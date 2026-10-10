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10. októbra 2026
Trnava zabojuje o titul Európske hlavné mesto mládeže 2029, čaká ju obhajoba v Bruseli
Po postupe medzi finalistov a podaní druhého kola sa tak Trnava dostáva do záverečnej fázy medzinárodného hodnotenia. Mesto Trnava v spolupráci s mestskou organizáciou GenT odovzdalo ...
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10.10.2026 (SITA.sk) - Po postupe medzi finalistov a podaní druhého kola sa tak Trnava dostáva do záverečnej fázy medzinárodného hodnotenia.
Mesto Trnava v spolupráci s mestskou organizáciou GenT odovzdalo finálnu kandidatúru na titul Európske hlavné mesto mládeže 2029. Po postupe medzi finalistov a podaní druhého kola sa tak Trnava dostáva do záverečnej fázy medzinárodného hodnotenia.
Kandidatúra Trnavy je podľa vysvetlenia radnice postavená ako dlhodobý proces, ktorý má posilniť hlas mladých ľudí v meste, rozvíjať ich participáciu, zlepšiť prístup k informáciám a príležitostiam, podporiť pocit spolupatričnosti a ukázať, že aj stredne veľké európske mesto môže byť silným príkladom práce s mládežou.
„Podanie finálnej kandidatúry je pre nás veľký moment, ale nevnímame ho ako cieľovú čiaru. Celý proces už teraz pomohol prepojiť mladých ľudí, organizácie, školy, univerzity, samosprávu aj partnerov zo Slovenska a zahraničia. Chceme ukázať, že mladí ľudia nie sú iba cieľovou skupinou mesta, ale jeho spolutvorcami,“ uviedol riaditeľ GenT Lukáš Hrošovský.
Do prípravy kandidatúry sa zapojili stovky mladých ľudí prostredníctvom konzultácií, workshopov, diskusií, Mládežníckeho parlamentu mesta Trnava, Trnavských klubovní, Študovne a ďalších aktivít. Ich podnety sa dostali do programu, priorít aj spôsobu riadenia kandidatúry.
Finálna kandidatúra stavia na piatich hlavných oblastiach: lepšia informovanosť mladých ľudí, prechod od konzultácií k spolurozhodovaniu, posilnenie vzťahu mladých k mestu, inkluzívny a odolný mládežnícky ekosystém a rozvoj európskej identity a demokratickej participácie.
V prípade získania titulu by rok 2029 priniesol do Trnavy medzinárodné podujatia, mládežnícke fóra, výmeny, festivaly, komunitné projekty, vzdelávacie aktivity, podporu mladých lídrov a nové formy zapájania mladých ľudí do rozhodovania. Dôležitou súčasťou kandidatúry je však aj odkaz po roku 2029, ktorým budú trvalejšie mechanizmy participácie, systematickejšie informovanie mladých, silnejšie prepojenie škôl, univerzít, organizácií a samosprávy a ďalší rozvoj bezpečných priestorov pre mladých ľudí. Trnava bude svoju kandidatúru obhajovať 18. novembra 2026 v Bruseli pred medzinárodnou porotou. Výsledok bude vyhlásený počas finálneho podujatia 26. – 27. novembra 2026 v nórskom Tromsø.
Európske hlavné mesto mládeže je titul udeľovaný Európskym fórom mládeže mestám, ktoré systematicky rozvíjajú participáciu mladých ľudí, podporujú ich aktívne občianstvo a vytvárajú podmienky na ich zapájanie do verejného života.
Zdroj: SITA.sk - Trnava zabojuje o titul Európske hlavné mesto mládeže 2029, čaká ju obhajoba v Bruseli © SITA Všetky práva vyhradené.
Mesto Trnava v spolupráci s mestskou organizáciou GenT odovzdalo finálnu kandidatúru na titul Európske hlavné mesto mládeže 2029. Po postupe medzi finalistov a podaní druhého kola sa tak Trnava dostáva do záverečnej fázy medzinárodného hodnotenia.
Hlas mladých ľudí
Kandidatúra Trnavy je podľa vysvetlenia radnice postavená ako dlhodobý proces, ktorý má posilniť hlas mladých ľudí v meste, rozvíjať ich participáciu, zlepšiť prístup k informáciám a príležitostiam, podporiť pocit spolupatričnosti a ukázať, že aj stredne veľké európske mesto môže byť silným príkladom práce s mládežou.
„Podanie finálnej kandidatúry je pre nás veľký moment, ale nevnímame ho ako cieľovú čiaru. Celý proces už teraz pomohol prepojiť mladých ľudí, organizácie, školy, univerzity, samosprávu aj partnerov zo Slovenska a zahraničia. Chceme ukázať, že mladí ľudia nie sú iba cieľovou skupinou mesta, ale jeho spolutvorcami,“ uviedol riaditeľ GenT Lukáš Hrošovský.
Do prípravy kandidatúry sa zapojili stovky mladých ľudí prostredníctvom konzultácií, workshopov, diskusií, Mládežníckeho parlamentu mesta Trnava, Trnavských klubovní, Študovne a ďalších aktivít. Ich podnety sa dostali do programu, priorít aj spôsobu riadenia kandidatúry.
Päť oblastí
Finálna kandidatúra stavia na piatich hlavných oblastiach: lepšia informovanosť mladých ľudí, prechod od konzultácií k spolurozhodovaniu, posilnenie vzťahu mladých k mestu, inkluzívny a odolný mládežnícky ekosystém a rozvoj európskej identity a demokratickej participácie.
V prípade získania titulu by rok 2029 priniesol do Trnavy medzinárodné podujatia, mládežnícke fóra, výmeny, festivaly, komunitné projekty, vzdelávacie aktivity, podporu mladých lídrov a nové formy zapájania mladých ľudí do rozhodovania. Dôležitou súčasťou kandidatúry je však aj odkaz po roku 2029, ktorým budú trvalejšie mechanizmy participácie, systematickejšie informovanie mladých, silnejšie prepojenie škôl, univerzít, organizácií a samosprávy a ďalší rozvoj bezpečných priestorov pre mladých ľudí. Trnava bude svoju kandidatúru obhajovať 18. novembra 2026 v Bruseli pred medzinárodnou porotou. Výsledok bude vyhlásený počas finálneho podujatia 26. – 27. novembra 2026 v nórskom Tromsø.
Európske hlavné mesto mládeže je titul udeľovaný Európskym fórom mládeže mestám, ktoré systematicky rozvíjajú participáciu mladých ľudí, podporujú ich aktívne občianstvo a vytvárajú podmienky na ich zapájanie do verejného života.
Zdroj: SITA.sk - Trnava zabojuje o titul Európske hlavné mesto mládeže 2029, čaká ju obhajoba v Bruseli © SITA Všetky práva vyhradené.
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