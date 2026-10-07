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LG spúšťa jesenný cashback: za televízor vráti časť ceny až do výšky 2 000 eur


Tagy: Cashback PR Televízor

Najnovšie televízory LG s technológiou Micro RGB aj modely, ktoré najlepšie dopadli v teste dTestu, teraz môžu vyjsť lacnejšie. Ak si od 30. septembra do 2. novembra 2026 kúpite jeden z ...



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lg ms cb26q3 life oled83w6 01 1280x840 1 676x444 7.10.2026 (SITA.sk) - Najnovšie televízory LG s technológiou Micro RGB aj modely, ktoré najlepšie dopadli v teste dTestu, teraz môžu vyjsť lacnejšie.


Ak si od 30. septembra do 2. novembra 2026 kúpite jeden z vybraných televízorov a napíšete naň recenziu, LG vám vráti 80 až 2 000 eur podľa modelu. Žiadosti sa podávajú od 14. októbra do 30. novembra 2026.

S jeseňou prichádzajú dlhé večery, keď sa viac sedí doma pri filmoch a seriáloch. Ak uvažujete o novom televízore, LG vám môže časť ceny vrátiť. Stačí počas akcie kúpiť niektorý z vybraných modelov a napísať naň recenziu.

Tohtoročné novinky aj víťazi testu


Akcia sa týka aj najnovších modelov. Patria k nim televízory radu MRGB s technológiou Micro RGB evo, ktorú LG uviedlo na trh tento rok. Podsvietenie v nich tvoria drobné červené, zelené a modré LED diódy, vďaka ktorým obrazovka zobrazí širšiu škálu farieb.

Do akcie patria aj televízory, ktoré obstáli v nezávislom teste. Spotrebiteľská organizácia dTest v septembrovom čísle zverejnila výsledky testu 27 televízorov s uhlopriečkou 65 a 75 palcov. Najlepšie dopadol LG OLED65G66LS s 81 %, hneď za ním skončil OLED65G64LW s 80 %. Oba dostali hodnotenie "veľmi dobre". Za posledné dva roky ho od dTestu získali len tri televízory a všetky patria do radu LG OLED G. V akcii je aj model LG 65MRGB88B6B, ktorý v teste dostal hodnotenie "dobre".

Koľko získate späť?


Sumu určuje model. Do akcie patrí 17 televízorov OLED s uhlopriečkou 55 až 97 palcov, za ktoré LG vracia 200 až 2 000 eur, a 9 modelov radu MRGB od 55 do 100 palcov, za ktoré vráti 80 až 2 000 eur. 80 eur dostanete za 55-palcové modely 55MRGB88B6B a 55MRGB86B6A. Za modely 65LX7B6LA, 55LX7B6LA a 27LX6TDGA je to 200 eur.

2 000 eur dostanú kupujúci troch najväčších obrazoviek: 97-palcového OLED97G64LW, 100-palcového 100MRGB96B6 a 115-palcového 115QNED93B6.

Postup má tri kroky



  1. Od 30. septembra do 2. novembra 2026 kúpte televízor zo zoznamu u jedného zo zapojených predajcov. Sú to Alza.sk, NAY, PLANEO, TPD – Euronics, Josef Kružliak – ELLEX/LG Store a oficiálny e-shop LGshop.sk.

  2. Do 28 dní od nákupu napíšte na televízor recenziu na webe predajcu. Ak predajca recenzie nezbiera, poslúži www.lg.com/sk. Recenzia nemusí byť pochvalná, ale bez nej žiadosť neprejde.

  3. Na www.lgcashback.com/sk pošlite žiadosť, najskôr 14 dní po nákupe a najneskôr 30. novembra 2026. Priložte účtenku, fotku štítku so sériovým číslom televízora a snímku obrazovky so svojou recenziou.


Keďže žiadosť sa dá podať až dva týždne po nákupe, formulár sa otvorí 14. októbra. Kto nakúpi v prvý deň akcie, podáva žiadosť práve vtedy. Kto nakúpi v posledný deň, má na recenziu aj žiadosť čas do 30. novembra. LG vám registráciu potvrdí e-mailom a po jej schválení pošle peniaze na účet najneskôr do 42 pracovných dní. Zapojiť sa môžu súkromné osoby s trvalým pobytom na Slovensku alebo v Česku. Nákup na firmu sa nepočíta.

Zoznam modelov s presnými sumami a úplné pravidlá nájdete na www.lgcashback.com/sk. Oplatí sa doň pozrieť ešte pred nákupom. Televízor, ktorý v zozname nie je, do akcie nespadá a LG nezaručuje, že každý predajca bude mať všetky modely. Nakupovať môžete ešte osem dní po zmene času do 2. novembra.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - LG spúšťa jesenný cashback: za televízor vráti časť ceny až do výšky 2 000 eur © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Cashback PR Televízor
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