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15. októbra 2026
Smrtiace útoky spôsobili odloženie exhibície. Alcaraz tak nútene zmenil plány a predstaví sa vo Viedni
Medzi ďalších hráčov z prvej desiatky rebríčka, ktorí už potvrdili účasť na viedenskom turnaji, patria Daniil Medvedev, Flavio Cobolli a Frances Tiafoe. Organizátori turnaja ATP vo Viedni oznámili, ...
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15.10.2026 (SITA.sk) - Medzi ďalších hráčov z prvej desiatky rebríčka, ktorí už potvrdili účasť na viedenskom turnaji, patria Daniil Medvedev, Flavio Cobolli a Frances Tiafoe.
Organizátori turnaja ATP vo Viedni oznámili, že využili príležitosť po odložení exhibičného podujatia v Saudskej Arábii a do štartovej listiny zaradili svetovú trojku Carlosa Alcaraza.
"Keď sa objavili náznaky, že turnaj Six Kings Slam bude odložený na koniec decembra, riaditeľ turnaja Herwig Straka okamžite zareagoval a skontaktoval sa s manažmentom Alcaraza," uviedli organizátori vo svojom vyhlásení.
"Potom išlo všetko veľmi rýchlo a Carlos bez dlhého váhania súhlasil, že príde do Viedne. Jeho účasť je pre náš turnaj obrovskou poctou," ozrejmil Straka.
Exhibičné podujatie Six Kings bolo naplánované na 21. až 24. októbra. K jeho odloženiu došlo po tom, ako jemenskí húsíovia podnikli na kráľovstvo smrtiace útoky. Organizátori dúfajú, že turnaj uskutočnia v termíne od 27. do 30. decembra.
Šampión US Open Alexander Zverev, Alex de Minaur a Lerner Tien už predtým plánovali hrať v Saudskej Arábii a následne vo Viedni, kde sa turnaj začína 26. októbra.
Medzi ďalších hráčov z prvej desiatky rebríčka, ktorí už potvrdili účasť na viedenskom turnaji kategórie ATP 500 (hrá sa v hale na tvrdom povrchu), patria Daniil Medvedev, Flavio Cobolli a Frances Tiafoe.
Alcaraz sa na turnaji vo Viedni v minulosti predstavil iba raz a to v roku 2021, keď sa prebojoval do semifinále.
Bývalá svetová jednotka predvádza od svojho návratu na US Open po dlhej pauze spôsobenej zranením nestabilné výkony.
V septembri síce zvíťazil v Tokiu, no na turnaji v Šanghaji vypadol v treťom kole, keď v dvoch setoch podľahol Zizouovi Bergsovi.
Zdroj: SITA.sk - Smrtiace útoky spôsobili odloženie exhibície. Alcaraz tak nútene zmenil plány a predstaví sa vo Viedni © SITA Všetky práva vyhradené.
Organizátori turnaja ATP vo Viedni oznámili, že využili príležitosť po odložení exhibičného podujatia v Saudskej Arábii a do štartovej listiny zaradili svetovú trojku Carlosa Alcaraza.
"Keď sa objavili náznaky, že turnaj Six Kings Slam bude odložený na koniec decembra, riaditeľ turnaja Herwig Straka okamžite zareagoval a skontaktoval sa s manažmentom Alcaraza," uviedli organizátori vo svojom vyhlásení.
"Potom išlo všetko veľmi rýchlo a Carlos bez dlhého váhania súhlasil, že príde do Viedne. Jeho účasť je pre náš turnaj obrovskou poctou," ozrejmil Straka.
Smotánka hráčov
Exhibičné podujatie Six Kings bolo naplánované na 21. až 24. októbra. K jeho odloženiu došlo po tom, ako jemenskí húsíovia podnikli na kráľovstvo smrtiace útoky. Organizátori dúfajú, že turnaj uskutočnia v termíne od 27. do 30. decembra.
Šampión US Open Alexander Zverev, Alex de Minaur a Lerner Tien už predtým plánovali hrať v Saudskej Arábii a následne vo Viedni, kde sa turnaj začína 26. októbra.
Medzi ďalších hráčov z prvej desiatky rebríčka, ktorí už potvrdili účasť na viedenskom turnaji kategórie ATP 500 (hrá sa v hale na tvrdom povrchu), patria Daniil Medvedev, Flavio Cobolli a Frances Tiafoe.
Nestabilné výkony
Alcaraz sa na turnaji vo Viedni v minulosti predstavil iba raz a to v roku 2021, keď sa prebojoval do semifinále.
Bývalá svetová jednotka predvádza od svojho návratu na US Open po dlhej pauze spôsobenej zranením nestabilné výkony.
V septembri síce zvíťazil v Tokiu, no na turnaji v Šanghaji vypadol v treťom kole, keď v dvoch setoch podľahol Zizouovi Bergsovi.
Zdroj: SITA.sk - Smrtiace útoky spôsobili odloženie exhibície. Alcaraz tak nútene zmenil plány a predstaví sa vo Viedni © SITA Všetky práva vyhradené.
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