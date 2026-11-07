Tisíce sýrskych vojakov majú byť vyslaných do Saudskej Arábie a Jemenu, pomôžu v boji proti Húsíom
Sýria vyšle približne 3 000 vojakov, ktorí sa zapoja do boja po boku koalície vedenej Saudskou Arábiou. Tisíce sýrskych vojakov majú byť vyslaných do Saudskej Arábie a Jemenu, pričom niektorí z nich ...
7.11.2026 (SITA.sk) - Sýria vyšle približne 3 000 vojakov, ktorí sa zapoja do boja po boku koalície vedenej Saudskou Arábiou.
Tisíce sýrskych vojakov majú byť vyslaných do Saudskej Arábie a Jemenu, pričom niektorí z nich sa už na mieste nachádzajú. Pre agentúru AFP to uviedli viacerí jemenskí predstavitelia v čase, keď sa Rijád snaží získať medzinárodnú pomoc na odrazenie Húsíov a posilnenie vlády v Adene.
Podľa troch nezávislých zdrojov z jemenských vojenských kruhov a jedného predstaviteľa rezortu obrany už boli stovky vojakov rozmiestnené na oboch stranách hranice. Sýria vyšle približne 3 000 vojakov, ktorí sa zapoja do boja po boku koalície vedenej Saudskou Arábiou. Pre agentúru AFP to potvrdil zdroj z Prezidentskej rady vedenia – najvyššieho riadiaceho orgánu v Jemene.
„Sýrska a saudskoarabská strana sa dohodli na vyslaní približne 3 000 vojakov do boja proti Húsíom,“ uviedol zdroj, ktorý si vzhľadom na citlivosť záležitosti želal zostať v anonymite. Táto dohoda bola schválená počas návštevy sýrskeho prezidenta Ahmada al-Šaraa v Rijáde tento týždeň. Obe krajiny počas nej podpísali dohody o spolupráci vrátane zmluvy v oblasti obrany.
Saudská Arábia žiada svojich spojencov o pomoc. Čelí totiž každodenným útokom zo strany skupiny podporovanej Iránom, ktorej sa nedávno podarilo ovládnuť časti pobrežia Červeného mora, dovtedy kontrolované vládou podporovanou Rijádom.
Húsíovia v posledných týždňoch zintenzívnili útoky na kráľovstvo, a to po tom, čo počas leta padlo prímerie. Útoky, ktoré si vyžiadali obete, si vynútili dvojtýždňové uzavretie letiska v Rijáde a ohrozujú rozsiahle plány Saudskej Arábie na diverzifikáciu ekonomiky.
Hoci Egypt prisľúbil vojenskú pomoc v prípade potreby a Francúzsko vyslalo vojakov na ochranu ropného terminálu Janbu v Saudskej Arábii, sýrske jednotky budú prvými zahraničnými pozemnými silami, ktoré sa zapoja do konfliktu v Jemene od jeho opätovného vyostrenia počas leta.
Zdroj z jemenského ministerstva obrany neskôr pre AFP uviedol, že podľa dostupných informácií má prvá fáza plánu zahŕňať 3 000 sýrskych bojovníkov vrátane dôstojníkov a odborníkov, pričom časť z nich už bola nasadená priamo v teréne. Zdroj dodal, že dohoda počíta s nasadením celkovo viac ako 10 000 bojovníkov, pričom zvyšok síl má byť vyslaný v neskorších fázach.
Podľa tohto zdroja sa v Rijáde v súčasnosti nachádzajú technické tímy zo sýrskeho a saudskoarabského ministerstva obrany, ktoré dolaďujú podmienky účasti sýrskych síl na operáciách proti húsíjským milíciám. Táto spolupráca je ukotvená v dohode, ktorú podpísali ministerstvá obrany oboch krajín.
Zdroj: SITA.sk - Tisíce sýrskych vojakov majú byť vyslaných do Saudskej Arábie a Jemenu, pomôžu v boji proti Húsíom © SITA Všetky práva vyhradené.
Tisíce sýrskych vojakov majú byť vyslaných do Saudskej Arábie a Jemenu, pričom niektorí z nich sa už na mieste nachádzajú. Pre agentúru AFP to uviedli viacerí jemenskí predstavitelia v čase, keď sa Rijád snaží získať medzinárodnú pomoc na odrazenie Húsíov a posilnenie vlády v Adene.
Podľa troch nezávislých zdrojov z jemenských vojenských kruhov a jedného predstaviteľa rezortu obrany už boli stovky vojakov rozmiestnené na oboch stranách hranice. Sýria vyšle približne 3 000 vojakov, ktorí sa zapoja do boja po boku koalície vedenej Saudskou Arábiou. Pre agentúru AFP to potvrdil zdroj z Prezidentskej rady vedenia – najvyššieho riadiaceho orgánu v Jemene.
Saudská Arábia žiada spojencov o pomoc
„Sýrska a saudskoarabská strana sa dohodli na vyslaní približne 3 000 vojakov do boja proti Húsíom,“ uviedol zdroj, ktorý si vzhľadom na citlivosť záležitosti želal zostať v anonymite. Táto dohoda bola schválená počas návštevy sýrskeho prezidenta Ahmada al-Šaraa v Rijáde tento týždeň. Obe krajiny počas nej podpísali dohody o spolupráci vrátane zmluvy v oblasti obrany.
Saudská Arábia žiada svojich spojencov o pomoc. Čelí totiž každodenným útokom zo strany skupiny podporovanej Iránom, ktorej sa nedávno podarilo ovládnuť časti pobrežia Červeného mora, dovtedy kontrolované vládou podporovanou Rijádom.
Húsíovia v posledných týždňoch zintenzívnili útoky na kráľovstvo, a to po tom, čo počas leta padlo prímerie. Útoky, ktoré si vyžiadali obete, si vynútili dvojtýždňové uzavretie letiska v Rijáde a ohrozujú rozsiahle plány Saudskej Arábie na diverzifikáciu ekonomiky.
Hoci Egypt prisľúbil vojenskú pomoc v prípade potreby a Francúzsko vyslalo vojakov na ochranu ropného terminálu Janbu v Saudskej Arábii, sýrske jednotky budú prvými zahraničnými pozemnými silami, ktoré sa zapoja do konfliktu v Jemene od jeho opätovného vyostrenia počas leta.
Nasadiť by mali vyše desaťtisíc vojakov
Zdroj z jemenského ministerstva obrany neskôr pre AFP uviedol, že podľa dostupných informácií má prvá fáza plánu zahŕňať 3 000 sýrskych bojovníkov vrátane dôstojníkov a odborníkov, pričom časť z nich už bola nasadená priamo v teréne. Zdroj dodal, že dohoda počíta s nasadením celkovo viac ako 10 000 bojovníkov, pričom zvyšok síl má byť vyslaný v neskorších fázach.
Podľa tohto zdroja sa v Rijáde v súčasnosti nachádzajú technické tímy zo sýrskeho a saudskoarabského ministerstva obrany, ktoré dolaďujú podmienky účasti sýrskych síl na operáciách proti húsíjským milíciám. Táto spolupráca je ukotvená v dohode, ktorú podpísali ministerstvá obrany oboch krajín.
Zdroj: SITA.sk - Tisíce sýrskych vojakov majú byť vyslaných do Saudskej Arábie a Jemenu, pomôžu v boji proti Húsíom © SITA Všetky práva vyhradené.
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