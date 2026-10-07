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Bratislava si za deväť rokov vzala z regiónov 108-tisíc mladých ľudí: Väčšina odídených z Košického kraja smeruje práve tam
Tagy: PR
Bratislava za posledných deväť rokov stiahla z regiónov približne 108-tisíc mladých ľudí. Ako ukazuje analýza, ktorú si dal spracovať poslanec NRSR, splnomocnenec vlády pre rozvoj východného ...
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7.10.2026 (SITA.sk) - Bratislava za posledných deväť rokov stiahla z regiónov približne 108-tisíc mladých ľudí.
Ako ukazuje analýza, ktorú si dal spracovať poslanec NRSR, splnomocnenec vlády pre rozvoj východného Slovenska Igor Šimko, väčšina obyvateľov Košického samosprávneho kraja odchádza do hlavného mesta. Vyľudňovanie regiónu sa tak neukazuje len ako pocit či dojem, ale potvrdili ho aj tvrdé dáta, ktoré sú overiteľné a dostupné.
Podľa analýzy dát INESS pritiahla Bratislava za roky 2014 až 2023 z regiónov približne 108-tisíc mladých ľudí. Bratislavský kraj tak posledných deväť rokov v priemere ročne získaval 16 prisťahovalcov na tisíc obyvateľov. Zároveň má Slovensko za sebou podľa Štatistického úradu SR už piaty medziročný pokles populácie v rade, druhý najvýraznejší úbytok v histórii krajiny, a to pri historicky najnižšej pôrodnosti (dáta za rok 2025).
Treba zdôrazniť, že ľudia, čo z Košického kraja odchádzajú, nemieria kdekoľvek. Podľa vlastnej analýzy dát ŠÚ SR smerovalo v jednotlivých rokoch minimálne 57 % vnútroštátneho úbytku obyvateľov kraja práve do Bratislavy, v niektorých rokoch to bolo až 92 %.
Vlastná analýza Igora Šimka, postavená na dátach ŠÚ SR DATAcube, ukazuje, že migračné saldo Košického kraja dosiahlo v roku 2025 hodnotu −846 osôb, čo je najhorší výsledok v histórii kraja. Neodchádzajú pritom len študenti, odchádzajú tridsiatnici, keďže až 97,8 % úbytku obyvateľov vo veku 15 až 39 rokov pripadá na vekovú skupinu 25 až 39 rokov. To sú ľudia, ktorí si už zakladajú rodinu, kupujú bývanie a rozhodujú sa, kde dlhodobo zostanú. Tým pádom sa nejedná o odchod za štúdiom, ale o odchod po ňom, keď človek hľadá, kde profesijne aj osobne rásť. Zároveň odchod z regiónu nie je podľa analýzy izolovaný len na vidiek. Aj veľké mestá ako Košice či Michalovce zaznamenali od roku 2011 pokles počtu obyvateľov takmer o 7 %.
Podľa dát, ktoré priniesla televízia Markíza (tnlive.sk), potrebuje domácnosť na Slovensku v priemere necelých 12 ročných príjmov na kúpu bežného trojizbového bytu s výmerou 70 m². V Košiciach je to podľa vyjadrenia realitnej analytičky spoločnosti Tobireal pre TV Markíza viac ako 14 ročných príjmov. Práve nedostupné bývanie je podľa Šimka jedným z hlavných dôvodov, prečo mladí ľudia z regiónu odchádzajú.
Kandidát na predsedu Košického samosprávneho kraja Igor Šimko zdôrazňuje, že cieľom analýzy nie je len pomenovať problém, ale ponúknuť realizovateľné riešenie. Ako kandidát na predsedu Košického samosprávneho kraja bude presadzovať výstavbu 2 000 až 3 000 nájomných bytov naviazaných na priemyselné uzly kraja, na pozemkoch vo vlastníctve kraja, ktoré by pomohli mestám a obciam s prípravou a financovaním výstavby.
"Toto nie je košický problém. Toto je slovenský problém, ktorý je na východe najviac citeľný. Riešením by mohla byť výstavba 2 000 až 3 000 nájomných bytov pri pracovných uzloch kraja, pričom kraj dá pozemky a zaplatí prípravu projektov, samotnú stavbu budú obce financovať cez zvýhodnený úver a dotáciu zo Štátneho fondu rozvoja bývania," uvádza Šimko.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Bratislava si za deväť rokov vzala z regiónov 108-tisíc mladých ľudí: Väčšina odídených z Košického kraja smeruje práve tam © SITA Všetky práva vyhradené.
