti. Podľa neho nie je nič nezvyčajné na tom, ak západné krajiny diskutujú s Moskvou o bezpečnostných otázkach. Pripomenul pritom rokovania so Sovietskym zväzom počas studenej vojny. Konkrétna podoba prípadných dohôd je však podľa neho naďalej predmetom diskusií.
Za kľúčové považuje, aby sa Spojené štáty, európski spojenci a Ukrajina zhodli na hraniciach možného kompromisu. „Pre mňa je opäť veľmi dôležité, aby sa Európania, Ukrajina a USA dohodli na tom, čo je prijateľné a čo nie,“ povedal generálny tajomník NATO. Jeho vyjadrenia tak naznačujú, že prípadné rokovania s Ruskom o širšom bezpečnostnom usporiadaní nemajú znamenať ústup od doterajších zásad aliancie.
Zdroj: SITA.sk - Šéf NATO nevie povedať, či je mier bližšie. Rusko však podľa neho nebude rozhodovať o aliancii © SITA Všetky práva vyhradené.
Generálny tajomník Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Mark Rutte nedokáže posúdiť, či najnovšie rokovania Spojených štátov s Ruskom priblížili ukončenie vojny na Ukrajine. Po stretnutí amerických vyslancov s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Moskve zároveň odmietol predstavu, že by Rusko mohlo získať právo zasahovať do rozhodovania aliancie. Uviedol to vo štvrtkovom rozhovore pre agentúru AFP na summite európskych lídrov v írskom Dubline.
„Je veľmi ťažké to povedať. Viem však, že všetky zúčastnené strany, predovšetkým Steve Witkoff a Jared Kushner, ale aj Európania a Ukrajina, pracujú deň čo deň na ukončení tejto vojny,“ povedal Rutte. Obsah prebiehajúcich rokovaní odmietol bližšie komentovať. Opakovane však zdôraznil, že Spojené štáty, Európa a Ukrajina zastávajú spoločný postoj.
Šéf NATO sa zároveň vyjadril k úvahám o prehodnotení bezpečnostného usporiadania Európy, ktoré sa objavili v súvislosti s americko-ruskými rokovaniami. Na otázku, či by Rusko mohlo získať slovo pri rozhodovaní aliancie, reagoval jednoznačne. „O tom sa nediskutuje,“ vyhlásil Rutte.
Pripomenul, že NATO už pred začiatkom rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 odmietlo požiadavky Moskvy na stiahnutie aliančných síl z východnej Európy a zastavenie prijímania nových členov. Tieto požiadavky označil za neakceptovateľné. „To bolo vždy konzistentným postojom aliancie,“ zdôraznil.
Rutte však nevylúčil širšie rozhovory s Ruskom o európskej bezpečnosti. Podľa neho nie je nič nezvyčajné na tom, ak západné krajiny diskutujú s Moskvou o bezpečnostných otázkach. Pripomenul pritom rokovania so Sovietskym zväzom počas studenej vojny. Konkrétna podoba prípadných dohôd je však podľa neho naďalej predmetom diskusií.
Za kľúčové považuje, aby sa Spojené štáty, európski spojenci a Ukrajina zhodli na hraniciach možného kompromisu. „Pre mňa je opäť veľmi dôležité, aby sa Európania, Ukrajina a USA dohodli na tom, čo je prijateľné a čo nie,“ povedal generálny tajomník NATO. Jeho vyjadrenia tak naznačujú, že prípadné rokovania s Ruskom o širšom bezpečnostnom usporiadaní nemajú znamenať ústup od doterajších zásad aliancie.
Zdroj: SITA.sk - Šéf NATO nevie povedať, či je mier bližšie. Rusko však podľa neho nebude rozhodovať o aliancii © SITA Všetky práva vyhradené.
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