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Rokovania v Abú Zabí o mieri na Ukrajine: USA dúfajú v nový bezpečnostný rámec v Európe

Ide o prvé stretnutie medzi znepriatelenými stranami po viac než deviatich mesiacoch. V Abú Zabí sa v utorok začali priame rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou ...

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10.11.2026 (SITA.sk) - Ide o prvé stretnutie medzi znepriatelenými stranami po viac než deviatich mesiacoch.

V Abú Zabí sa v utorok začali priame rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou sprostredkované Spojenými štátmi, ktorých cieľom je ukončiť viac než štyri a pol roka trvajúcu vojnu, ktorá začala napadnutím Ukrajiny ruskými vojskami v roku 2022.

Ruské štátne médiá zverejnili fotografiu zo začiatku rokovaní, na ktorej sedia delegácie Ruska a Ukrajiny oproti sebe, zatiaľ čo americkí vyslanci zaujali miesto na čele rokovacieho stola. Ide o prvé takéto stretnutie medzi znepriatelenými stranami po viac než deviatich mesiacoch.

Osobitný vyslanec amerického prezidenta Jared Kushner uviedol, že cieľom rokovaní nie je iba ukončenie bojov, ale aj vytvorenie nového bezpečnostného usporiadania pre Ukrajinu, Rusko a Európu.

Dnešnou nádejou nie je len diskutovať o bilaterálnych otázkach medzi krajinami a o tom, ako ukončiť vojnu, ale aj o tom, ako vytvoriť správne bezpečnostné vzťahy medzi Ukrajinou, Ruskom a Európou tak, aby sme nielen ukončili tento konflikt, ale vytvorili nový rámec zabezpečujúci desaťročia, ak nie stáročia mieru,“ povedal Kushner.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine





Zdroj: SITA.sk - Rokovania v Abú Zabí o mieri na Ukrajine: USA dúfajú v nový bezpečnostný rámec v Európe © SITA Všetky práva vyhradené.

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