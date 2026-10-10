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10. októbra 2026

Košická zoologická záhrada má nové obyvateľky. Pribudli dve biele vlčice – VIDEO, FOTO


Tagy: chov Vlk

Biele vlky na Slovensku možno vidieť len v metropole východu. Košická zoologická záhrada po troch rokoch obnovila chov vlkov. Ako ZOO Košice ...



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vlk 676x427 10.10.2026 (SITA.sk) - Biele vlky na Slovensku možno vidieť len v metropole východu.


Košická zoologická záhrada po troch rokoch obnovila chov vlkov. Ako ZOO Košice pred niekoľkými dňami informovala na sociálnej sieti, z belgickej zoo k nim po dlhých jednaniach a prípravách pricestovali dve dvojročné samice vlka arktického (Canis lupus arctos). Ide o sestry. Tieto zvieratá majú hustú bielu srsť, ktorá ich chráni pred mrazmi až do -50 °C.

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„Nové obyvateľky výrazne zmodernizovaného a vydekorovaného vlčieho výbehu sa pomerne rýchlo aklimatizovali. Naša zoologická záhrada im už dnes hľadá partnera,” uvádza ZOO Košice. Doplnila, že biele vlky na Slovensku možno vidieť len v metropole východu. „Pozorovať ich môžete celoročne z novej, vlani vybudovanej zastrešenej vyhliadky a niekoľkých presklenených častí vložených do oplotenia výbehu,” uviedla zoologická záhrada.

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Zdroj: SITA.sk - Košická zoologická záhrada má nové obyvateľky. Pribudli dve biele vlčice – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: chov Vlk
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