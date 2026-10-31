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Slovensko má len niekoľko zvieracích cintorínov. Ako sa dá rozlúčiť so zosnulým miláčikom?

Pre ľudí sú určené cintoríny, ale čo zvieratá? Zvierací miláčikovia, či už psy, mačky, fretky a iné zvieratá, človeka sprevádzajú dlhé roky a často sú už členmi rodiny. Preto ich skon ...

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31.10.2026 (SITA.sk) - Pre ľudí sú určené cintoríny, ale čo zvieratá?

Zvierací miláčikovia, či už psy, mačky, fretky a iné zvieratá, človeka sprevádzajú dlhé roky a často sú už členmi rodiny. Preto ich skon býva pre majiteľov a ich blízkych veľmi bolestný a rozmýšľajú, ako sa s nimi dôstojne rozlúčiť. Pre ľudí sú určené cintoríny, ale čo zvieratá?

Zvierací cintorín


Legislatíva je v tomto veľmi prísna. Podľa nej je majiteľ povinný zabezpečiť bezpečné odstránenie uhynutého zvieraťa, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia. Má na to niekoľko možností. Jednou z nich sú zvieracie cintoríny, ktoré na Slovensku nie sú veľmi rozšírené, v celej republike sa nachádzajú asi štyri. Prvý vznikol neďaleko Prievidze v roku 2011, ale už neexistuje.

Jeden z tých najnovších je zvierací cintorín Borievka v Bratislave, ktorý funguje od roku 2021. Práve zvierací cintorín môže byť najdôstojnejšie miesto, kde pochovať svojho miláčika a kde môže majiteľ chodiť na neho spomínať. Zvieracie cintoríny ponúkajú množstvo služieb, ktoré môžu záujemcovia využiť.

Ide napríklad o odvoz uhynutého zvieratka, naplánovanie poslednej rozlúčky, pochovávanie za prítomnosti majiteľa a prenájom a údržbu hrobových miest. Cintorín ponúka aj predaj rakiev, vencov a náhrobkov. Cena za kompletný pohreb desaťkilového psa je podľa webovej stránky cintorína Borievka 359 eur. V cene je aj prenájom hrobového miesta na päť rokov, rakva a náhrobok.

Zvieracie krematórium


Ak zviera uhynie u veterinára, môže sa majiteľ dohodnúť na jeho odovzdaní do asanačného ústavu (kafilérie), prípadne telo odovzdať cez veterinárnu ordináciu. V peci sa však nachádzajú aj ďalšie zvieratá. Ide o najčastejšie riešenie, keď zviera uhynie u veterinára. Služba samozrejme býva spoplatnená.

Ak sa majiteľovi nepáči, že jeho zviera bude spopolnené s ďalšími, môže využiť služby zvieracieho krematória. Tie sú princípom veľmi podobné tým ľudským. Majiteľ môže zvoliť vlastný obrad, vybrať rakvu, a ponechať si popol zvieraťa. Krematória ponúkajú aj možnosť odvozu tela mŕtveho zvieraťa. Pred kremáciou treba doložiť, že zviera bolo očkované, nie je infekčné a nikoho nezranilo.

Väčšinou sa k tomu využíva čestné vyhlásenie alebo overenie od veterinára. V bratislavskom krematóriu Memoriam je cena za spopolnenie desaťkilového psa okolo 150 eur, cena urien začína na 60 eurách. V kremačnej peci je vždy iba jedno zvieratko, čo veľa majiteľov považuje za dôstojnejší variant. Urnu si majiteľ môže nechať doma alebo zakopať na záhrade.

Prísne podmienky


Predovšetkým majitelia rodinných domov s pozemkom využívajú možnosť pochovania zvierať na vlastnom pozemku. Je to povolené, ale len za splnenia prísnych podmienok podľa vyhlášky č. 148/2012 Z. z.. Napríklad hĺbka jamy musí byť najmenej jeden meter, pozemok musí byť vo vlastníctve majiteľa zvieraťa, prípadne má písomný súhlas vlastníka pozemku, a miesto zakopania je vzdialené najmenej päť metrov od najbližšej obytnej stavby a najmenej dva metre od hranice susediaceho pozemku.

Nehovoriac o tom, že sa v jame sa po vykopaní nesmie objaviť spodná voda, pozemok musí byť vzdialený najmenej 500 metrov od najbližšieho vodného toku alebo nádrže a telo mŕtveho zvieraťa je ošetrené dezinfekčným prostriedkom. Za nedodržanie týchto podmienok hrozí vysoká pokuta. Podobne hrozí aj za nelegálne pochovanie na vlastnej záhrade či v lese a môže dosiahnuť až 1 000 eur.

Posledným krokom, na ktorý by majiteľ zvieraťa nemal zabudnúť, je odhlásenie psa na mestskom úrade, čím sa oslobodí od povinnosti hradiť poplatky za jeho vlastníctvo.


Zdroj: SITA.sk - Slovensko má len niekoľko zvieracích cintorínov. Ako sa dá rozlúčiť so zosnulým miláčikom? © SITA Všetky práva vyhradené.

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