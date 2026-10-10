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10. októbra 2026

Zimný štadión vo Svidníku čaká veľká zmena. Zastarané chladenie nahradí ekologická technológia


Tagy: chladiaci systém Modernizačný fond Zimný štadión

Súčasťou projektu budú aj stavebné úpravy technologickej časti objektu vrátane zateplenia strechy a výmeny okien, dverí a povrchov. Mesto Svidník získalo z ...



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gettyimages 2222380305 676x361 10.10.2026 (SITA.sk) - Súčasťou projektu budú aj stavebné úpravy technologickej časti objektu vrátane zateplenia strechy a výmeny okien, dverí a povrchov.


Mesto Svidník získalo z Modernizačného fondu takmer 948-tisíc eur na modernizáciu chladiaceho systému zimného štadióna. Celkové oprávnené náklady projektu dosiahnu takmer 998-tisíc eur. Zastaranú a energeticky náročnú technológiu má vďaka modernizácii nahradiť nový vysokoefektívny systém s ekologickým chladivom na báze amoniaku a systémom rekuperácie tepla.

Ako informovala PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová, odpadové teplo vznikajúce pri chladení ľadovej plochy chce mesto využívať na predohrev vody pre rolbu, roztápanie snežnej drte, vykurovanie zázemia štadióna a ohrev teplej vody. Súčasťou projektu budú aj stavebné úpravy technologickej časti objektu vrátane zateplenia strechy a výmeny okien, dverí a povrchov.

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Podľa mesta má modernizácia priniesť zníženie spotreby energií, nákladov na prevádzku a emisií oxidu uhličitého. Do budúcnosti samospráva plánuje prepojiť využitie odpadového tepla aj s ohrevom vody pre mestský bazén. „Vďaka tejto významnej investícii dávame nášmu zimnému štadiónu novú, ekologickú budúcnosť,“ uviedla Tchirová. Podľa nej nové riešenie umožní využiť odpadové teplo, ktoré sa doteraz nevyužívalo.

Zimný štadión s ľadovou plochou s rozmermi 60 krát 26 metrov otvorí novú sezónu 23. októbra. Zimný štadión vo Svidníku slúži na verejné korčuľovanie, hokejové zápasy a tréningy. Podľa Technických služieb mesta Svidník má kapacitu 200 športovcov a 150 divákov. Kompletná výmena chladiaceho systému je naplánovaná po skončení nadchádzajúcej sezóny.


Zdroj: SITA.sk - Zimný štadión vo Svidníku čaká veľká zmena. Zastarané chladenie nahradí ekologická technológia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: chladiaci systém Modernizačný fond Zimný štadión
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