Česko sa pridalo k výzve adresovanej Mjanmarsku po rozsudku o genocíde. Slovensko medzi signatármi chýba
K vyhláseniu sa okrem Česka pripojili Austrália, Belgicko, Kanada, Cyprus, Estónsko, Island, Lotyšsko, Luxembursko, Nový Zéland, Portugalsko, Španielsko, Gambia a Spojené kráľovstvo. Česko sa zaradilo ...
24.11.2026 (SITA.sk) - K vyhláseniu sa okrem Česka pripojili Austrália, Belgicko, Kanada, Cyprus, Estónsko, Island, Lotyšsko, Luxembursko, Nový Zéland, Portugalsko, Španielsko, Gambia a Spojené kráľovstvo.
Česko sa zaradilo medzi 14 krajín, ktoré v pondelok spoločným vyhlásením reagovali na historický rozsudok Medzinárodného súdneho dvora (ICJ) o genocíde moslimskej menšiny Rohingov v Mjanmarsku. Signatári vyzvali tamojšiu vládu, aby v plnom rozsahu rešpektovala rozhodnutie najvyššieho súdneho orgánu Organizácie Spojených národov (OSN). Slovensko medzi krajinami podpísanými pod spoločným vyhlásením nefiguruje. Informuje o tom agentúra AFP.
K vyhláseniu sa okrem Česka pripojili Austrália, Belgicko, Kanada, Cyprus, Estónsko, Island, Lotyšsko, Luxembursko, Nový Zéland, Portugalsko, Španielsko, Gambia a Spojené kráľovstvo. Ministri zahraničných vecí týchto krajín konštatovali, že Mjanmarsko porušilo svoje záväzky vyplývajúce z Dohovoru o genocíde. „Zdôrazňujeme, že rozsudok súdu je pre Mjanmarsko záväzný, a vyzývame Mjanmarsko, aby v plnom rozsahu dodržiavalo svoje záväzky podľa medzinárodného práva vrátane rozhodnutia súdu,“ uviedli v spoločnom vyhlásení.
Spojené kráľovstvo zašlo ešte ďalej a samostatne oznámilo, že formálne uznáva genocídu Rohingov. Londýn zároveň uvalil sankcie na päť vysokopostavených predstaviteľov mjanmarskej armády, ktoré zahŕňajú zmrazenie majetku a zákaz cestovania. Britská vláda plánuje aj legislatívu zameranú na vývoz a dodávky leteckého paliva do Mjanmarska. „Hrozné násilie a prenasledovanie, ktorým boli Rohingovia vystavení, nemôžu zostať bez odozvy,“ vyhlásil britský minister zahraničných vecí Ed Miliband.
Británia tiež poskytne ďalších päť miliónov libier na humanitárnu pomoc približne 350-tisíc ľuďom v Jakchainskom štáte, kde je situácia najkritickejšia. Ďalšie tri milióny libier vyčlení na posilnenie mechanizmov vyvodzovania zodpovednosti a zabezpečenie spravodlivosti pre obete porušovania ľudských práv v Mjanmarsku.
Medzinárodný súdny dvor 19. novembra rozhodol, že Mjanmarsko sa počas vojenského zásahu proti Rohingom v roku 2017 dopustilo genocídy. Ide o historický verdikt, keďže súd prvýkrát za 80 rokov svojej existencie konštatoval, že sa genocídy dopustil štát. Mjanmarská vláda označila rozsudok za nespravodlivý a vyjadrila nad ním veľké sklamanie. Británia už krátko po jeho vynesení oznámila vyhostenie mjanmarského vojenského pridelenca.
Zdroj: SITA.sk - Česko sa pridalo k výzve adresovanej Mjanmarsku po rozsudku o genocíde. Slovensko medzi signatármi chýba © SITA Všetky práva vyhradené.
Česko sa zaradilo medzi 14 krajín, ktoré v pondelok spoločným vyhlásením reagovali na historický rozsudok Medzinárodného súdneho dvora (ICJ) o genocíde moslimskej menšiny Rohingov v Mjanmarsku. Signatári vyzvali tamojšiu vládu, aby v plnom rozsahu rešpektovala rozhodnutie najvyššieho súdneho orgánu Organizácie Spojených národov (OSN). Slovensko medzi krajinami podpísanými pod spoločným vyhlásením nefiguruje. Informuje o tom agentúra AFP.
K vyhláseniu sa okrem Česka pripojili Austrália, Belgicko, Kanada, Cyprus, Estónsko, Island, Lotyšsko, Luxembursko, Nový Zéland, Portugalsko, Španielsko, Gambia a Spojené kráľovstvo. Ministri zahraničných vecí týchto krajín konštatovali, že Mjanmarsko porušilo svoje záväzky vyplývajúce z Dohovoru o genocíde. „Zdôrazňujeme, že rozsudok súdu je pre Mjanmarsko záväzný, a vyzývame Mjanmarsko, aby v plnom rozsahu dodržiavalo svoje záväzky podľa medzinárodného práva vrátane rozhodnutia súdu,“ uviedli v spoločnom vyhlásení.
Spojené kráľovstvo zašlo ešte ďalej a samostatne oznámilo, že formálne uznáva genocídu Rohingov. Londýn zároveň uvalil sankcie na päť vysokopostavených predstaviteľov mjanmarskej armády, ktoré zahŕňajú zmrazenie majetku a zákaz cestovania. Britská vláda plánuje aj legislatívu zameranú na vývoz a dodávky leteckého paliva do Mjanmarska. „Hrozné násilie a prenasledovanie, ktorým boli Rohingovia vystavení, nemôžu zostať bez odozvy,“ vyhlásil britský minister zahraničných vecí Ed Miliband.
Británia tiež poskytne ďalších päť miliónov libier na humanitárnu pomoc približne 350-tisíc ľuďom v Jakchainskom štáte, kde je situácia najkritickejšia. Ďalšie tri milióny libier vyčlení na posilnenie mechanizmov vyvodzovania zodpovednosti a zabezpečenie spravodlivosti pre obete porušovania ľudských práv v Mjanmarsku.
Medzinárodný súdny dvor 19. novembra rozhodol, že Mjanmarsko sa počas vojenského zásahu proti Rohingom v roku 2017 dopustilo genocídy. Ide o historický verdikt, keďže súd prvýkrát za 80 rokov svojej existencie konštatoval, že sa genocídy dopustil štát. Mjanmarská vláda označila rozsudok za nespravodlivý a vyjadrila nad ním veľké sklamanie. Británia už krátko po jeho vynesení oznámila vyhostenie mjanmarského vojenského pridelenca.
Zdroj: SITA.sk - Česko sa pridalo k výzve adresovanej Mjanmarsku po rozsudku o genocíde. Slovensko medzi signatármi chýba © SITA Všetky práva vyhradené.