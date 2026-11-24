Holeša nemá rád frázu o užívaní si zápasov. Od Sloveniek chce maximum, od domácich ME aj viac než športový úspech
Z dlhodobého hľadiska vidí prezident SZH problém najmä v obmedzenom počte hráčok, ktoré pravidelne pôsobia na najvyššej klubovej úrovni. V nadnárodnej súťaži účinkujú iba štyri slovenské družstvá a ...
24.11.2026 (SITA.sk) - Z dlhodobého hľadiska vidí prezident SZH problém najmä v obmedzenom počte hráčok, ktoré pravidelne pôsobia na najvyššej klubovej úrovni. V nadnárodnej súťaži účinkujú iba štyri slovenské družstvá a ďalším klubom bráni v napredovaní nedostatok financií.
Domáce majstrovstvá Európy nemusia byť pre slovenskú ženskú hádzanú úspešné iba v prípade postupu zo základnej skupiny. Prezident Slovenského zväzu hádzanej (SZH) Jaroslav Holeša vidí v decembrovom šampionáte v Bratislave predovšetkým príležitosť vymaniť tento šport z tieňa futbalu a hokeja, prilákať do klubov viac detí a postupne rozšíriť hráčsku základňu. Od reprezentantiek však očakáva maximálnu bojovnosť a príliš sa nestotožňuje s často používanou frázou, že si športovci majú vystúpenie na veľkom podujatí predovšetkým užiť.
„Nemám veľmi rád frázu, že si hráčky majú zápas predovšetkým užiť. Podľa mňa si ho skutočne užijú až vtedy, keď doň dajú všetko. Keď odídu z palubovky s vedomím, že urobili maximum, čo bolo v ich silách,“ povedal Holeša v rozhovore pre web zväzu. Podľa neho nemusí byť ani prehra automaticky neúspechom. Za hodnotný výsledok by považoval napríklad tesnú prehru s favorizovaným Nemeckom, pokiaľ by slovenské reprezentantky predviedli kvalitný výkon.
Šéf slovenskej hádzanej si však v kútiku duše želá zopakovanie scenára z roku 2014, keď Slovenky prekvapili postupom zo základnej skupiny ME. Za kľúčový považuje úvodný duel proti Srbsku 4. decembra. Zároveň priznáva, že súčasnému reprezentačnému tímu stále niečo chýba. „Čo nám zatiaľ trochu chýba, je víťazstvo nad kvalitným súperom, ktoré by dievčatám dodalo potrebné sebavedomie. Pozitívne však vnímam najmä výkony našich brankárok. Tam máme veľkú kvalitu. Zlepšuje sa aj obranná činnosť,“ zhodnotil Holeša.
Z dlhodobého hľadiska vidí prezident SZH problém najmä v obmedzenom počte hráčok, ktoré pravidelne pôsobia na najvyššej klubovej úrovni. V nadnárodnej súťaži účinkujú iba štyri slovenské družstvá a ďalším klubom bráni v napredovaní nedostatok financií. „Máme síce pomerne silnú prvú ligu a množstvo klubov, ktoré odvádzajú dobrú prácu, ale problémom je aj financovanie ženského športu na Slovensku. Viaceré kluby jednoducho nemajú dostatok prostriedkov na to, aby mohli pôsobiť na najvyššej úrovni,“ upozornil.
Nádej vkladá do nastupujúcej generácie, ktorá už zaznamenala výrazné úspechy na medzinárodnej scéne. Slovenské kadetky sa stali majsterkami Európy a následne obsadili šieste miesto na svetovom šampionáte. Zväz chce perspektívne hráčky postupne zapájať do prípravy seniorskej reprezentácie. Medzi najväčšie talenty patrí podľa Holešu Mária Bartková, ktorej však napredovanie komplikovali zdravotné problémy. Domáci šampionát by mal zároveň motivovať ďalšie dievčatá, aby sa začali venovať hádzanej.
Skutočný prínos decembrových majstrovstiev Európy sa tak podľa Holešu môže ukázať až s odstupom času, keď už bude bratislavská TIPOS aréna opäť slúžiť hokejistom. „Chceme, aby na hádzanú chodilo viac divákov, aby mala väčší priestor v televízii a médiách, aby do klubových prípraviek prichádzalo viac detí a aby sa do školských hádzanárskych súťaží zapájalo viac škôl. Ak sa nám podarí vyvolať takúto pozitívnu vlnu, bude to možno ešte dôležitejšie než samotné výsledky na šampionáte. Pre slovenskú hádzanú by to mohlo znamenať významný krok dopredu,“ uzavrel prezident SZH.
