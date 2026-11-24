Slovan má piatu šancu a druhú domácu na prvé body v Lige majstrov. Len najlepší výkon sezóny môže pomôcť
Po nemeckom VfB Stuttgart hráči Slovana Bratislava doma v LM privítajú španielsky Real Betis. Štyri zápasy, nula bodov a skóre 1:17. Taký je krátky, ale výrečný sumár účinkovania ...
24.11.2026 (SITA.sk) - Po nemeckom VfB Stuttgart hráči Slovana Bratislava doma v LM privítajú španielsky Real Betis.
Štyri zápasy, nula bodov a skóre 1:17. Taký je krátky, ale výrečný sumár účinkovania ŠK Slovan Bratislava v hlavnej fáze Ligy majstrov 2026/2027.
Pozitíva na konte bodov alebo minimálne gólov môžu pribudnúť už v utorok večer, keď "belasí" privítajú na Tehelnom poli španielsky Real Betis.
Súper spod Pyrenejí je jasný favorit. Má vo svojom kádri viacero zvučných mien a v najkvalitnejšej európskej súťaži bojuje o priamy postup do osemfinále.
V Lige majstrov Španieli dosiaľ získali deväť bodov, keď zdolali francúzske Lille (3:2), portugalské Porto (3:2) aj holandský Feyenoord (1:0). V domácej La Lige im patrí štvrtá priečka a môžu sa pochváliť aj víťazstvom nad Realom Madrid.
"Nastúpime proti historicky aj aktuálne jednému zo štyroch najlepších tímov La Ligy. Len najlepší výkon tejto sezóny nám môže niečo priniesť. Bude to náročný zápas," povedal kapitán ŠK Slovan Andraž Šporar na webe skslovan.com.
"Kapitán španielskeho tímu je Isco, päťnásobný víťaz Ligy majstrov. V zostave nájdeme aj Daniho Ceballosa, ktorý pôsobil v Reale aj Arsenale. Ofenzívu zdobia marocký reprezentant Abde Ezzalzouli a Brazílčan Antony, ktorého fanúšikovia poznajú najmä z pôsobenia v Manchestri United. Na pravom kraji obrany zase operuje bývalý hráč Arsenalu Héctor Bellerín," napísal web ŠK Slovan Bratislava.
"Verím, že každé mužstvo má nejakú slabinu. Pôjde o to, ako ju dokážeme využiť a či budeme dostatočne priamočiari. Verím, že to súperovi maximálne sťažíme," uviedol tréner ŠK Slovan Yaya Touré na predzápasovej tlačovej konferencii.
"Betisu sa darí v domácej lige aj v Lige majstrov, kde je v hre o priamy postup. V tomto zápase určite nič neponechá na náhodu a pôjde za víťazstvom. Ja však verím, že Slovanu sa podarí minimálne skórovať,“ prezradil svoj odhad hlavný bookmaker Niké Richard Slušný.
Bude to len druhý domáci zápas pre slovenského majstra v ligovej fáze Ligy majstrov. Proti Stuttgartu sa síce pred vyše mesiacom zrodila prehra 0:3, ale v zápase boli pasáže hry, keď bol Slovan vyrovnaným ba aj lepším tímom.
"Neboli sme lepší ako Stuttgart, ale ak by nám uznali gól na 1:1, mohli sme o niečo hrať. Teraz to chceme, hrať o niečo proti Betisu," dodal Šporar.
Zápas ŠK Slovan - Real Betis sa na Tehelnom poli začne v utorok o 21.00 h. Hlavný rozhodca bude Jérome Risard z Francúzska.
Zdroj: SITA.sk - Slovan má piatu šancu a druhú domácu na prvé body v Lige majstrov. Len najlepší výkon sezóny môže pomôcť © SITA Všetky práva vyhradené.
Štyri zápasy, nula bodov a skóre 1:17. Taký je krátky, ale výrečný sumár účinkovania ŠK Slovan Bratislava v hlavnej fáze Ligy majstrov 2026/2027.
Pozitíva na konte bodov alebo minimálne gólov môžu pribudnúť už v utorok večer, keď "belasí" privítajú na Tehelnom poli španielsky Real Betis.
Súper spod Pyrenejí je jasný favorit. Má vo svojom kádri viacero zvučných mien a v najkvalitnejšej európskej súťaži bojuje o priamy postup do osemfinále.
Uhrali 9 bodov
V Lige majstrov Španieli dosiaľ získali deväť bodov, keď zdolali francúzske Lille (3:2), portugalské Porto (3:2) aj holandský Feyenoord (1:0). V domácej La Lige im patrí štvrtá priečka a môžu sa pochváliť aj víťazstvom nad Realom Madrid.
"Nastúpime proti historicky aj aktuálne jednému zo štyroch najlepších tímov La Ligy. Len najlepší výkon tejto sezóny nám môže niečo priniesť. Bude to náročný zápas," povedal kapitán ŠK Slovan Andraž Šporar na webe skslovan.com.
Veľké mená z Premier league
"Kapitán španielskeho tímu je Isco, päťnásobný víťaz Ligy majstrov. V zostave nájdeme aj Daniho Ceballosa, ktorý pôsobil v Reale aj Arsenale. Ofenzívu zdobia marocký reprezentant Abde Ezzalzouli a Brazílčan Antony, ktorého fanúšikovia poznajú najmä z pôsobenia v Manchestri United. Na pravom kraji obrany zase operuje bývalý hráč Arsenalu Héctor Bellerín," napísal web ŠK Slovan Bratislava.
"Verím, že každé mužstvo má nejakú slabinu. Pôjde o to, ako ju dokážeme využiť a či budeme dostatočne priamočiari. Verím, že to súperovi maximálne sťažíme," uviedol tréner ŠK Slovan Yaya Touré na predzápasovej tlačovej konferencii.
"Betisu sa darí v domácej lige aj v Lige majstrov, kde je v hre o priamy postup. V tomto zápase určite nič neponechá na náhodu a pôjde za víťazstvom. Ja však verím, že Slovanu sa podarí minimálne skórovať,“ prezradil svoj odhad hlavný bookmaker Niké Richard Slušný.
Bude to len druhý domáci zápas pre slovenského majstra v ligovej fáze Ligy majstrov. Proti Stuttgartu sa síce pred vyše mesiacom zrodila prehra 0:3, ale v zápase boli pasáže hry, keď bol Slovan vyrovnaným ba aj lepším tímom.
Neboli lepší, ale...
"Neboli sme lepší ako Stuttgart, ale ak by nám uznali gól na 1:1, mohli sme o niečo hrať. Teraz to chceme, hrať o niečo proti Betisu," dodal Šporar.
Zápas ŠK Slovan - Real Betis sa na Tehelnom poli začne v utorok o 21.00 h. Hlavný rozhodca bude Jérome Risard z Francúzska.
Zdroj: SITA.sk - Slovan má piatu šancu a druhú domácu na prvé body v Lige majstrov. Len najlepší výkon sezóny môže pomôcť © SITA Všetky práva vyhradené.
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