Ako ukazuje analýza, ktorú si dal spracovať poslanec NRSR, splnomocnenec vlády pre rozvoj východného Slovenska Igor Šimko, väčšina obyvateľov Košického samosprávneho kraja odchádza do hlavného mesta. Vyľudňovanie regiónu sa tak neukazuje len ako pocit či dojem, ale potvrdili ho aj tvrdé dáta, ktoré sú overiteľné a dostupné.
Podľa analýzy dát INESS pritiahla Bratislava za roky 2014 až 2023 z regiónov približne 108-tisíc mladých ľudí. Bratislavský kraj tak posledných deväť rokov v priemere ročne získaval 16 prisťahovalcov na tisíc obyvateľov. Zároveň má Slovensko za sebou podľa Štatistického úradu SR už piaty medziročný pokles populácie v rade, druhý najvýraznejší úbytok v histórii krajiny, a to pri historicky najnižšej pôrodnosti (dáta za rok 2025).
Treba zdôrazniť, že ľudia, čo z Košického kraja odchádzajú, nemieria kdekoľvek. Podľa vlastnej analýzy dát ŠÚ SR smerovalo v jednotlivých rokoch minimálne 57 % vnútroštátneho úbytku obyvateľov kraja práve do Bratislavy, v niektorých rokoch to bolo až 92 %.
Košický kraj: Najaktuálnejší dôkaz
Vlastná analýza Igora Šimka, postavená na dátach ŠÚ SR DATAcube, ukazuje, že migračné saldo Košického kraja dosiahlo v roku 2025 hodnotu −846 osôb, čo je najhorší výsledok v histórii kraja. Neodchádzajú pritom len študenti, odchádzajú tridsiatnici, keďže až 97,8 % úbytku obyvateľov vo veku 15 až 39 rokov pripadá na vekovú skupinu 25 až 39 rokov. To sú ľudia, ktorí si už zakladajú rodinu, kupujú bývanie a rozhodujú sa, kde dlhodobo zostanú. Tým pádom sa nejedná o odchod za štúdiom, ale o odchod po ňom, keď človek hľadá, kde profesijne aj osobne rásť. Zároveň odchod z regiónu nie je podľa analýzy izolovaný len na vidiek. Aj veľké mestá ako Košice či Michalovce zaznamenali od roku 2011 pokles počtu obyvateľov takmer o 7 %.
Problém aj nedostupné bývanie
Podľa dát, ktoré priniesla televízia Markíza (tnlive.sk), potrebuje domácnosť na Slovensku v priemere necelých 12 ročných príjmov na kúpu bežného trojizbového bytu s výmerou 70 m². V Košiciach je to podľa vyjadrenia realitnej analytičky spoločnosti Tobireal pre TV Markíza viac ako 14 ročných príjmov. Práve nedostupné bývanie je podľa Šimka jedným z hlavných dôvodov, prečo mladí ľudia z regiónu odchádzajú.
Kandidát na predsedu Košického samosprávneho kraja Igor Šimko zdôrazňuje, že cieľom analýzy nie je len pomenovať problém, ale ponúknuť realizovateľné riešenie. Ako kandidát na predsedu Košického samosprávneho kraja bude presadzovať výstavbu 2 000 až 3 000 nájomných bytov naviazaných na priemyselné uzly kraja, na pozemkoch vo vlastníctve kraja, ktoré by pomohli mestám a obciam s prípravou a financovaním výstavby.
"Toto nie je košický problém. Toto je slovenský problém, ktorý je na východe najviac citeľný. Riešením by mohla byť výstavba 2 000 až 3 000 nájomných bytov pri pracovných uzloch kraja, pričom kraj dá pozemky a zaplatí prípravu projektov, samotnú stavbu budú obce financovať cez zvýhodnený úver a dotáciu zo Štátneho fondu rozvoja bývania," uvádza Šimko.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Bratislava si za deväť rokov vzala z regiónov 108-tisíc mladých ľudí: Väčšina odídených z Košického kraja smeruje práve tam © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR
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