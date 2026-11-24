Minister Blanár v parlamente odvolávaný nebol, mimoriadnu schôdzu v utorok neotvorili – VIDEO
Jurajovi Blanárovi opozícia vyčíta aj jeho rokovania v Moskve. V parlamente v utorok neotvorili mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra zahraničných ...
24.11.2026 (SITA.sk) - Jurajovi Blanárovi opozícia vyčíta aj jeho rokovania v Moskve.
„Minister za tri roky svojho pôsobenia doviedol slovenskú diplomaciu na pokraj funkčnej aj morálnej paralýzy,“ napísali predkladatelia k odôvodnenia.
Zo Slovenska podľa nich spravil krajinu, ktorú obchádzajú partneri v EÚ aj NATO. Minister podľa ich vyjadrení vymenil lojalitu voči Slovensku za lojalitu voči strane a premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD), ktorý nadbieha Ruskej federácii a vydáva to za politiku na všetky štyri svetové strany.
Blanárovi opozícia vyčíta aj jeho rokovania v Moskve, či už ide o rokovania o rozvoji politických vzťahov so Sergejom Lavrovom či rokovania slovensko-ruskej medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu s Valerijom Faľkovom.
Predkladatelia upozorňujú, že obe tieto osoby sú na sankčnom zozname EÚ. Minister pritom podľa poslancov ignoroval odpor verejnosti aj varovania spojencov. Zároveň kritizujú, že minister o výsledkoch svojich rokovaní s Rusmi dodnes mlčí, čo vyvoláva podozrenia.
V odôvodnení sa píše aj o tom, že Blanár jedno hovorí doma a druhé v Bruseli. Jasným príkladom je podľa poslancov tvrdenie súčasnej vlády „ani náboj na Ukrajinu“, kým medzitým slovenské firmy exportujú rekordné objemy zbraní a munície. Zároveň upozorňujú aj na izoláciu Slovenska.
Po páde Orbánovej vlády v Maďarsku Slovensko už podľa nich nemá pri európskom stole ani jedného spojenca. Vyčítajú mu aj mlčanie v prípadoch, keď jeho koaliční partneri verejne hovoria o vystúpení z EÚ a NATO alebo spochybňujú referendum o vstupe do EÚ.
Dôvod na jeho odvolanie vidia aj v tom, že z ministerstva od Blanárovho nástupu muselo odísť viac ako 150 skúsených diplomatov a expertov. Opozícia sa pritom domnieva, že ich počet sa bude ešte zvyšovať a upozorňuje, že uvoľnené miesta v diplomacii zapĺňajú politickí nominanti.
Minister je súčasne podľa predkladateľov návrhu pasívny na úrovni Rady EÚ pre zahraničné veci. Vynechal totiž polovicu tohtoročných rokovaní a za posledný rok nebol ani na jednom formálnom zasadnutí Rady ministrov zahraničných vecí v Bruseli.
Blanár sa podľa ich slov vyhýba aj rokovaniam parlamentného výboru pre európske záležitosti. Opozícia mu zazlieva aj to, že chodí rokovať do Ruska, kým ako jediný minister ani raz nenavštívil Kyjev. Ak ide o kľúčové bezpečnostné udalosti a incidenty, hybridné útoky či narušenia vzdušného priestoru Ruskom, predkladatelia upozorňujú, že Blanár na ne vôbec nereaguje, prípadne reaguje neskoro.
Zdroj: SITA.sk - Minister Blanár v parlamente odvolávaný nebol, mimoriadnu schôdzu v utorok neotvorili – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
V parlamente v utorok neotvorili mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD). Pri prvom pokuse sa prezentovalo 65 poslancov, pri druhom ich bolo 67. V pléne nesedeli koaliční poslanci a ďalší pokus sa uskutoční v stredu ráno o 8.00 ráno. Na otvorenie schôdze je potrebných minimálne 76 poslancov.
Naživo: Rokovanie parlamentu
„Minister za tri roky svojho pôsobenia doviedol slovenskú diplomaciu na pokraj funkčnej aj morálnej paralýzy,“ napísali predkladatelia k odôvodnenia.
Zo Slovenska podľa nich spravil krajinu, ktorú obchádzajú partneri v EÚ aj NATO. Minister podľa ich vyjadrení vymenil lojalitu voči Slovensku za lojalitu voči strane a premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD), ktorý nadbieha Ruskej federácii a vydáva to za politiku na všetky štyri svetové strany.
Rokovania v Moskve
Blanárovi opozícia vyčíta aj jeho rokovania v Moskve, či už ide o rokovania o rozvoji politických vzťahov so Sergejom Lavrovom či rokovania slovensko-ruskej medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu s Valerijom Faľkovom.
Predkladatelia upozorňujú, že obe tieto osoby sú na sankčnom zozname EÚ. Minister pritom podľa poslancov ignoroval odpor verejnosti aj varovania spojencov. Zároveň kritizujú, že minister o výsledkoch svojich rokovaní s Rusmi dodnes mlčí, čo vyvoláva podozrenia.
Odchod skúsených diplomatov a expertov
V odôvodnení sa píše aj o tom, že Blanár jedno hovorí doma a druhé v Bruseli. Jasným príkladom je podľa poslancov tvrdenie súčasnej vlády „ani náboj na Ukrajinu“, kým medzitým slovenské firmy exportujú rekordné objemy zbraní a munície. Zároveň upozorňujú aj na izoláciu Slovenska.
Po páde Orbánovej vlády v Maďarsku Slovensko už podľa nich nemá pri európskom stole ani jedného spojenca. Vyčítajú mu aj mlčanie v prípadoch, keď jeho koaliční partneri verejne hovoria o vystúpení z EÚ a NATO alebo spochybňujú referendum o vstupe do EÚ.
Dôvod na jeho odvolanie vidia aj v tom, že z ministerstva od Blanárovho nástupu muselo odísť viac ako 150 skúsených diplomatov a expertov. Opozícia sa pritom domnieva, že ich počet sa bude ešte zvyšovať a upozorňuje, že uvoľnené miesta v diplomacii zapĺňajú politickí nominanti.
Minister je súčasne podľa predkladateľov návrhu pasívny na úrovni Rady EÚ pre zahraničné veci. Vynechal totiž polovicu tohtoročných rokovaní a za posledný rok nebol ani na jednom formálnom zasadnutí Rady ministrov zahraničných vecí v Bruseli.
Blanár sa podľa ich slov vyhýba aj rokovaniam parlamentného výboru pre európske záležitosti. Opozícia mu zazlieva aj to, že chodí rokovať do Ruska, kým ako jediný minister ani raz nenavštívil Kyjev. Ak ide o kľúčové bezpečnostné udalosti a incidenty, hybridné útoky či narušenia vzdušného priestoru Ruskom, predkladatelia upozorňujú, že Blanár na ne vôbec nereaguje, prípadne reaguje neskoro.
Zdroj: SITA.sk - Minister Blanár v parlamente odvolávaný nebol, mimoriadnu schôdzu v utorok neotvorili – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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