Zdroj: SITA.sk - Holeša nemá rád frázu o užívaní si zápasov. Od Sloveniek chce maximum, od domácich ME aj viac než športový úspech © SITA Všetky práva vyhradené.
Domáce majstrovstvá Európy nemusia byť pre slovenskú ženskú hádzanú úspešné iba v prípade postupu zo základnej skupiny. Prezident Slovenského zväzu hádzanej (SZH) Jaroslav Holeša vidí v decembrovom šampionáte v Bratislave predovšetkým príležitosť vymaniť tento šport z tieňa futbalu a hokeja, prilákať do klubov viac detí a postupne rozšíriť hráčsku základňu. Od reprezentantiek však očakáva maximálnu bojovnosť a príliš sa nestotožňuje s často používanou frázou, že si športovci majú vystúpenie na veľkom podujatí predovšetkým užiť.
Prehra nemusí byť neúspech
„Nemám veľmi rád frázu, že si hráčky majú zápas predovšetkým užiť. Podľa mňa si ho skutočne užijú až vtedy, keď doň dajú všetko. Keď odídu z palubovky s vedomím, že urobili maximum, čo bolo v ich silách,“ povedal Holeša v rozhovore pre web zväzu. Podľa neho nemusí byť ani prehra automaticky neúspechom. Za hodnotný výsledok by považoval napríklad tesnú prehru s favorizovaným Nemeckom, pokiaľ by slovenské reprezentantky predviedli kvalitný výkon.
Šéf slovenskej hádzanej si však v kútiku duše želá zopakovanie scenára z roku 2014, keď Slovenky prekvapili postupom zo základnej skupiny ME. Za kľúčový považuje úvodný duel proti Srbsku 4. decembra. Zároveň priznáva, že súčasnému reprezentačnému tímu stále niečo chýba. „Čo nám zatiaľ trochu chýba, je víťazstvo nad kvalitným súperom, ktoré by dievčatám dodalo potrebné sebavedomie. Pozitívne však vnímam najmä výkony našich brankárok. Tam máme veľkú kvalitu. Zlepšuje sa aj obranná činnosť,“ zhodnotil Holeša.
Nedostatok financií
Z dlhodobého hľadiska vidí prezident SZH problém najmä v obmedzenom počte hráčok, ktoré pravidelne pôsobia na najvyššej klubovej úrovni. V nadnárodnej súťaži účinkujú iba štyri slovenské družstvá a ďalším klubom bráni v napredovaní nedostatok financií. „Máme síce pomerne silnú prvú ligu a množstvo klubov, ktoré odvádzajú dobrú prácu, ale problémom je aj financovanie ženského športu na Slovensku. Viaceré kluby jednoducho nemajú dostatok prostriedkov na to, aby mohli pôsobiť na najvyššej úrovni,“ upozornil.
Nádej vkladá do nastupujúcej generácie, ktorá už zaznamenala výrazné úspechy na medzinárodnej scéne. Slovenské kadetky sa stali majsterkami Európy a následne obsadili šieste miesto na svetovom šampionáte. Zväz chce perspektívne hráčky postupne zapájať do prípravy seniorskej reprezentácie. Medzi najväčšie talenty patrí podľa Holešu Mária Bartková, ktorej však napredovanie komplikovali zdravotné problémy. Domáci šampionát by mal zároveň motivovať ďalšie dievčatá, aby sa začali venovať hádzanej.
Skutočný prínos decembrových majstrovstiev Európy sa tak podľa Holešu môže ukázať až s odstupom času, keď už bude bratislavská TIPOS aréna opäť slúžiť hokejistom. „Chceme, aby na hádzanú chodilo viac divákov, aby mala väčší priestor v televízii a médiách, aby do klubových prípraviek prichádzalo viac detí a aby sa do školských hádzanárskych súťaží zapájalo viac škôl. Ak sa nám podarí vyvolať takúto pozitívnu vlnu, bude to možno ešte dôležitejšie než samotné výsledky na šampionáte. Pre slovenskú hádzanú by to mohlo znamenať významný krok dopredu,“ uzavrel prezident SZH.
Zdroj: SITA.sk - Holeša nemá rád frázu o užívaní si zápasov. Od Sloveniek chce maximum, od domácich ME aj viac než športový úspech © SITA Všetky práva vyhradené.