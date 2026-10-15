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15. októbra 2026
Vinícius Júnior sa dozvedel o treste len dve hodiny pred zápasom Ligy majstrov. Mourinho prišiel s ostrou kritikou – VIDEO
Portugalský kouč na pozápasovej tlačovej konferencii jasne vyjadril svoje rozhorčenie nad tým, ako načasovanie tohto oznámenia narušilo prípravu. José Mourinho ostro skritizoval "hanebné" ...
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15.10.2026 (SITA.sk) - Portugalský kouč na pozápasovej tlačovej konferencii jasne vyjadril svoje rozhorčenie nad tým, ako načasovanie tohto oznámenia narušilo prípravu.
José Mourinho ostro skritizoval "hanebné" rozhodnutie španielskych futbalových orgánov, ktoré len niekoľko hodín pred zápasom Ligy majstrov proti AS Rím oznámili, že krídelník Realu Madrid Vinícius Júnior dostal dištanc na štyri zápasy.
Brazílsky reprezentant sa dozvedel svoj trest po tom, čo bol vo víkendovom ligovom stretnutí proti Villarrealu (výhra 1:0) vylúčený za to, že ťahal súpera za vlasy.
Ide o citeľnú stratu, keďže Mourinho prichádza o jedného zo svojich kľúčových útočníkov pred dôležitou sériou ligových duelov. V nej figuruje aj slávne "El Clásico" proti rivalovi FC Barcelona, ktorý má na čele tabuľky pred "bielym baletom" šesťbodový náskok.
Vinícius nastúpil v základnej zostave v zápase LM proti AS Rím, v ktorom Mourinhov tím predviedol neuveriteľný obrat. Hoci ešte sedem minút pred koncom prehrávali 1:3, napokon zvíťazili 4:3.
Portugalský kouč však na pozápasovej tlačovej konferencii jasne vyjadril svoje rozhorčenie nad tým, ako načasovanie tohto oznámenia narušilo prípravu.
"Považujete za normálne, že hráč španielskeho klubu – ktorý má odohrať dôležitý súboj aj pre samotný španielsky futbal – sa dve hodiny pred výkopom dozvie, že dostal trest na štyri zápasy? Nemohli to urobiť po tomto stretnutí? Nemohli to oznámiť zajtra ráno? To sa máme dozvedieť, že Vinícius má dištanc na štyri zápasy, až keď cestujeme autobusom a sme už takmer pri štadióne?" pýtal sa.
"Robia veci bez akéhokoľvek ostychu. Hráč sa dve hodiny pred súbojom dozvie, že má trest na štyri merania síl. Ide o španielsky tím, ktorý získal tri body pre španielsky futbal – pre koeficienty aj pre prestíž španielskeho futbalu. A vy chcete ´zabiť´ hráča dve hodiny pred zápasom? To mi nepripadá normálne," pokračoval frustrovaný Mourinho.
Vyjadril tiež nespokojnosť s rozpisom zápasov - jeho zverencov čaká 4. novembra duel v gréckej metropole proti AEK Atény, po ktorom bude 7. novembra nasledovať ligový duel vo Valencii.
"Prinajmenšom je to prejav neúcty. V stredu večer hráme v Aténach, do Madridu dorazíme pravdepodobne o piatej ráno a v sobotu (7.11.) už hráme vo Valencii. A to všetko počas víkendu, ktorý predchádza termínu vyhradenému pre súboje národných tímov. Nedáva to absolútne žiadny zmysel. Nútiť nás hrať vo Valencii – čo je mimoriadne náročný zápas – mi nepripadá ako náhoda," uviedol portugalský stratég.
"Tie otrepané výhovorky neprejdú, veď nežijeme 25 rokov dozadu! Výhovorky typu ´rozhodla o tom televízia´ alebo ´televízia si vybrala toto stretnutie na sobotu´ – na to už neskočím. Som príliš starý na to, aby som také niečo zožral. A celá tá záležitosť s Viniciusom – to ani nestojí za komentár. Fanúšikovia Realu Madrid nie sú hlúpi a ja urobím všetko pre to, aby som ľuďom otvoril oči," avizoval Mourinho.
Pre jeho tím to bol vydarený večer a striedania zvrátili vývoj zápasu v prospech Realu, hoci ten bol počas väčšiny stretnutia herne horším súperom.
Donyell Malen dvoma gólmi zariadil pre AS Rím vedenie 3:1 už v úvode druhého polčasu. Mourinho však poslal na ihrisko hráčov, ktorí zmenili priebeh hry - Endrick a Carlos Espi skórovali, zatiaľ čo Arda Güler pridal dve asistencie, čím všetci pomohli k záverečnému obratu.
"Nebudem sa hrať na génia a tvrdiť, že som mal všetko pripravené tak, aby sme otočili z 1:3 na 4:3 – to jednoducho nie je pravda. Bol som však presvedčený, že na posledných 20 minút mám k dispozícii hráčov, ktorých môžem poslať na ihrisko a ktorí dokážu zmeniť vývoj zápasu," dodal Mourinho.
