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10. októbra 2026
Košická zoologická záhrada má nové obyvateľky. Pribudli dve biele vlčice – VIDEO, FOTO
Biele vlky na Slovensku možno vidieť len v metropole východu. Košická zoologická záhrada po troch rokoch obnovila chov vlkov. Ako ZOO Košice ...
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10.10.2026 (SITA.sk) - Biele vlky na Slovensku možno vidieť len v metropole východu.
Košická zoologická záhrada po troch rokoch obnovila chov vlkov. Ako ZOO Košice pred niekoľkými dňami informovala na sociálnej sieti, z belgickej zoo k nim po dlhých jednaniach a prípravách pricestovali dve dvojročné samice vlka arktického (Canis lupus arctos). Ide o sestry. Tieto zvieratá majú hustú bielu srsť, ktorá ich chráni pred mrazmi až do -50 °C.
„Nové obyvateľky výrazne zmodernizovaného a vydekorovaného vlčieho výbehu sa pomerne rýchlo aklimatizovali. Naša zoologická záhrada im už dnes hľadá partnera,” uvádza ZOO Košice. Doplnila, že biele vlky na Slovensku možno vidieť len v metropole východu. „Pozorovať ich môžete celoročne z novej, vlani vybudovanej zastrešenej vyhliadky a niekoľkých presklenených častí vložených do oplotenia výbehu,” uviedla zoologická záhrada.
Zdroj: SITA.sk - Košická zoologická záhrada má nové obyvateľky. Pribudli dve biele vlčice – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Košická zoologická záhrada po troch rokoch obnovila chov vlkov. Ako ZOO Košice pred niekoľkými dňami informovala na sociálnej sieti, z belgickej zoo k nim po dlhých jednaniach a prípravách pricestovali dve dvojročné samice vlka arktického (Canis lupus arctos). Ide o sestry. Tieto zvieratá majú hustú bielu srsť, ktorá ich chráni pred mrazmi až do -50 °C.
„Nové obyvateľky výrazne zmodernizovaného a vydekorovaného vlčieho výbehu sa pomerne rýchlo aklimatizovali. Naša zoologická záhrada im už dnes hľadá partnera,” uvádza ZOO Košice. Doplnila, že biele vlky na Slovensku možno vidieť len v metropole východu. „Pozorovať ich môžete celoročne z novej, vlani vybudovanej zastrešenej vyhliadky a niekoľkých presklenených častí vložených do oplotenia výbehu,” uviedla zoologická záhrada.
Zdroj: SITA.sk - Košická zoologická záhrada má nové obyvateľky. Pribudli dve biele vlčice – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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