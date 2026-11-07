Mestský park v Banskej Bystrici ožije novou výsadbou 142 stromov
Práce by mali trvať sedem až desať dní, pričom termín závisí od dodania stromov a počasia. Obnova Mestského parku na Tajovského ulici v Banskej Bystrici vstupuje do prvej významnej etapy. Už od 10. ...
7.11.2026 (SITA.sk) - Práce by mali trvať sedem až desať dní, pričom termín závisí od dodania stromov a počasia.
Obnova Mestského parku na Tajovského ulici v Banskej Bystrici vstupuje do prvej významnej etapy. Už od 10. – 11. novembra 2026 sa začne výsadba 142 nových stromov, čo predstavuje veľký krok k obnove zelene v tejto lokalite. Práce by mali trvať sedem až desať dní, pričom termín závisí od dodania stromov a počasia.
Dodávky drevín zabezpečí spoločnosť Arboeko z okolia Prahy, ktorá sa okrasným drevinám venuje viac ako tri desaťročia. „Kvalitu vybraných stromov sme si osobne overili počas leta tohto roku pri návšteve škôlky,“ uviedli zástupcovia ZAaRES-u, ktorý je zodpovedný za úsek verejnej zelene.
„Jeseň je ideálnym obdobím na výsadbu listnatých stromov, pretože prechádzajú do vegetačného pokoja, strácajú menej vody a majú ešte čas zakoreniť sa pred zimou. Práve vďaka tomu sa stromy lepšie prispôsobia novému prostrediu a na jar budú zdravšie rásť,“ vysvetľuje Ondrej Chramec zo ZAaRES-u a dopĺňa, že výsadba bude len v prípade priaznivých poveternostných podmienok.
Návrh výsadby, ktorý pripravili krajinné architektky z Ateliéru Gulačová – Šereš, bol konzultovaný s odborným tímom arboristov, zástupcov univerzít a aktívnej verejnosti. Výsadbou prevažne líp a javorov sa plánuje zlepšiť mikroklíma parku, zvýšiť tienisté plochy a obnoviť stromový porast.
Druhá etapa výsadby, ktorá zahŕňa ďalších približne 90 stromov a viac ako 100 tisov na promenáde, bude naplánovaná po ukončení stavebných prác.
Pri výsadbe stromov sa zapoja aj miestni obyvatelia – študenti SOŠ Milana Hodžu a škôlkari, ktorí spolu vytvoria environmentálny projekt Zelená štafeta. „V SOŠ Milana Hodžu dlhodobo vedieme študentov k zodpovednému prístupu k prírode. S radosťou spolupracujeme s deťmi z materských škôl, ktoré sa symbolicky postarajú o vysadené stromčeky polievaním. Takto chceme prepájať generácie a budovať vzťah k životnému prostrediu,“ hovorí pedagóg Peter Fialek.
Výsadba bude dôkladná – od vyznačenia miest po ukotvenie stromov a mulčovanie pôdy kokosovými kruhmi na udržanie vlhkosti a ochranu koreňov. Po výsadbe bude nevyhnutná pravidelná zálievka a kontrola zdravotného stavu stromov.
„Výsadba 142 stromov je dôležitý krok v obnovovaní tejto národnej kultúrnej pamiatky. Aby sa stromy ujali a rástli zdravo, potrebujú našu starostlivosť. Verím, že tento projekt prispeje k estetike parku, biodiverzite a zlepší kvalitu života našich obyvateľov i návštevníkov,“ povedal primátor mesta Ján Nosko o význame projektu.
Aktuálne sa projekt obnovy nachádza vo fáze inžinierskej činnosti, po ktorej bude nasledovať vypracovanie projektovej dokumentácie na samotnú realizáciu stavby.
Zdroj: SITA.sk - Mestský park v Banskej Bystrici ožije novou výsadbou 142 stromov © SITA Všetky práva vyhradené.
Obnova Mestského parku na Tajovského ulici v Banskej Bystrici vstupuje do prvej významnej etapy. Už od 10. – 11. novembra 2026 sa začne výsadba 142 nových stromov, čo predstavuje veľký krok k obnove zelene v tejto lokalite. Práce by mali trvať sedem až desať dní, pričom termín závisí od dodania stromov a počasia.
Dodávky drevín zabezpečí spoločnosť Arboeko z okolia Prahy, ktorá sa okrasným drevinám venuje viac ako tri desaťročia. „Kvalitu vybraných stromov sme si osobne overili počas leta tohto roku pri návšteve škôlky,“ uviedli zástupcovia ZAaRES-u, ktorý je zodpovedný za úsek verejnej zelene.
Návrh výsadby konzultovali s odborníkmi aj občanmi
„Jeseň je ideálnym obdobím na výsadbu listnatých stromov, pretože prechádzajú do vegetačného pokoja, strácajú menej vody a majú ešte čas zakoreniť sa pred zimou. Práve vďaka tomu sa stromy lepšie prispôsobia novému prostrediu a na jar budú zdravšie rásť,“ vysvetľuje Ondrej Chramec zo ZAaRES-u a dopĺňa, že výsadba bude len v prípade priaznivých poveternostných podmienok.
Návrh výsadby, ktorý pripravili krajinné architektky z Ateliéru Gulačová – Šereš, bol konzultovaný s odborným tímom arboristov, zástupcov univerzít a aktívnej verejnosti. Výsadbou prevažne líp a javorov sa plánuje zlepšiť mikroklíma parku, zvýšiť tienisté plochy a obnoviť stromový porast.
Druhá etapa výsadby, ktorá zahŕňa ďalších približne 90 stromov a viac ako 100 tisov na promenáde, bude naplánovaná po ukončení stavebných prác.
Pri výsadbe stromov sa zapoja aj miestni obyvatelia – študenti SOŠ Milana Hodžu a škôlkari, ktorí spolu vytvoria environmentálny projekt Zelená štafeta. „V SOŠ Milana Hodžu dlhodobo vedieme študentov k zodpovednému prístupu k prírode. S radosťou spolupracujeme s deťmi z materských škôl, ktoré sa symbolicky postarajú o vysadené stromčeky polievaním. Takto chceme prepájať generácie a budovať vzťah k životnému prostrediu,“ hovorí pedagóg Peter Fialek.
Zdravotný stav stromov budú kontrolovať
Výsadba bude dôkladná – od vyznačenia miest po ukotvenie stromov a mulčovanie pôdy kokosovými kruhmi na udržanie vlhkosti a ochranu koreňov. Po výsadbe bude nevyhnutná pravidelná zálievka a kontrola zdravotného stavu stromov.
„Výsadba 142 stromov je dôležitý krok v obnovovaní tejto národnej kultúrnej pamiatky. Aby sa stromy ujali a rástli zdravo, potrebujú našu starostlivosť. Verím, že tento projekt prispeje k estetike parku, biodiverzite a zlepší kvalitu života našich obyvateľov i návštevníkov,“ povedal primátor mesta Ján Nosko o význame projektu.
Aktuálne sa projekt obnovy nachádza vo fáze inžinierskej činnosti, po ktorej bude nasledovať vypracovanie projektovej dokumentácie na samotnú realizáciu stavby.
Zdroj: SITA.sk - Mestský park v Banskej Bystrici ožije novou výsadbou 142 stromov © SITA Všetky práva vyhradené.
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