Zdroj: SITA.sk - Vinícius Júnior sa dozvedel o treste len dve hodiny pred zápasom Ligy majstrov. Mourinho prišiel s ostrou kritikou – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
José Mourinho ostro skritizoval "hanebné" rozhodnutie španielskych futbalových orgánov, ktoré len niekoľko hodín pred zápasom Ligy majstrov proti AS Rím oznámili, že krídelník Realu Madrid Vinícius Júnior dostal dištanc na štyri zápasy.
Brazílsky reprezentant sa dozvedel svoj trest po tom, čo bol vo víkendovom ligovom stretnutí proti Villarrealu (výhra 1:0) vylúčený za to, že ťahal súpera za vlasy.
Ide o citeľnú stratu, keďže Mourinho prichádza o jedného zo svojich kľúčových útočníkov pred dôležitou sériou ligových duelov. V nej figuruje aj slávne "El Clásico" proti rivalovi FC Barcelona, ktorý má na čele tabuľky pred "bielym baletom" šesťbodový náskok.
Nemohli to oznámiť inokedy?
Vinícius nastúpil v základnej zostave v zápase LM proti AS Rím, v ktorom Mourinhov tím predviedol neuveriteľný obrat. Hoci ešte sedem minút pred koncom prehrávali 1:3, napokon zvíťazili 4:3.
Portugalský kouč však na pozápasovej tlačovej konferencii jasne vyjadril svoje rozhorčenie nad tým, ako načasovanie tohto oznámenia narušilo prípravu.
"Považujete za normálne, že hráč španielskeho klubu – ktorý má odohrať dôležitý súboj aj pre samotný španielsky futbal – sa dve hodiny pred výkopom dozvie, že dostal trest na štyri zápasy? Nemohli to urobiť po tomto stretnutí? Nemohli to oznámiť zajtra ráno? To sa máme dozvedieť, že Vinícius má dištanc na štyri zápasy, až keď cestujeme autobusom a sme už takmer pri štadióne?" pýtal sa.
Náročný program
"Robia veci bez akéhokoľvek ostychu. Hráč sa dve hodiny pred súbojom dozvie, že má trest na štyri merania síl. Ide o španielsky tím, ktorý získal tri body pre španielsky futbal – pre koeficienty aj pre prestíž španielskeho futbalu. A vy chcete ´zabiť´ hráča dve hodiny pred zápasom? To mi nepripadá normálne," pokračoval frustrovaný Mourinho.
Vyjadril tiež nespokojnosť s rozpisom zápasov - jeho zverencov čaká 4. novembra duel v gréckej metropole proti AEK Atény, po ktorom bude 7. novembra nasledovať ligový duel vo Valencii.
"Prinajmenšom je to prejav neúcty. V stredu večer hráme v Aténach, do Madridu dorazíme pravdepodobne o piatej ráno a v sobotu (7.11.) už hráme vo Valencii. A to všetko počas víkendu, ktorý predchádza termínu vyhradenému pre súboje národných tímov. Nedáva to absolútne žiadny zmysel. Nútiť nás hrať vo Valencii – čo je mimoriadne náročný zápas – mi nepripadá ako náhoda," uviedol portugalský stratég.
"Tie otrepané výhovorky neprejdú, veď nežijeme 25 rokov dozadu! Výhovorky typu ´rozhodla o tom televízia´ alebo ´televízia si vybrala toto stretnutie na sobotu´ – na to už neskočím. Som príliš starý na to, aby som také niečo zožral. A celá tá záležitosť s Viniciusom – to ani nestojí za komentár. Fanúšikovia Realu Madrid nie sú hlúpi a ja urobím všetko pre to, aby som ľuďom otvoril oči," avizoval Mourinho.
Pre jeho tím to bol vydarený večer a striedania zvrátili vývoj zápasu v prospech Realu, hoci ten bol počas väčšiny stretnutia herne horším súperom.
Donyell Malen dvoma gólmi zariadil pre AS Rím vedenie 3:1 už v úvode druhého polčasu. Mourinho však poslal na ihrisko hráčov, ktorí zmenili priebeh hry - Endrick a Carlos Espi skórovali, zatiaľ čo Arda Güler pridal dve asistencie, čím všetci pomohli k záverečnému obratu.
"Nebudem sa hrať na génia a tvrdiť, že som mal všetko pripravené tak, aby sme otočili z 1:3 na 4:3 – to jednoducho nie je pravda. Bol som však presvedčený, že na posledných 20 minút mám k dispozícii hráčov, ktorých môžem poslať na ihrisko a ktorí dokážu zmeniť vývoj zápasu," dodal Mourinho.
Zdroj: SITA.sk - Vinícius Júnior sa dozvedel o treste len dve hodiny pred zápasom Ligy majstrov. Mourinho prišiel s ostrou kritikou – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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