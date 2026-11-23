Kremeľ varuje pred eskaláciou napätia v Baltskom mori po ukrajinskom útoku na ruskú loď
Ruská nákladná loď po zásahu dronmi začala horieť a doplavila sa do fínskych vôd. Moskva upozorňuje na rastúce bezpečnostné riziká.
23.11.2026 (SITA.sk) - Ruská nákladná loď po zásahu dronmi začala horieť a doplavila sa do fínskych vôd. Moskva upozorňuje na rastúce bezpečnostné riziká.
„Je to skutočne veľmi nebezpečný trend, rozširovanie teroristickej činnosti v oblasti Baltského mora. Vedie to k stupňovaniu napätia v regióne,“ vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
Loď smerujúcu do Kaliningradu zasiahli v sobotu dva drony vo Fínskom zálive. Podľa gubernátora Leningradskej oblasti Alexandra Drozdenka sa útok odohral približne 5,6 kilometra od ruských hraníc.
Plavidlo následne zachvátil požiar a doplavilo sa do fínskych teritoriálnych vôd. Na záchrannej operácii sa podieľali fínske, estónske a ruské zložky.
V nedeľu začalo ruské záchranné plavidlo poškodenú loď odťahovať späť do Ruska, informovala fínska verejnoprávna televízia Yle. Fínsky premiér Petteri Orpo zdôraznil, že „Ukrajina má právo bojovať proti agresorovi“.
Peskov sa odmietol vyjadriť k ukrajinským útokom na ruské plavidlá pri pobreží Líbye. Uviedol iba, že Moskva vzala oznámenie Kyjeva na vedomie.
Zdroj: SITA.sk - Kremeľ varuje pred eskaláciou napätia v Baltskom mori po ukrajinskom útoku na ruskú loď © SITA Všetky práva vyhradené.
Rusko v pondelok varovalo pred stupňovaním napätia v oblasti Baltského mora po víkendovom útoku dronov na ruskú nákladnú loď Sparta II, za ktorým podľa fínskych úradov pravdepodobne stojí Ukrajina.
Dva ukrajinské drony
Loď smerujúcu do Kaliningradu zasiahli v sobotu dva drony vo Fínskom zálive. Podľa gubernátora Leningradskej oblasti Alexandra Drozdenka sa útok odohral približne 5,6 kilometra od ruských hraníc.
Plavidlo následne zachvátil požiar a doplavilo sa do fínskych teritoriálnych vôd. Na záchrannej operácii sa podieľali fínske, estónske a ruské zložky.
Ukrajina úradovala aj v Líbyi
V nedeľu začalo ruské záchranné plavidlo poškodenú loď odťahovať späť do Ruska, informovala fínska verejnoprávna televízia Yle. Fínsky premiér Petteri Orpo zdôraznil, že „Ukrajina má právo bojovať proti agresorovi“.
Peskov sa odmietol vyjadriť k ukrajinským útokom na ruské plavidlá pri pobreží Líbye. Uviedol iba, že Moskva vzala oznámenie Kyjeva na vedomie.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Kremeľ varuje pred eskaláciou napätia v Baltskom mori po ukrajinskom útoku na ruskú loď © SITA Všetky práva vyhradené.
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