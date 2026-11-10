USA stiahli vojenské lietadlá z druhej britskej leteckej základne v súvislosti s hrozbou zo strany Iránu
Minulý mesiac Washington po záhadnom bezpečnostnom incidente z konca septembra stiahol všetky bombardéry B-1 z britskej leteckej základne RAF Fairford. Spojené štáty stiahli vojenské lietadlá z druhej ...
10.11.2026 (SITA.sk) - Minulý mesiac Washington po záhadnom bezpečnostnom incidente z konca septembra stiahol všetky bombardéry B-1 z britskej leteckej základne RAF Fairford.
Spojené štáty stiahli vojenské lietadlá z druhej britskej leteckej základne v súvislosti s hrozbou zo strany Iránu. Informoval o tom denník Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním sa na zdroje oboznámené s udalosťami.
Denník uviedol, že v pondelok evakuovali z leteckej základne RAF Mildenhall, ktorá sa nachádza na východe Anglicka, niekoľko amerických tankovacích lietadiel v reakcii na údajnú hrozbu. Sky News v utorok s odvolaním sa na zdroje, ktoré sledujú leteckú dopravu, informovala, že v pondelok zo základne Mildenhall odletelo 12 lietadiel, z toho deväť tankovacích a tri transportné lietadlá Osprey. WSJ upozornil, že americkí predstavitelia diskutujú o „presnej povahe“ iránskej hrozby.
Hovorca britského ministerstva obrany pre agentúru AFP uviedol: „Bežne sa nevyjadrujeme k aktivitám iných krajín. Lietadlá a ďalšie prostriedky sa pravidelne presúvajú v súlade s operačnými potrebami“
Minulý mesiac USA po záhadnom bezpečnostnom incidente z konca septembra stiahli všetky bombardéry B-1 z britskej leteckej základne RAF Fairford. K udalosti došlo 27. septembra, keď miestny farmár nahlásil podozrivú činnosť skupiny mužov s niekoľkými dodávkami v blízkosti základne. Bezpečnostná hrozba si vynútila evakuáciu obyvateľov z 85 domov v okolí základne, ktorú Spojené štáty využívali pri útokoch na Irán.
Britský premiér Andy Burnham uviedol, že existujú „silné náznaky “, že úlohu v tomto incidente zohral Irán. V súvislosti s údajným sprisahaním s cieľom zaútočiť na základňu zadržali sedem ľudí vrátane muža s dvojakým britským a iránskym občianstvom. Protiteroristická polícia minulý mesiac obvinila dvoch z nich z trestných činov proti národnej bezpečnosti.
Zdroj: SITA.sk - USA stiahli vojenské lietadlá z druhej britskej leteckej základne v súvislosti s hrozbou zo strany Iránu © SITA Všetky práva vyhradené.
Spojené štáty stiahli vojenské lietadlá z druhej britskej leteckej základne v súvislosti s hrozbou zo strany Iránu. Informoval o tom denník Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním sa na zdroje oboznámené s udalosťami.
Denník uviedol, že v pondelok evakuovali z leteckej základne RAF Mildenhall, ktorá sa nachádza na východe Anglicka, niekoľko amerických tankovacích lietadiel v reakcii na údajnú hrozbu. Sky News v utorok s odvolaním sa na zdroje, ktoré sledujú leteckú dopravu, informovala, že v pondelok zo základne Mildenhall odletelo 12 lietadiel, z toho deväť tankovacích a tri transportné lietadlá Osprey. WSJ upozornil, že americkí predstavitelia diskutujú o „presnej povahe“ iránskej hrozby.
Hovorca britského ministerstva obrany pre agentúru AFP uviedol: „Bežne sa nevyjadrujeme k aktivitám iných krajín. Lietadlá a ďalšie prostriedky sa pravidelne presúvajú v súlade s operačnými potrebami“
Minulý mesiac USA po záhadnom bezpečnostnom incidente z konca septembra stiahli všetky bombardéry B-1 z britskej leteckej základne RAF Fairford. K udalosti došlo 27. septembra, keď miestny farmár nahlásil podozrivú činnosť skupiny mužov s niekoľkými dodávkami v blízkosti základne. Bezpečnostná hrozba si vynútila evakuáciu obyvateľov z 85 domov v okolí základne, ktorú Spojené štáty využívali pri útokoch na Irán.
Britský premiér Andy Burnham uviedol, že existujú „silné náznaky “, že úlohu v tomto incidente zohral Irán. V súvislosti s údajným sprisahaním s cieľom zaútočiť na základňu zadržali sedem ľudí vrátane muža s dvojakým britským a iránskym občianstvom. Protiteroristická polícia minulý mesiac obvinila dvoch z nich z trestných činov proti národnej bezpečnosti.
Zdroj: SITA.sk - USA stiahli vojenské lietadlá z druhej britskej leteckej základne v súvislosti s hrozbou zo strany Iránu © SITA Všetky práva vyhradené.
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