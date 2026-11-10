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Lobovali Rusi na najvyšších miestach? Dvaja z troch sudcov, ktorí rozhodli o ich návrate, boli nedávno v Moskve

Nemenovaný právnik CAS podal rezignáciu, pretože údajne videl potenciálny konflikt záujmov a mal podozrenia z nedostatku nestrannosti. Koncom októbra Giulio Palermo predsedal panelu

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10.11.2026 (SITA.sk) - Nemenovaný právnik CAS podal rezignáciu, pretože údajne videl potenciálny konflikt záujmov a mal podozrenia z nedostatku nestrannosti.

Koncom októbra Giulio Palermo predsedal panelu Športového arbitrážneho súdu (CAS), ktorý povolil návrat ruských národných hokejových tímov.

Len o niekoľko týždňov skôr vystúpil ako rečník na arbitrážnej konferencii v Moskve. A CAS? O ceste vlastného sudcu nevedel nič.

Rozhodnutie bolo vynesené 30. októbra trojčlenným panelom a bolo jednomyseľné. Popri Palermovi rozhodovali aj Ismail Selim z Egypta a Mark Hovell z Veľkej Británie.

Nevzniesli námietky


Načasovanie udalostí vyvoláva diskusiu. Talian bol uvedený ako rečník na Ruskom medzinárodnom arbitrážnom kongrese (RIAC) 22. septembra.

Konferencia sa konala v luxusnom hoteli Carlton v Moskve a organizoval ju Ruský inštitút modernej arbitráže. Sudca bol súčasťou panelovej diskusie s názvom "Príbeh arbitráže: Kto píše, kto rozpráva, kto verí?"

Približne o mesiac neskôr predsedal arbitrážnemu panelu v Lausanne v prípade medzi Ruskou hokejovou federáciou a IIHF. Pojednávania sa konali 23. a 26. októbra a od 9. októbra mohli všetky strany vzniesť námietky voči jeho nezávislosti alebo nestrannosti, no to nestalo.

Bez vyjadrenia


Podľa informácií švajčiarskeho investigatívneho portálu Inside Paradeplatz Palermo cestoval do Ruska na vlastné náklady na právnu konferenciu, ktorá nesúvisela s následným konaním.

Zostáva však nejasné, či nešlo o potenciálny konflikt záujmov. Sám Palermo sa k tomu vyjadrovať nechcel a odpovedalo za neho mediálne oddelenie CAS.

Neskôr Talian označil informácie v litovských médiách o rozhodnutí v prospech Ruska a svoju vlastnú úlohu za "nepodložené a vysoko ohováračské".

Nebol jediný


Prípad však stále nie je uzavretý. Skutočnosť, že Palermo bol pred svojím vymenovaním v Moskve a že strany nevzniesli žiadne námietky, sú dôležitými okolnosťami.

Taliansky sudca však nebol jediným moskovským hosťom v trojčlennom paneli CAS. Egypťan Selim sa tiež objavil na podujatí Ruského medzinárodného arbitrážneho kongresu 16. mája 2025.

Seminár zorganizovalo Káhirské regionálne centrum pre medzinárodnú obchodnú arbitráž v spolupráci s ruskou právnickou firmou. Bol zameraný najmä na ruských právnikov, investorov a zástupcov podnikov.

Otázka dôvery


Nemenovaný právnik CAS podal rezignáciu, ktorú organizácia potvrdila, pretože údajne videl potenciálny konflikt záujmov Palerma a mal podozrenia z nedostatku nestrannosti.

Športový arbitrážny súd sa však nespolieha len na právne podložené rozhodnutia. Závisí od dôvery v nezávislosť svojich sudcov, uviedol ďalší článok švajčiarskeho webu.

Keď boli dvaja z troch členov súdu predtým v Moskve a švajčiarsky kolega v dôsledku toho rezignuje, možno túto záležitosť označiť takto - verdikt bol vynesený, no otázka dôvery zostáva.


Zdroj: SITA.sk - Lobovali Rusi na najvyšších miestach? Dvaja z troch sudcov, ktorí rozhodli o ich návrate, boli nedávno v Moskve © SITA Všetky práva vyhradené.

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