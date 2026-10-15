Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 15.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Terézia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

15. októbra 2026

Kritika z vlastných radov. Obranca Manchestru United nerozumie, prečo sa nepriviedli kvalitnejší hráči – VIDEO


Tagy: Investície Kritika Liga majstrov 2026/2027 Premier League 2026/2027

Tlak na trénera Michaela Carricka rastie a to len niekoľko mesiacov po tom, čo sa tejto funkcie ujal natrvalo. Obranca Manchestru United Lisandro Martínez uviedol, že "hnev a frustrácia" z prehry s ...



Zdieľať
britain_league_cup_soccer_81343 676x451 15.10.2026 (SITA.sk) - Tlak na trénera Michaela Carricka rastie a to len niekoľko mesiacov po tom, čo sa tejto funkcie ujal natrvalo.


Obranca Manchestru United Lisandro Martínez uviedol, že "hnev a frustrácia" z prehry s Atléticom Madrid ho viedli ku kritike vedenia klubu za nedostatočné investície na prestupovom trhu.

Tento anglický veľkoklub prehral v zápase Ligy majstrov 0:2. Zároveň zažíva svoj najhorší vstup do sezóny Premier League za posledných 40 rokov.

Martínez kritizoval technického riaditeľa Jasona Wilcoxa a vyhlásil, že "na 100 percent" očakával počas prestupového obdobia väčšie investície do kádra – najmä preto, že United v minulej sezóne Premier League obsadilo tretie miesto a vrátili sa tak do najprestížnejšej európskej súťaže.

Zlý výsledok


Klub získal troch stredopoliarov – Carlosa Balebu, Youriho Tielemansa a Andreyho Santosa – za približne 150 miliónov libier (asi 177 368 250 eur), no ich výdavky boli výrazne nižšie než v prípade niektorých konkurentov z domácej súťaže.

"Po zápase som hovoril s hnevom a frustráciou, keďže sme nedosiahli výsledok, ktorý sme si všetci želali," napísal Martínez na sociálne siete.

Kým niektorí fanúšikovia sa za argentínskeho reprezentanta postavili, iní ho kritizujú, keďže aj on sám nesie podiel viny na slabom vstupe United do sezóny.


Chce súperiť na najvyššej úrovni


Minulý mesiac si v dueli proti poslednému Fulhamu (remíza 1:1) strelil vlastný gól a minulý víkend proti Tottenhamu sa nechal v súboji pretlačiť Dominicom Solankem, čo pomohlo súperovi – hrajúcemu v oslabení o jedného hráča – získať na Old Trafforde bod.

"Keď hovorím, že chcem viac, mám na mysli ambíciu, ktorú musíme mať všetci ako súčasť tohto klubu. Musíme sa ďalej rozvíjať, silnieť a mať k dispozícii všetko potrebné na to, aby sme mohli súperiť na tej najvyššej úrovni. Sú to štandardy, ktoré musíme všetci dodržiavať – a začínam sám od seba. Verím svojim spoluhráčom, trénerovi aj všetkým, ktorí pracujú na tom, aby sa tento celok posúval vpred. Som presvedčený, že cesta vpred vedie cez spoločnú prácu, ambície a odhodlanie," dodal Martínez.

Tlak na trénera Manchestru United Michaela Carricka rastie a to len niekoľko mesiacov po tom, čo sa tejto funkcie ujal natrvalo.

Jeho zverenci v nedeľu 18. októbra cestujú na ihrisko rivala z Leedsu a v stredu 21. októbra ich čaká ďalší výjazd v rámci Ligy majstrov, tentoraz na pôdu talianskeho klubu Como.


Zdroj: SITA.sk - Kritika z vlastných radov. Obranca Manchestru United nerozumie, prečo sa nepriviedli kvalitnejší hráči – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Investície Kritika Liga majstrov 2026/2027 Premier League 2026/2027
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Smrtiace útoky spôsobili odloženie exhibície. Alcaraz tak nútene zmenil plány a predstaví sa vo Viedni
<< predchádzajúci článok
Vinícius Júnior sa dozvedel o treste len dve hodiny pred zápasom Ligy majstrov. Mourinho prišiel s ostrou kritikou – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 