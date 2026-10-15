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15. októbra 2026
Kritika z vlastných radov. Obranca Manchestru United nerozumie, prečo sa nepriviedli kvalitnejší hráči – VIDEO
Tlak na trénera Michaela Carricka rastie a to len niekoľko mesiacov po tom, čo sa tejto funkcie ujal natrvalo. Obranca Manchestru United Lisandro Martínez uviedol, že "hnev a frustrácia" z prehry s ...
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15.10.2026 (SITA.sk) - Tlak na trénera Michaela Carricka rastie a to len niekoľko mesiacov po tom, čo sa tejto funkcie ujal natrvalo.
Obranca Manchestru United Lisandro Martínez uviedol, že "hnev a frustrácia" z prehry s Atléticom Madrid ho viedli ku kritike vedenia klubu za nedostatočné investície na prestupovom trhu.
Tento anglický veľkoklub prehral v zápase Ligy majstrov 0:2. Zároveň zažíva svoj najhorší vstup do sezóny Premier League za posledných 40 rokov.
Martínez kritizoval technického riaditeľa Jasona Wilcoxa a vyhlásil, že "na 100 percent" očakával počas prestupového obdobia väčšie investície do kádra – najmä preto, že United v minulej sezóne Premier League obsadilo tretie miesto a vrátili sa tak do najprestížnejšej európskej súťaže.
Klub získal troch stredopoliarov – Carlosa Balebu, Youriho Tielemansa a Andreyho Santosa – za približne 150 miliónov libier (asi 177 368 250 eur), no ich výdavky boli výrazne nižšie než v prípade niektorých konkurentov z domácej súťaže.
"Po zápase som hovoril s hnevom a frustráciou, keďže sme nedosiahli výsledok, ktorý sme si všetci želali," napísal Martínez na sociálne siete.
Kým niektorí fanúšikovia sa za argentínskeho reprezentanta postavili, iní ho kritizujú, keďže aj on sám nesie podiel viny na slabom vstupe United do sezóny.
Minulý mesiac si v dueli proti poslednému Fulhamu (remíza 1:1) strelil vlastný gól a minulý víkend proti Tottenhamu sa nechal v súboji pretlačiť Dominicom Solankem, čo pomohlo súperovi – hrajúcemu v oslabení o jedného hráča – získať na Old Trafforde bod.
"Keď hovorím, že chcem viac, mám na mysli ambíciu, ktorú musíme mať všetci ako súčasť tohto klubu. Musíme sa ďalej rozvíjať, silnieť a mať k dispozícii všetko potrebné na to, aby sme mohli súperiť na tej najvyššej úrovni. Sú to štandardy, ktoré musíme všetci dodržiavať – a začínam sám od seba. Verím svojim spoluhráčom, trénerovi aj všetkým, ktorí pracujú na tom, aby sa tento celok posúval vpred. Som presvedčený, že cesta vpred vedie cez spoločnú prácu, ambície a odhodlanie," dodal Martínez.
Tlak na trénera Manchestru United Michaela Carricka rastie a to len niekoľko mesiacov po tom, čo sa tejto funkcie ujal natrvalo.
Jeho zverenci v nedeľu 18. októbra cestujú na ihrisko rivala z Leedsu a v stredu 21. októbra ich čaká ďalší výjazd v rámci Ligy majstrov, tentoraz na pôdu talianskeho klubu Como.
Zdroj: SITA.sk - Kritika z vlastných radov. Obranca Manchestru United nerozumie, prečo sa nepriviedli kvalitnejší hráči – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Obranca Manchestru United Lisandro Martínez uviedol, že "hnev a frustrácia" z prehry s Atléticom Madrid ho viedli ku kritike vedenia klubu za nedostatočné investície na prestupovom trhu.
Tento anglický veľkoklub prehral v zápase Ligy majstrov 0:2. Zároveň zažíva svoj najhorší vstup do sezóny Premier League za posledných 40 rokov.
Martínez kritizoval technického riaditeľa Jasona Wilcoxa a vyhlásil, že "na 100 percent" očakával počas prestupového obdobia väčšie investície do kádra – najmä preto, že United v minulej sezóne Premier League obsadilo tretie miesto a vrátili sa tak do najprestížnejšej európskej súťaže.
Zlý výsledok
Klub získal troch stredopoliarov – Carlosa Balebu, Youriho Tielemansa a Andreyho Santosa – za približne 150 miliónov libier (asi 177 368 250 eur), no ich výdavky boli výrazne nižšie než v prípade niektorých konkurentov z domácej súťaže.
"Po zápase som hovoril s hnevom a frustráciou, keďže sme nedosiahli výsledok, ktorý sme si všetci želali," napísal Martínez na sociálne siete.
Kým niektorí fanúšikovia sa za argentínskeho reprezentanta postavili, iní ho kritizujú, keďže aj on sám nesie podiel viny na slabom vstupe United do sezóny.
Chce súperiť na najvyššej úrovni
Minulý mesiac si v dueli proti poslednému Fulhamu (remíza 1:1) strelil vlastný gól a minulý víkend proti Tottenhamu sa nechal v súboji pretlačiť Dominicom Solankem, čo pomohlo súperovi – hrajúcemu v oslabení o jedného hráča – získať na Old Trafforde bod.
"Keď hovorím, že chcem viac, mám na mysli ambíciu, ktorú musíme mať všetci ako súčasť tohto klubu. Musíme sa ďalej rozvíjať, silnieť a mať k dispozícii všetko potrebné na to, aby sme mohli súperiť na tej najvyššej úrovni. Sú to štandardy, ktoré musíme všetci dodržiavať – a začínam sám od seba. Verím svojim spoluhráčom, trénerovi aj všetkým, ktorí pracujú na tom, aby sa tento celok posúval vpred. Som presvedčený, že cesta vpred vedie cez spoločnú prácu, ambície a odhodlanie," dodal Martínez.
Tlak na trénera Manchestru United Michaela Carricka rastie a to len niekoľko mesiacov po tom, čo sa tejto funkcie ujal natrvalo.
Jeho zverenci v nedeľu 18. októbra cestujú na ihrisko rivala z Leedsu a v stredu 21. októbra ich čaká ďalší výjazd v rámci Ligy majstrov, tentoraz na pôdu talianskeho klubu Como.
Zdroj: SITA.sk - Kritika z vlastných radov. Obranca Manchestru United nerozumie, prečo sa nepriviedli kvalitnejší hráči – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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